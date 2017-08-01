Повышение вибраций

Сейчас можно часто услышать термин «вибрация», или призывы к тому, что нужно свои вибрации повышать. Что это значит?

Не трудно понять, что вибрации — это колебания. Единица измерения колебаний обычно Гц (Герц), которая определяет количество колебаний в единицу времени. Этот процесс называют частотой (например частота работы процессора компьютера).

Слово «частота» происходит от слова «часто», то есть указывает на временную продолжительность. Поэтому когда речь заходит о вибрациях, следует понимать именно временной процесс.

Представьте себе маятник, который получает импульс и начинает отклоняться от точки покоя. Пока он движется в одну сторону, он обрабатывает полученный сигнал. Когда он начинает двигаться в обратную сторону, это можно считать ответом на полученный импульс. Затем он получает новый импульс и снова начинает его обрабатывать, двигаясь по его направлению, а потом качается в обратную сторону, как бы отвечая на полученный импульс своим импульсом.

Вот этот процесс и можно назвать частотой колебания маятника. И чем выше частота (более частые колебания), тем быстрее происходит обработка сигналов, получаемых маятником.

Вот почему, более мощные процессоры в компьютерах имеют более высокую частоту.

Человек так же обладает вибрационной системой. Но для этого нам надо использовать не классическую модель физики из твердых предметов, а волновую теорию. То есть каждая наша клеточка, каждый атом обладает своей волной, или частотой вибрации. Поэтому, когда в эзотерических кругах вы слышите фразу «необходимо повышать вибрации», то надо уточнить, вибрации чего именно.

Вибрационное звучание человека

Известен герметический принцип – Принцип Вибраций, гласящий, что вибрации проявляются во Вселенной, что ничто не покоится – все движется, вибрирует, причем на определенных частотах: чем выше вибрации, тем выше частота, тем светлее и легче материя. Вибрации духа происходят с такой интенсивной частотой, что практически могут восприниматься как неподвижные. На другом конце диапазона существует грандиозная материя, вибрации которой настолько низки, что также кажутся неподвижными. Между этими полюсами существуют миллиарды различных вибраций.

Каждый человек – это также совокупность вибраций, частоту которых определяют его мысли, действия,уровень развития, привычки, среда в которой он живет…



Как это работает?

В каждом человеке есть семь основных энергетических центров (чакр), и состояние физического тела зависит от работы этих центров. Изначально заложено, что каждая чакра должна вибрировать на определенной частоте. Если то, как мы мыслим и ведем себя, не«загрязняет» чакры, наше тело здорово, а уровень духовного развития высокий.«Загрязнения» мешают чакрам зазвучать на нужной частоте. Как следствие, мы получаем различные физические и психические болезни.

Что именно«загрязняет» чакры?

Сильно снижают частоту вибраций негативные чувства: страх, зависть, гнев, жадность… Любой неблаговидный поступок, негативные мысли, дурные привычки негативно сказываются на работе чакр, и человек начинает вибрировать на более низких частотах. А, как известно, подобное притягивает подобное. В нашей жизни появляются такие ситуации и люди, вибрационное состояние которых совпадает с нашим.

​На низких частотах «звучат» все болезни, и чем тяжелее болезнь, тем более низкие «звуки» она издает. И когда работа какой-либо чакры (по причине, созданной нами же) не сбалансированна, она может войти в резонанс с болезнью, что приведет к заболеванию органов,зависящих от этой чакры.

Чем большей любовью наполнен человек, чем более он свободен и радостен, чем более чисто и гармонично звучат его чакры, тем более здорового физическое тело.

Весь диапазон вибраций людей условно можно разделить на три зоны, определяемые внутренним звучанием их чакр – каждый человек может находиться в одном из трех состояний духовности: низком (зона риска), среднем (зона ожидания) и высшем (зона благоденствия).

Состояния духовности:

1) В зоне риска живут люди, имеющие низкие вибрации. То есть это люди, довольствующиеся тем, что они из себя представляют, оправдывающие свои не самые положительные привычки и качества характера. В самой ее низшей части – люди, имеющие моральные и психические отклонения, уголовный мир.

2) Повышая свой духовный уровень, проявляя все больше любви, становясь более мудрым, человек попадает в зону ожидания. Здесь могут находиться люди, не реализовавшие свои возможности, люди, от которых Мир ждет большего проявления духовности, с тем чтобы они переместились в зону благоденствия. Мир им подсказывает, учит, дает испытания, и все для того, чтобы люди осознали необходимость дальнейшего подъема.

Если в состоянии риска человек может жить стабильно, иметь определенный успех, деньги, славу,власть, но, правда, он подвержен всевозможным физическим болезням и в любой момент может уйти в мир иной, то в состоянии ожидания его жизнь, как правило,«полосатая», со множеством взлетов и падений. Он чувствует поддержку Высшей силы и, в то же время, не всегда слушает Ее советы. Обычно люди в этой зоне находятся в поиске.

3) Следующее состояние – состояние благоденствия, состояние радости и счастья. Это состояние наступает при большом раскрытии вибрационных качеств человека, при сбалансированной работе всех семи основных чакр. Человек звучит на высоких вибрациях: у него хорошее здоровье, прекрасные отношения с людьми, необходимое материальное обеспечение. Здесь раскрываются творческие способности свободного человека. Его состояние распространяется на окружающий мир, осветляя его.

По мере повышения частоты вибраций человек становится все более свободным. Подъем расширяет горизонт сознания, и становятся понятными все более глубокие причины происходящего, а видя причины, человек может их устранить.

