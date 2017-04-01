Поток жизни

Вы замечали, что иногда все события в жизни движутся, как бы подхватываясь единой позитивной волной, жизнь течет как по маслу. Вы как будто едете на автомобиле по улице, и все светофоры перед вами становятся зелеными. Вы не тратите на это никаких усилий – это будто получается само собой, вас подхватил и везет поток удачи. Поэтому-то и говорят обычно «вам везет».
Такое состояние может длиться какое-то продолжительное, но чаще всего не очень долгое, время. Потом обычно что-то вдруг случается и удача внезапно кончается. Происходит какое-то событие, какая-нибудь дурацкая мысль или негативная эмоция – и все, вы больше не чувствуете этого потока, вы вернулись в обычное свое русло – жизнь с чередой и мелкий огорчений, и мелких радостей, все как обычно. Вообщем, ничего особенного, простая жизнь.
Но что значит, что вам повезло? Кто-то подарил вам удачу или в этом есть ваша заслуга. Конечно же, есть. Поток – способность проводить через себя высокочастотную энергию и транслировать ее на окружающий мир. Когда мы встречаем своих родственных или близнецовых половинок мы начинаем ощущать этот поток. Они подталкивают нас к внутренней трансформации, которая и дает возможность этому потоку течь через нас. Мы открываем свое сердце для любви, позволяя себе любить и быть любимым, мы открываем свою сердечную чакру. Мы открываемся для энергии любви, готовы ее принимать и отдавать. Поэтому, по мере очищения от эго и негатива в душе, то есть в процессе нашего духовного взросления мы начинаем ощущать состояние, что нас как будто бы подключили к какому-то очень чистому и мощному каналу энергии.
Так оно и есть. По мере нашего духовного роста через нас начинает проходить божественная энергия. И мы открываемся всей душой этому потоку, чувствуем его вибрации, сначала телом, потом всей своей жизнью. Мы видим, как этот поток трансформирует нас и нашу жизнь. Он несет нас, мы купаемся в нем, дарим его своим близким и всему миру. Мы просто живем в этом потоке.
Очень часто, когда близнецовое пламя входят в нашу жизнь, мы начинаем замечать одинаковые повторяющие числа на часах, номерах машин и проч. Часто говорят про цифры 11:11. Про это очень любят писать эзотерики именно в связи с энергией близнецового пламени. Я очень часто вижу такие цифры, и в свое время, когда я заинтересовалась этим феноменом, я конечно, пыталась узнать что это, читала многое. Например, это значит, что ангелы следят за нами, или это примета присутствия и активизация нашего Духа. Я интерпретировала эти знаки так, что моя человеческая жизнь совпадает с жизнью, которая мне уготована божественным планом – то есть все идет именно так, как нужно. А мои высшие помощники предают мне привет таким образом и сигнализируют об этом.
Сейчас-то я знаю, что когда переходишь на более высокую частоту восприятия мира, то просто начинаешь замечать и видеть гораздо больше. Это да. Но дело не только в этом, все трактовки этого явления – суть одно и то же: это ощущение присутствия дыхания Духа, божественной энергии. Как сказал известный писатель-фантаст Лукьяненко, если вы стали замечать одинаковые цифры на часах, то вы стали магом. В бытовом смысле – да, теперь вы находитесь в этом божественном потоке и можете спокойно управлять своей реальностью.
Вы можете и не чувствовать этого потока, но вы точно знаете, когда его нет. Сыпятся неприятности, начинаются разные проблемы, вам перестает «везти». Значит, где-то вы позволили негативу заблокировать этот поток. Это может быть все что угодно – даже мимолетные ощущения гнева, страха, сомнений, все, что способно загрязнить вашу душу низшими энергиями. Вы допустили, что энергия низкого уровня завладела вами – и все, вы автоматом перешли на более низкий энергетический уровень восприятия действительности.
Вы закрыли или забили свою анахату негативными эмоциями. Что делать, чтобы вернуться в назад в этот поток – нужно осознавать все, что происходит с вами. Вы должны контролировать все, что способно завладеть вами. И не допускать этого.
Но обезопасить себя от грязи на 100% невозможно, поэтому существует прекрасный и доступный способ очиститься от низких энергий – это призыв фиолетового пламени. Фиолетовое пламя – это еще одна высокочастотная энергия, способная исцелить, те трансмутировать (улучшить по частотам) эти негативные энергии. Это очищающее пламя жизни, один из аспектов Святого Духа. Практикуя ежедневно очистку фиолетовым пламенем вы вернетесь в поток божественной энергии, которая подарит вам радость жизни.
Эта божественная энергия потока – это и есть любовь, получая и проводя ее на ваш мир — вы становитесь настоящим волшебником. Магом, который трансформирует свою реальность.