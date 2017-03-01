Послания из Космоса

Американского провидца Гордона Майкла Скаллиона называют вторым Эдгаром Кейси. В последнее время его имя не сходит с газетных полос: сбылись все пророчества предсказателя о небольших землетрясениях.

А Гордон тем временем уже выдает на гора новые пугающие прогнозы относительно будущего Земли.

Странная болезнь

Дар ясновидения открылся у Скаллиона в 1979 году, когда он неожиданно стал видеть символы, геометрические фигуры, какие-то формулы и объемные голографические сцены-картины.

Это случилось во время деловой презентации. Скаллион тогда работал инженером по электронике и специализировался по средствам связи. Выступая перед большой аудиторией, он вдруг почувствовал, как у него перехватило горло и отказал голос.

«Голосовые связки будто перемкнуло, — вспоминал он, — казалось, что мне их вырезали. Но никакой боли и неприятных ощущений я не испытывал».

Как он ни старался, ему не удалось вымолвить ни слова. Через полтора часа в местной больнице инженера обследовали, но патологии не нашли. Необычного пациента оставили на сутки в больнице для дополнительного обследования. На больничной койке с Гордоном и случилось самое интересное.

Вечером перед его взором вдруг появились звездочки, разноцветные шары, а вся комната налилась ярким светом. Из него внезапно стали выходить странные картины. На них огромные пространства суши передвигались, уходили под воду, другие, напротив, поднимались из глубин. Затем Скаллион увидел женщину.

Она обратилась к нему: «Не пугайся, ты путешествуешь в потоке времени и видишь картины прошлого и будущего. Тебе открылся дар. Храни его».

Потом женщина исчезла. Когда голос к нему вернулся, он отправился к психиатру. Отклонений специалист не нашел, и Гордон решил вернуться к прежней жизни. Не тут-то было! Видения продолжались, и однажды Скаллион понял, что все они имеют свойство сбываться. Мужчина запаниковал и предпочел жить затворником.

«Понадобилось немало времени, чтобы я смог смириться со своими страхами и понять, что мои способности — это никакой не кризис середины жизни, не болезнь и не душевное расстройство, а нечто вполне естественное», — вспоминает провидец.

В 1982 году Гордон Скаллион усовершенствовал свои способности —научился впадать в состояние глубокого транса по своему желанию.

«Я понял, что могу помогать людям: лечить, искать пропавших без вести».

Позже пророк утратил этот дар, зато картины-видения стали рассказывать ему о будущем. Каждое видение представало перед ним будто в трех вариантах. Постепенно Гордон понял, что самые четкие и яркие изображения являются наиболее вероятными, а сероватые и размытые — лишь потенциально возможными.

Скаллион решил зарисовывать свои видения, чтобы в дальнейшем объединить их в книгу предсказаний. Так появился труд «Послания из космоса».

Период бедствий

Многие пророчества Гордона Майкла Скаллиона исполнились. Он предсказывал извержения вулканов на Филиппинах, землетрясение в Японии (Кобе), ураган Эндрю, землетрясение в Лос-Анджелесе. Как предвещал Скаллион, так в точности и сбылось.

Не «подвел» ясновидца и вулкан Этна – стал выбрасывать в атмосферу пепел и лаву, как и обещал американский предсказатель, в указанный срок.

То же самое можно сказать и о самом разрушительном сезоне ураганов в США, накрывшем страну в 2004 году. В недалеком будущем Скаллион предрекает землетрясение в Сан-Франциско, которое должно ознаменовать начало глобальных тектонических катаклизмов.

Начиная с 2009 года, на Земле наступила новая эра, которую он назвал «периодом бедствий». Согласно его словам, в это время начнется постепенная смена магнитных полюсов, которая приведет к большим подвижкам земной коры.

Связанные с этим изменения затронут все континенты, включая самый отдаленный – Антарктиду. На южной «шапке» мира климат станет мягким, практически средиземноморским. Растают льды, зацветут сады, и в Антарктиду переберется множество народа.

Глобальные перемены ожидают африканцев. Черный континент распадется на три части. Воды Красного моря разольются по территории Судана. Русло Нила станет значительно шире современного.