Нахождение в каждой зоне не есть состояние на всю жизнь.Каждый человек может дорасти до третьей зоны, приложив определенные усилия.Аналогично любой человек может и упасть. Главное находится В САМОМ ЧЕЛОВЕКЕ – в нем все возможности в нем все препятствия.

По своему энергетическому развитию все люди принадлежат к одному из восьми уровней:

Первый уровень — к нему относятся больные или не совсем здоровые люди, поле которых сильно ослаблено или искажено.

Второй уровень — к нему относится большинство людей европеоидной расы. Это люди неспособные почувствовать биополе.

Третий уровень позволяет почувствовать свое биополе и биополе других людей. Европейцы называют людей этого уровня экстрасенсами.

Четвертый уровень позволяет концентрировать поле и создавать направленное излучение, воздействовать на людей, на события, на себя, на животных и на всё, на что хватит энергии. К нему обычно принадлежат знахари, шаманы,колдуны и ведьмы. В Индии к этому уровню принадлежит большинство асмеров, хилеров (то же, что и у нас знахарь, ведун, колдун, маг) и йогов начальных ступеней.

Пятый уровень — позволяет управлять размножением клеток своего организма за исключением половых клеток. Не существует людей, от природы обладающих энергетикой этого уровня и последующих уровней, на которые можно выйти лишь в результате сознательной работы по улучшению своей энергетики.

Шестой- восьмой уровни бывают в основном у йогов, хилеров, асмеров высших ступеней — управление наследственностью, психикой людей и прочие глобальные вещи.

Повысив свою вибрацию, вы сможете достигнуть в жизни всего чего пожелаете. Человек со слабой вибрацией уязвим и мало, на что способен, он живет с постоянным чувством неудовлетворения и разочарования. Если Вы достаточно отважны для того, чтобы поменять свой образ жизни, изменить свою жизнь к лучшему, Вам придется выделить для себя 10 золотых правил, с помощью которых Вы повысите собственную энергию. Итак:

1. Контролируйте свои мысли!

Наши каждодневные мысли создают нашу реальность. Мы не говорим о том, что Вы должны отслеживать каждую мысль приходящую Вам в голову. Это могло свести Вас с ума. Просто необходимо заставить себя отказаться от негативных мыслей. Поначалу это кажется неосуществимой задачей. Но со временем,Вы поймете, что все не так сложно, вы приучите свой разум фильтровать собственные мысли. Научитесь видеть не проблему, а способы ее решения. Чем больше Вы думаете о хорошем, тем больше вы повышаете Вашу вибрацию.

2. Говорите только о том чего Вы хотите!

Очень часто люди с проблемами в личной жизни, видя влюбленную пару вздыхают говорят, что-то вроде: «Вот, мол, кому-то везет,только не мне!» Стоп! Так, Вы делаете еще хуже, и следовательно так Вы только понижаете собственную вибрацию. В следующий раз скажите, что-нибудь в таком роде: «Я рад за эту пару, уверен, что в скором будущем я тоже встречу свою судьбу». Тоже самое можно перевести на деньги, не стоит рассказывать всем Вашим знакомым о проблемах в финансово плане, так Вы только усугубляете и без того,сложную ситуацию. Научитесь говорить о благополучии, деньгах и счастье, хватит пересказывать всем неудачи!

3. Выбирайте круг общения!

Старайтесь не общаться с пессимистичными и негативно настроенными людьми, обычно эта категория людей обладает очень низкой вибрацией и это может только навредить Вам.

4. Прекратите хотя бы на время думать и размышлять вообще!

Лучше всего это сделать не природе или где-то в отделенном местечке от города. Сконцентрируйте свое внимание на тишине и спокойствии. Это самый лучший способ очистить свое сознание и повысить собственную вибрацию.Если вы очень занятой человек и не можете в ближайшее время позволить себе отдых, послушайте спокойную расслабляющую музыку.

5. Общайтесь с единомышленниками!

Проводите больше времени с людьми, которые разделяют Ваши интересы и хобби. Например, если Вы решили стать писателем, то запишитесь в литературный кружок. Поверьте, так Вы не только усовершенствуете собственное мастерство, но и значительно повысите свою вибрацию. Научно было доказано, что общение с единомышленниками продлевает жизнь в среднем на 5 лет.

6. Отдавайте как можно больше!

Это может быть что угодно: деньги, время или просто то, чем вы давно не пользуйтесь. Отдавая, мы получаем вдвойне. Помогайте другим и другие придут к Вам на помощь.

7. Поступайте с людьми так, как хотели бы, чтобы люди поступали с Вами!

Прежде чем рассердиться и обидеться на кого-то подумайте,стоит ли оно того. Бывают моменты, когда лучше и легче простить. Чем легче и добрее Вы относитесь к окружающим, тем лучше Вы будете встречать людей в Вашей жизни.

8. Старайтесь смотреть как можно меньше телевизор!

Дело в том, что телевидение все больше и больше становиться источником выхода негатива. Чем больше вы слушаете и смотрите передачи про боль, насилие и бедность, тем больше Вы понижаете собственную вибрацию. Ваша подсознание привыкает к негативным мыслям и начинает притягивать их как магнит в Вашу же жизнь.

9. Помните об оптимизме!

Это может оказаться самым трудным для Вас, тяжело оставаться позитивным, когда все вокруг рушится и ничего не получается, но как это ни парадоксально звучит именно в такие минуты необходимо оставаться позитивно настроенным. Когда Вы смеетесь и легко относитесь к ситуации, Ваша вибрация резко возрастает, а чем выше Ваша вибрация, тем быстрее уходят проблемы.Позитивные мысли притягивают добрых и приятных людей, а приятное общение – это залог хорошего настроения.

