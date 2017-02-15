Практическая философия деревьев: на каком языке они общаются и чем похожи на людей

Деревья появились на Земле раньше человека, но их не принято воспринимать как живые существа. В своей книге «Тайная жизнь деревьев: поразительная наука о том, что деревья чувствуют и как они взаимодействуют» немецкий лесничий Петер Воллебен рассказывает, как он заметил, что деревья общаются между собой, передают информацию с помощью запаха, вкуса и электрических импульсов, и как сам научился распознавать их беззвучный язык. T&P перевели обзор книги, вышедший на сайте BrainPickings.

Когда Воллебен только начинал работать с лесом в горах Айфель в Германии, у него были совсем иные представления о деревьях. Он занимался подготовкой леса для производства пиломатериалов и «знал о скрытой жизни деревьев столько же, сколько мясник знает об эмоциональной жизни животных». Он видел, что случается, когда что-то живое, будь то существо или произведение искусства, превращается товар — «коммерческий фокус» работы искажал его взгляд на деревья.

Но примерно 20 лет назад все изменилось. Воллебен тогда начал организовывать специальные туры по выживанию в лесу, во время которых туристы жили в хижинах из бревен. Они проявляли искреннее восхищение «магией» деревьев. Это разожгло его собственное любопытство и любовь к природе, еще из детства, вспыхнула с новой силой. Примерно в то же время в его лесу начали проводить исследования ученые. Перестав смотреть на деревья как на валюту, он увидел в них бесценные живые создания.

Он рассказывает: