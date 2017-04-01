Поток жизни

Вы замечали, что иногда все события в жизни движутся, как бы подхватываясь единой позитивной волной, жизнь течет как по маслу. Вы как будто едете на автомобиле по улице, и все светофоры перед вами становятся зелеными. Вы не тратите на это никаких усилий – это будто получается само собой, вас подхватил и везет поток удачи. Поэтому-то и говорят обычно «вам везет».

Такое состояние может длиться какое-то продолжительное, но чаще всего не очень долгое, время. Потом обычно что-то вдруг случается и удача внезапно кончается. Происходит какое-то событие, какая-нибудь дурацкая мысль или негативная эмоция – и все, вы больше не чувствуете этого потока, вы вернулись в обычное свое русло – жизнь с чередой и мелкий огорчений, и мелких радостей, все как обычно. Вообщем, ничего особенного, простая жизнь.

Но что значит, что вам повезло? Кто-то подарил вам удачу или в этом есть ваша заслуга. Конечно же, есть. Поток – способность проводить через себя высокочастотную энергию и транслировать ее на окружающий мир. Когда мы встречаем своих родственных или близнецовых половинок мы начинаем ощущать этот поток. Они подталкивают нас к внутренней трансформации, которая и дает возможность этому потоку течь через нас. Мы открываем свое сердце для любви, позволяя себе любить и быть любимым, мы открываем свою сердечную чакру. Мы открываемся для энергии любви, готовы ее принимать и отдавать. Поэтому, по мере очищения от эго и негатива в душе, то есть в процессе нашего духовного взросления мы начинаем ощущать состояние, что нас как будто бы подключили к какому-то очень чистому и мощному каналу энергии.