10.Настроение!

Это самое главное правило, которое поможет Вам всегда поддерживать собственную вибрацию на высоком уровне. Ваше настроение является отражением прошлых мыслей. Остановитесь и начинайте думать о хорошем,сознательно меняйте свое настроение. Чем лучше Вы себя ощущаете, тем интересней и счастливей перед Вами открывается жизнь.

Кстати, о силе мысли. Древняя мудрость советует нам спокойно относиться к смерти, напоминая нам, что нет более естественного на Земле, чем рождение и смерть. Мы же, почему-то, радуемся рождению и оплакиваем уход.Приходим мы сюда, в трехмерный мир с определенными задачами, выбрав себе соответствующий «скафандр», т. е. биологическую оболочку, и уходим обратно,сбрасывая ее за ненадобностью.

​Все переживания, стенания,негативные эмоции, связанные с уходом из земной жизни, обусловлены эгоизмом остающихся, теряющих либо кормильца, либо энергетического донора, либо источника иных, как правило, материальных благ. Сильно выражаемые эмоции по ушедшему влияют на его ментальное и астральное тела и не дают ему оторваться от нашего мира, они притягивают его там, в астральном мире к нашим земным проблемам помимо его воли.

О ТЕХНИКАХ

Поставив себе задачу освоения повышающих вибрации техник, надо четко осознавать, знать, как это делается, для чего, что будет в итоге и какие меры безопасности надо принять на этом пути?

Во-первых, надо выбрать из множества предлагаемых методов пранаямы, медитаций, мантр, молитв те, которые по душе, от которых появляется, если не удовольствие, то удовлетворение.

Во-вторых, приступая к тем или иным техникам, необходимо знать, как при этом ведет себя прана, куда и каким образом она движется, что будет происходить с образом мышления,сознанием, какие могут быть болезненные или наоборот, радостные ощущения и почему? Почему определенным способом должны вести себя руки, ноги, пальцы и язык, к примеру? Почему, например, обязательно надо произносить «Ом Намах Шивайя» на языке пали, а не на русском «О, мой Бог»?

Весьма желательно найти именно такого специалиста в области техник совершенствования ума и тела,который грамотно сможет ответить на любой вопрос, подобный выше приведенным.Если же в ответ на вопрос последует ответ, типа: «На Востоке принято так:делай, как говорят и не спрашивай, иначе уходи…», то смею порекомендовать последовать последней рекомендации такого «гуру».

По этому поводу хотелось бы привести один пример. В печати большим тиражом вышли две книги двух авторов об одной и той же методике пранаямы, называемой «Пять тибетских жемчужин». Детально описаны все движения тела в процессе, общая теория и ожидаемый результат. Но, как и в системах противоугонной сигнализации на автомобилях, в описании техники заключены три «хитрушки», позволяющие указанную пранаяму осваивать самостоятельно, без специалиста, и получать значительный положительный эффект для здоровья и выполнения тяжелой физической работы. Но не более. Высокие вибрации, благодаря этой пранаяме, могут появиться у человека лишь при включении в комплекс тех неназванных «хитрушек». Авторы книжек позаботились о психической безопасности читателей, как правило, не желающих долго и упорно трудится над изменением своего сознания в гармонии с телом, памятуя формулу врожденной программы, имеющей место в физическом теле, в виде инстинкта:«нельзя, но если очень хочется, то можно».

В-третьих, надо четко осознавать, что интенсивные техники, влияющие на работу мозга в условиях притока энергий высокой частоты, без соответствующего изменения сознания, могут привести к усугублению своего психического состояния. Известны многие случаи,когда человек, увлекающийся разными техниками, от которых у него то волосы дыбом, то голоса в голове, то космос в разноцветной радуге и т.д., не утруждающий себя получением соответствующих знаний о том, чем занимается, в конце концов теряет контроль над своими мыслями и поступками. Вот тогда о таком«духовном исследователе» с некоторым прискорбием сообщают: «Шиза косит наши ряды…»

Четвертое, посещая т.н. сакральные места с очень высокой частотой вибраций, необходимо учитывать состояние эмоционального и ментального тел,прежде всего. Если человек не готов еще контролировать свои мысли и действия элементалей эмоционального тела (низшего астрального), то после возвращения в поле низких энергий, элементалы тела эмоций, загнанные внутрь в период посещения сакрального места и не резонирующие с полями высоких частот вибраций,взрывным характером заполняют вновь внешние оболочки низшего астрального тела идействуют при этом очень сильно. Включается система удержания человека в области грубых вибраций, с формированием соответствующих сильных мыслеформ,стимулирующих выброс грубых эмоций и обеспечивающих функционирование соответствующих программ в животном, эмоциональном и ментальном телах. В зависимости от интенсивности энергетического излучения такого «места силы»,просто раздражительность – это еще благоприятный вид «реабилитации» человека по возвращению его в привычную среду.

Пятое, особо-энергетически высокочастотные участки Земли, нередко их называют геопатогенными зонами, могут вызвать болезненные реакции организма, например, головные боли,спазмы органов, аномальное повышение давления, язву желудка и т.д. Даже, если в неведении, в каком-то месте природы это происходит с человеком – надо срочно покинуть его и не испытывать судьбу. Невежественное любопытство, заставляющее без осмысления искать т.н. «места силы», может привести к самым плачевным результатам.

Шестое, не забываем об эффекте резонанса энергий, подобное притягивает подобное. Резкое повышение своих вибраций грозит человеку распрощаться с прежним образом жизни и друзьями обвальным путем, расцениваемым как крушение судьбы. Такой резкий переход к новым энергиям может разрушить семью, производственные отношения, изменить род деятельности « в режиме военных действий». Появятся новые друзья, новые интересы, новое мышление, но зачем же разрушая? Путь эволюции – это путь созидания на основе Любви. К чему приводят революции даже с позитивными идеями– история знает немало примеров. Кроме того, крайне высокая степень вибраций энергетического тела может привести к одиночеству и непониманию со стороны окружающих, это надо осознавать.



Один из способов повышения вибраций.

Ещё несколько лет назад средний уровень вибраций земного человека составлял 8 герц(Hz). У тех людей, кто осознанно повышает свои вибрации, этот показатель может измеряться как 10^n герц (десять в степени n), где [n] можетбыть до 90 и ещё больше, и это ещё не предел. В последующие 5 лет эти показатели будут быстро расти. Как уже было сказано, процессы трансформации происходят со всеми, не зависимо от того, осознаёт это человек своим умом или нет. Осознавая происходящее с нами и активно способствуя этим процессам мы можем избежать ненужных волнений и страхов, облегчить и ускорить процесс своей трансформации. Есть ведь разница, плыть по течению реки в лодке управляя ею или же плыть не управляя лодкой, когда течение будет нести нашу лодку и кидать из стороны в сторону. Для того, чтобы осознанно повышать свои вибрации и проходить процесс вознесения нужно совсем немного. Это не требует больших усилий и не занимает много времени. Ежедневно следует уделять время медитации. Что вы делаете, если хотите согреться ? Заходите туда где тепло, садитесь поближе к источнику тепла. Точно такой же принцип и здесь.Только идти никуда не надо, просто призывайте Силы Света, которые являются источником энергии высоких вибраций и просите их, давайте им разрешение войти в вас и повышать ваши вибрации.

Призывайте к себе энергии Света, Любви и Гармонии, призывайте Всевышнего Творца,Космических Учителей Света, своих Светлых Ангелов Хранителей (обязательно говорите слово «Свет», «Светлый» поскольку есть Учителя и Ангелы Тьмы) и просите их наполнять вас Светом и Любовью. Делайте это постоянно, можно несколько раз в день. Перед сном давайте им разрешение максимально мощно исцелять вас и повышать ваши вибрации. Это будет вашим осознанным участием и работой над собой.

Делайте это, например, произнося такие слова:

Всевышний Космический Творец!

Космические Учителя Света и Любви!

Мои Светлые Ангелы Хранители!

Все силы Света и Любви!

Пожалуйста, помогите мне быть физически и духовно здоровым и развитым, обеспеченным материально. Помогите мне быть в позитивных отношениях с видимой и невидимой частью планеты Земля, быть всех любящим и всеми любимым!

Я даю разрешение на моё исцеление энергиями Света и Любви и на повышение моих вибраций для прохождения процесса вознесения.

Наполните меня максимально Светом и Любовью и повышайте мои вибрации на столько, на сколько это гармонично для меня! Исцеляйте меня и будьте со мной сегодня, завтра и всегда!

Силы Света и Любви! Спасибо вам за вашу помощь и любовь!

Чтение этой молитвы утром и вечером существенно поможет вам. Помимо этого добавляйте, если хотите, и своими словами то, что захотите попросить. Следует добавить, что догматические религиозные молитвы, в том числе «Отче наш» здесь не подходят. Делайте это с любовью и надеждой. ​

Можно так же выполнять несложные, но эффективные упражнения, одно из которых мы приведём здесь.

Упражнение для балансировки полярности всех тел человека и повышения вибраций



1. Встаньте стабильно.

2. Скрестите руки на своих плечах. Дышите глубоко. Поменяйте руки.

Таким образом уравновешиваются обе половины тела и практически уравновешивается полностью всё.

3. Внешними краями ладоней прикоснитесь к верхним краям ушей.

Если можете расслабиться, то вы почувствуете как верхняя часть тела производит лёгкие кругообразные движения. Таким образом вы уравновешиваете свои вибрации вращения с вращением Земли.

4. Согните большие пальцы рук в ладони и согните остальные пальцы каждой из рук так, чтобы они были поверх большого пальца.Скрестите предплечные суставы и прикоснитесь концами пальцев не разжимая кулаки ко лбу. Глубоко дышите. Поменяйте руки местами. Глубоко дышите.

Уравновешивает полушария мозга.

5. Не разжимая кулаки прикоснитесь концами пальцев к затылку. Глубоко дышите.

Уравновешивает почки.

6. Согните правую руку и положите на левое плечо. Большой палец левой руки соедините с указательным пальцем, остальную часть левой руки немного отстраните от тела. Глубоко дышите.

Уравновешивает щитовидную железу.

7. Прикоснитесь пальцами правой руки к левой стороне шеи и положите ладонь левой руки на пальцы правой руки. Глубоко дышите.Поменяйте руки местами. Глубоко дышите.

Уравновешивает вилочковую железу – тимус.

8. Правую ладонь положите на затылок, левую ладонь чуть ниже и немного под правую ладонь. Глубоко дышите.

Уравновешивает шишковидную железу.

9. Соедините ладони в форме лотоса (ладони соприкасаются суставами, а сами ладони открыты как будто вы держите в них круглый предмет. Глубоко дышите.

Это является якорем, завершением всей программы.Помогает стабилизировать ваше внутреннее равновесие во всех ваших телах и закреплает вашу сущность в магнитной решётке планеты Земля.

13 признаков повышения частоты вибраций

1. Сокращается количество необходимой пищи.Чувства голода при этом не возникает. Это происходит по причине того, что вместе с уровнем вибраций повышается энергетический потенциал… Организм перестаёт принимать тяжёлую (низковибрационную) пищу.

2. Уменьшается время, необходимое на сон. Пропадает чувство недосыпания и весь день в теле присутствует бодрость…

3. Сновидения становятся осознанными, живыми и яркими, потом исчезают вовсе. Их сменяет переживание света во сне. Стирается грань между сном и реальностью…

4. Тело становится легким, в нем ощущается летучая энергия. Вырастают крылья за спиной…

5. Мы начинаем остро чувствовать людей. Одного взгляда на человека или даже на фотографию достаточно, чтобы почувствовать его суть. Мы становимся более чувствительными на тонком плане. Повысив свой частотный уровень, мы так же начинаем воспринимать более высокие частоты других людей и узнаём об этих людях намного больше, чем они сами знают о себе…

6. Ослабевает или полностью исчезает необходимость в общении, одиночество становится приятным. Приходит ощущение полноты и самодостаточности. Возникает понимание, что всё внешнее, является всего лишь отражением внутреннего. Отпадает необходимость искать то, что ранее казалось есть в других, но нет в тебе…

7. Полностью уходят страх и неуверенность в себе. Они становятся больше не функциональными, т.к. наступает полное принятие всего, что происходит. На более высоком частотном уровне ум перестаёт порождать идеи страха и неуверенности… как, впрочем, и многие другие идеи…

8. Смысл когда-то прочитанных духовных книг становится ясен и понятен сам по себе. Наступает пора осознания…

9. Появляется ощущение абсолютной уверенности в правильности цели. Не остается никаких сомнений, куда мы идем и зачем. Вступает в дело интуиция, которая никогда не ошибается…

10. Усиливается наше воздействие на среду. То, что мы говорим или думаем, начинает сбываться. Это то, что люди привыкли называть чудесами. Они начинают происходить каждую секунду… Так проявляется энергетический потенциал…

11. Приходит переживание беспричинной радости от происходящего. Это результат освобождения от страхов и неуверенности в себе… Чертовски приятное чувство…

12. Просыпается искреннее сострадание, желание помочь другим и появляются возможности для этого. Опять же, очень избирательно, опираясь на собственную интуицию…

13. Возникают проблески истинного бытия. Приходит желание двигаться без остановки и дойти до конца. Возникает чувство, что именно это ты искал всю жизнь, именно этого ты ждал, именно это и есть ты… И уже никогда не перестанешь этим быть!!!

ПОСЛАНИЕ САНАТА КУМАРА. Одного из семи Вознесенных Владык. Формула повышения вибраций человека.

Я Есмь Санат Кумара.

Я приветствую вас.

Наблюдая за вами, Вознесенные Силы Света решили оказать невознесенному человечеству планеты Земля помощь. Вы обратили внимание на то, что происходит вокруг вас. Вы видите, что происходит много аварий, в которых люди остаются живы, но многие теряют материальное имущество. Мы вам постоянно говорим, чтобы вы пересмотрели свои ценности. Мы говорим вам опять о том, что вы не сможете перенести в другое измерение материальные ценности третьего измерения.

На более высоких уровнях вибраций тел не нужны материальные ценности. Здесь важны ваши духовные наработки. Здесь важны те цвета вашей ауры, которые вы получили во всех ваших воплощениях.

Сегодня наша помощь состоит в том, что мы можем дать вам формулу, которая поможет поднимать ваши вибрации с любого уровня. Ее нужно просто читать,стараясь как можно сильнее расслабиться, чтобы наш Свет, посланный в ответ на вашу просьбу, смог почистить наслоения грязи, что позволило бы вам жить с более осознанным мышлением. Как только вы начинаете все больше и больше осознавать,ваши вибрации начнут автоматически повышаться. Ты сама уже попробовала, как действует эта формула. Тебе известно, что настроение становится неустойчивым,постоянно меняется. Поэтому, если люди, с которыми ты общаешься разрешат нам им помочь (будут читать формулу повышения вибраций), а затем начнут чувствовать резкие перепады настроения, то нужно будет им уметь объяснить и оказать поддержку. А теперь записывай формулу.

Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, с разрешения Владык Кармы Земли,под руководством Санат Кумары и Вознесенных Владык, под защитой Архангела Михаила и его легиона ангелов, я обращаюсь к своей Высшей Сущности, своему Золотистому Ангелу и прошу поднять вибрации всех моих тел до того уровня,который мне позволен на данном этапе развития моего сознания. Я прошу поднять вибрации всех моих тел до того уровня, который пойдет во благо развития моей души, душ тех людей и Сущностей, которые меня окружают, во благо всего Пространства и во благо эволюции планеты Земля.

Я благодарю все Высшие Силы за помощь.

Я прошу Архангела Рафаила исцелить все мои тела и заполнить исцеляемые места Светом той цветовой гаммы, которая поможет при исцелении моих тел.

Я с открытым Сердцам принимаю оказанную помощь и благодарю Владык ‘Кармы Земли за разрешение, данное Вознесенным Силам Света оказать помощь мне и всему невознесенному человечеству, а также всем Сущностям, делающим двигаться по лестнице эволюции, во благо всей планеты Земля.

Я принимаю изменения, происходящие с моими телами и осознанно направляю Свет Бога, идущий через меня, в те места, где он необходим.

Да будет так!»

Эта формула очень энергоемкая. И если люди почувствуют, после прочтения этой формулы, необходимость спать, то это нужно сделать. Надо все оставить и лечь. Иногда необходимо несколько минут, чтобы вы погрузились в сони

вернулись обратно, и вы почувствуете очень сильный прилив сил. Эта формула —наш дар вам. Она начнет работать с того момента, когда вы ее прочтете в первый раз.

Читать ее нужно по той необходимости, которую вы ощутите. Кто-то будет читать каждый день, а потом сделает перерыв.

Кто-то — 1 раз в неделю, в месяц. Все зависит от того, насколько вы сами поможете своему сознанию расширяться , и что еще вы будете делать для этой цели.

Люди, поймите! Мы делаем вам подарки, а только вам решать примите вы их или нет. Мы оказываем вам помощь, но только вы можете принять ее или отказаться от нее.

Живите в энергиях Вселенской Любви! Я Есмь Санат Кумара.

ПОВЫШЕНИЕ ВИБРАЦИЙ ЧЕЛОВЕКА — ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И УСПЕХУ В ЖИЗНИ

Мы все переживаем историческое время, когда наша родная планета Земля меняет свои вибрации, постепенно их повышая. Деятельность человека на поверхности Земли принесла родной планете много неприятностей: истощены природные ресурсы, и процесс этот набирает силу так, как способы получения энергий, которыми пользуется человечество, носят разрушающий природу характер. Человек применяет для обеспечения своей жизни агрессивные технологии, стремясь удовлетворить свои все возрастающие потребности. Тем самым человек разрушает, в первую очередь, себя, нарушая законы природы, и ломая устойчивые связи в ней. Чтобы избежать полного разрушения, Земля вынуждена защищаться, она повышает свои вибрации. И в ближайшие годы вибрации будут возрастать. Мы люди, если хотим сохранить жизнь себе и потомкам, то должны повышать свои вибрации, ибо они родственные с Землей, ведь все мы ее дети.

В светоносных вибрационных технологиях есть классификация вибраций, входящих в тонкие тела Человека (Скворцов А. В. Хмелинская Е.В. ПОСЛАННИКИ ДАЛЬНИХ МИРОВ, стр.67). Это — созидательные вибрации, то есть, высочайшие, высшие и высокие, где норма — 100 процентов и выше для каждого вида. И разрушительные вибрации: нижайшие, низшие, низкие, которых в принципе не должно быть у Человека.

По результатам теста, в настоящее время, нижайшие вибрации присутствуют в диапазоне: выше 0 и до 2,7 герц; низшие — свыше 2,7 и до 9,7 герц; низкие — свыше 9,7 и до 26 герц; высокие — свыше 26 и до 56 герц; высшие — свыше 56 и до 115 герц; высочайшие — свыше 115 и до 205 герц; (свыше 205 герц — кристальные вибрации или вибрации новой, 6 расы на планете Земля).

Когда же возникают разрушительные вибрации? Оказывается, они появляются у человека в результате действия его негативных личностных качеств или эмоций. Так горе дает вибрации — от 0,1 до 2,;ерц страх от 0,2 до 2,2 герц; обида — от 0,6 до 3,3 герц; раздражение — от 0,9 до 3,8 герц; ; возмущение — от 0,6 до 1,9 герц; самость — дает вибрации максимально 2,8 герц; вспыльчивость (гневливость)- 0,9 герц; вспышка ярости — 0,5 герц; гнев — 1,4 герц; гордыня — 0,8 герц; гордость — 3,1 герц; пренебрежение — 1,5 герц; превосходство — 1,9герц, жалость — 3 герц.

Если человек живет позитивными чувствами, то он имеет совершенно другие вибрации:

соответствие — от 38 герц и выше

приятие Мира таким, какой он есть, без возмущения и других негативных эмоций — 46 герц;

великодушие — 95 герц;

вибрации благодарности (спасибо) — 45 герц;

сердечной благодарности — от 140 герц и выше;

единство с другими людьми — 144 герц и выше,

сострадание — от 150 герц и выше, (а жалость только 3 герца);

любовь, что называется головой то есть, когда человек понимает, что любовь это хорошее, светлое чувство и большая сила, но сердцем любить еще не получается вибрации — 50 герц;

любовь, которую человек генерирует своим сердцем ко всем без исключения людям и всему живому — от 150 герц и выше;

любовь безусловная, жертвенная, принятая во вселенной, — от 205 герц и выше;

Человек одновременно испытывает, как правило, несколько разных психоэмоциональных состояний или их оттенков, устремлений. Мысли (ментальное тело), слова могут носить созидательный характер, быть добрыми, а могут быть разрушительными: содержать неприятие, агрессию и так далее, что тоже добавляет свои вибрации.По данным лаборатории Скворцова Альберта Васильевича (90- е годы прошедшего века) вибрации здоровья начинались с 40 герц.

Сейчас вибрации Земли возросли и для более или менее удовлетворительного здоровья требуются как минимум 50 герц.

Из приведенного выше материала можно сделать несложный вывод: принимать Мир таким, каков он есть, жить с любовью к людям, природе, родной планете, направляя свою деятельность и мысли на созидание ( так, как мыслью человек способен творить) — вот ключ к здоровью и успеху.

В ближайшие годы, для выживания это будет иметь первостепенное значение. Процесс дальнейшего роста вибраций Земли не обратим. Вибрации будут постепенно повышаться.Человек также должен повысить свои вибрации — иначе он не выдержит.

Мы можем объясняться своему организму в любви, просить его о выздоровлении и восстановлении, выражать намерение быть здоровым, вкладывая в это энергию стремления, и он услышит нас. Человек способен восстановить свой Дух, вылечить Душу и восстановить свое физическое тело.

Я СВЕТ И ЛЮБОВЬ,

Я МИР И СПОКОЙСТВИЕ,

В МОЕМ СЕРДЦЕ ГОРИТ БОЖЕСТВЕННАЯ ИСКРА, И ПОЭТОМУ, Я НЕ БОЮСЬ

НИКОГО И НИЧЕГО,

Я РАДУЮ КАЖДОГО ВСТРЕЧНОГО,

Я ДАРЮ ИМ СВЕТ И ЛЮБОВЬ,

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ МЕНЯ,

И ТЕМ, КТО НЕ ЛЮБИТ МЕНЯ!

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!

Одним из главных условий сохранения здоровья или исцеления является настрой на высокие вибрации.

Что такое вибрации? Возможно, читатели помнят ещё со школы о корпускулярно-волновой теории света? Посвящённые древних мистерий знали об этомот Учителей человечества, о том, что в основе всего сущего лежит энергия,вибрирующая с разной частотой. И в зависимости от частоты вибраций получается тот или иной звук, тот или иной цвет, тот или иной вид материи. И так же, как со светом и звуком человек способен воспринимать только небольшую часть диапазона (вне нашего восприятия остаются ультра- и инфразвук, ультрафиолетовый и инфракрасный свет и т.д.), так же не воспринимаем мы и многие более тонкие виды материи (вибрирующие на более высоких частотах).

Многие слышали, что тело человека окружает невидимая обычному глазу аура, что у человека есть ещё какие-то тонкие невидимые тела, а некоторые даже слышали их названия: эфирное, астральное, ментальное и т.д. Именно их имеют ввиду, когда говорят о выделении тела в момент смерти или во время йоговской медитации. В будущем у человека разовьются новые органы чувств, и он сможет воспринимать всё более широкий диапазон вибраций материи. Но это в будущем,однако уже сейчас мы можем сделать многое для увеличения частоты наших вибраций. Для чего это нужно, что конкретно это может дать для нашего здоровья,для нашего счастья?

Вспомните, как мы говорим о несчастном человеке — он подавлен, ходит как в воду опущенный, что у него тяжело на душе. И, наоборот, если человек счастлив, здоров, то говорим, что он на подъёме, как на крыльях летает, что у него легко на сердце. То есть народная мудрость сохранила намёки на древние знания о высоких и низких вибрациях энергий. И нынешнему человечеству,высокомерно отбрасывающему знания древних, давно пора попристальнее вглядеться в наше далёкое прошлое и творчески соединить нынешние знания с интуитивными прозрениями наших предков, которые умели жить в гармонии с природой. Пока же это неуклюже пытаются делать самоучки-экстрасенсы, всякие новоявленные шаманы и т.п. К сожалению, среди них больше пены, чем истинных способностей и знаний.

В то же время Учителя человечества всемерно стараются помочь людям, через своих посланников передают новые учения, которые приблизят человечество на новом,более высоком витке спирали к гармонии с природой, к счастью, здоровью

Разумеется, это требует много времени и усилий. Поэтому я попробую дать некоторое представление об этих волшебных оздоровляющих вибрациях.

Итак, начнём с того, что всё болезненное, злое, грязное имеет низкие вибрации,а всё здоровое, счастливое, радостное имеет высокие вибрации. Болезнетворные бактерии и микробы могут жить только при низких вибрациях, высокие же для них непереносимы, они сжигают их. Поэтому, как многие, наверное, слышали, так быстро заживают раны победителей и, наоборот, долго и тяжело болеют раненые проигравшей стороны. И любая болезнь характеризуется энергией низких вибраций(ясновидящие видят в больном органе человека своеобразную энергетическую грязь,а аура подавленного или нездорового человека выглядит грязно-серой. А переполненный счастьем и здоровьем человек как бы светится (особенно глаза),нередко это заметно даже обычным людям. Это означает, что человек переполнен светлой энергией высоких вибраций.)

Окружающий нас мир един, различия только кажущиеся, внешние. Как уже говорилось, в основе всего сущего лежит энергия, и между отдельными организмами происходит то, что современные учёные называют энерго-информационным обменом.То есть, плохая энергия — это и плохая информация, и наоборот. И когда мы читаем наши газеты, переполненные описаниями преступлений, насилия, или смотрим телевизор, откуда на нас выплёскиваются жестокие новости, жестокие и низменные фильмы (порнография — это также низменная, грязная энергия), то мы настраиваемся на эти низкие частоты вибрации грязной информации и впитываем её в себя.

То же происходит, когда мы злословим сами или же слушаем недобрые речи других людей, когда у нас появляются злые, мстительные мысли и чувства. Даже нецензурные выражения несут грязную энергию низких вибраций, которая пачкает нас и снижает наш энергетический уровень. А энерго-информационный обмен происходит также, как с радиоприёмником: на какую частоту волн мы настроились,ту программу мы и принимаем. И поэтому, если мы опустили наши вибрации злыми мыслями, чувствами, словами или делами, то мы тут же настраиваем наш организм на приём грязной энергии, которая служит идеальной питательной средой для болезнетворных микроорганизмов.

Есть ещё один удивительный факт, о котором сообщают Учителя человечества в Агни Йоге : при раздражении или злобных чувствах человек производит особенно негативные вибрации, которые столь сильно воздействуют на окружающее пространство, что образуется особый ядовитый газ империл . К сожалению, этот газ состоит из материи более тонких вибраций, а потому учёным ещё не удалось зафиксировать его с помощью современных приборов. Однако, как известно из тех же источников, соответствующие приборы должны появиться в ближайшем будущем. Но уже сейчас многие из вас могут вспомнить, что когда в помещении появляется сильно раздражённый или озлобленный человек, то, даже ещё не видя и не слыша его, все более чувствительные люди уже ощущают появление какого-то гнетущего давления.

Учителя человечества предупреждают, что этот газ заразный и что он отлагается в центральной нервной системе, особенно в области позвоночника, где способствует проявлениям радикулита и т.п. Советуется выйти из такого отравленного помещения или хотя бы открыть окно. И что ещё очень плохо — этот яд раздражения и злобы очень тяжело выводится из организма, затрудняя наше оздоровление и развитие. Поэтому избегайте раздражённо-злобных людей и старайтесь сами не травить себя и окружающих.

Так как же достичь высоких вибраций, создать внутри себя условия, в которых не смогут существовать болезнетворные бактерии и микробы? Чтобы понять это, надо понаблюдать за счастливыми здоровыми людьми. Что отличает их? Как правило, это добрые радостные люди, их не занимают низменные разговоры,сплетни, они не склонны осуждать других людей, не завистливы, не изводят себя переживаниями жизненных неудач и трудностей, а трудолюбиво и спокойно ищут выхода. Они подсознательно научились настраиваться на более высокие вибрации и избегать низких. И в силу соответствующих космических законов, о которых необходим отдельный разговор, они особым образом структурируют пространство вокруг себя и им, как говорится, чаще улыбается удача и лучше складывается судьба. Они реже болеют, более работоспособны, и даже сна им надо меньше.Поэтому вы сможете улучшить своё здоровье и даже судьбу уже одним тем, что будете внимательнее присматриваться к таким людям и стараться перенимать их положительное отношение к жизни и к людям.

Теперь рассмотрим другие, более целенаправленные способы повышения своих вибраций. Начнём со знаменитой формулы красота спасёт мир , формулы, столь часто осмеиваемой и в которую не верят большинство из нас. И напрасно. Ведь что такое красота? Это то, что наиболее полно соответствует своему высокому предназначению, что гармонично.

Люди обычно ограничиваются только внешними понятиями красоты, но красивым может быть и низменный человек, а потому люди и не верят в спасительную роль красоты.Но внешняя сторона составляет лишь мизерную часть нашей личности, нашего мира.Есть гораздо более важная и объёмная часть — внутренний мир человека. Его доля в нашей личности неизмеримо больше, а потому красота нашего внутреннего миравлияет на нашу жизнь также неизмеримо больше, чем наши внешние данные.

Красота, или лучше сказать гармония, обладает столь высокими вибрациями, что преображает и человека и мир вокруг него. И когда в обществе доля гармоничных людей достигнет определённой критической массы (не столь большой, как думают некоторые), то в жизни общества произойдёт качественный скачок, и человечество поднимется на новую ступень эволюции.

Но это дело будущего, а пока же рассмотрим, как можно использовать высокие вибрации красоты для собственного оздоровления и даже для улучшения судьбы.

1. Почаще обращайте ваш взор вверх, к синему небу, к ярким звёздам. Оттуда, из космоса, к земле устремлён поток космической энергии, энергии высшего порядка,наполняющей вас, если вы правильно настроитесь, той самой энергией высоких вибраций, которая так необходима для физического и душевного здоровья. Для настроя на эту энергию помогает восхищение красотой неба и звёзд, а также размышления на духовные темы.

Эта же энергия высоких вибраций разлита в окружающей нас природе. 2. Почаще восхищайтесь красотой природы: пышной зеленью деревьев и трав, синевой рек и озёр, прекрасными цветами. Именно в природе ещё сохранилось много гармонии. И если вы созерцаете её с восхищением и любовью, то происходит своего рода единение, подключение к чистой энергии природы. В Японии в школах в сетке занятий даже предусмотрены специальные часы, когда детей привозят на особенно красивые участки природы и они в течение продолжительного времени молча созерцают её.

Еще одна возможность энергетической подзарядки от окружающей нас природы состоит в непосредственном контакте с деревьями. Для этого необходимо выбрать наиболее симпатичное вам дерево (лучше берёзу или дуб, но ни в коем случае не клён, осину или иву, которые забирают энергию [хотя в некоторых случаях и эти деревья могут оказать помощь, когда человек переполнен отрицательной энергией, а также при некоторых видах головных болей]). Попробуйте мысленно как бы подружиться с этим деревом. Лучше всего, если это будут одни и те же деревья, например, на вашем маршруте на работу или недалеко от вашего дома.

Йоги рекомендуют мысленно беседовать с деревьями. Положите на дерево ладони и мысленно настройтесь на него. Помните, что это надо делать с любовью. Если вы поупражняетесь, то вскоре начнёте замечать жизненный ритм дерева — вас будет как бы слегка покачивать. Затем вы ощутите вливающуюся в вас энергию — чистую,освежающую и оздоровляющую. И если вы будете регулярно проделывать это упражнение, то вам будет достаточно пару раз в день в течение нескольких минут пообщаться подобным образом с вашим другом-деревом, чтобы хватило бодрости на целый день. Старайтесь только не расплёскивать эту природную энергию раздражением или иными негативными эмоциями.