Плато Гиза уйдет под воду вместе с пирамидами и Сфинксом. С разливом Красного моря исчезнет Каир. Вода покроет большую часть Мадагаскара, а из глубин Аравийского моря поднимутся новые острова.

К северу и западу от Кейптауна сформируются новые горные массивы. Озеро Виктория, слившись с озером Ньяса, станет частью Индийского океана, его воды затопят центральные части восточного побережья Африки.

Не останется в стороне от потрясений и Америка. Глобальные изменения на территории США начнутся с разломов и отрыва частей Североамериканской платформы, которые превратятся в сто пятьдесят Калифорнийских островов.

Воды Тихого океана затопят разломы и образуют новую береговую линию: западное побережье передвинется на восток. Все Великие озера сольются воедино и объединятся с заливом Святого Лаврентия, а разлившаяся Миссисипи свяжет их с Мексиканским заливом.

Подъем уровня Мирового океана отодвинет на много километров вглубь континента все восточное побережье от штата Мэн до Флориды. Будут затоплены огромные массивы земли на побережьях Тихого океана и Мексиканского залива.

Полуостров Калифорния станет островом, а полуостров Юкатан исчезнет под водой. Гудзонов залив и бассейн Фокс образуют огромное внутреннее море.

В Тихом океане, у берегов прежнего западного побережья США, появится новая земля.

Здесь найдут остатки древнего города Му (Золотого города), который был столицей огромного континента Лемурия и исчез тысячелетия назад во время предыдущего смещения полюсов.

Будет найдено множество документов той цивилизации, но расшифровать их смогут только через несколько поколений.

От Центральной Америки останется лишь несколько островов. Через Гондурас и Эквадор проляжет новый водный путь.

Южную Америку ждет невеселое будущее: вулканы, землетрясения, движения земной коры вызовут грандиозные изменения на ее территории. Большие территории Венесуэлы, Колумбии и Бразилии уйдут под воду.

Бассейн Амазонки превратится во внутреннее море. Полностью затопит Перу, Боливию, Сальвадор, часть Уругвая и Фолклендские острова. Под воду уйдут Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Перемены глобального масштаба

Меньше всего повезет Азии. Тихоокеанская платформа сместится примерно на девять градусов. Из-за этого под водой исчезнут обширные прибрежные участки, такие как Сахалин, Курилы.

От Японии останется несколько небольших островов. Затонет Тайвань и большая часть Кореи. Береговая линия Китая передвинется на сотни километров вглубь материка. На месте современной Индонезии поднимутся из глубин новые острова, старые будут практически полностью затоплены.

На месте Филиппин заплещут воды Тихого океана. От прежней Азии мало что останется, но возникнут новые земли.

Австралию и Новую Зеландию также ждут большие потрясения – в прямом и переносном смысле. Зеленый континент разделит внутреннее море. В него будут впадать многочисленные реки. Земли благодаря этому станут плодородными.

Новые острова поднимутся из воды вдоль всего побережья континента. Новая Зеландия увеличится в размерах и снова, как в древности, соединится со своей праматерью Австралией с помощью перешейка.

Европа также не останется в стороне от перемен. После провала тектонической плиты уйдет под воду весь север Европы. На месте Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании останется только горстка островов.

Большая часть Великобритании от Шотландии до Ла-Манша тоже затонет, а королевство с остатками Лондона и Бирмингема разместится на мелких островах, напоминающих современные Шотландские острова.

Ирландии уготована печальная участь – она канет в Лету. Почти вся Центральная Европа от Средиземного моря до Балтийского моря уйдет под воду. От Франции останется территории с гулькин нос. Между Парижем и Швейцарией проляжет новый водный путь от Женевы до Цюриха.

Исчезнет с лица земли треть Испании, западная и южная части Португалии. Под воду уйдут и три четверти Италии: затонут Венеция, Неаполь, Рим и Генуя, но Ватикан удастся спасти — город перенесут на возвышенные участки суши. От Сицилии до Сардинии появятся новые земли.

Черное море затопит Болгарию и Румынию. На территории от Польши до Турции разразится Третья мировая война, которая оставит за собой пепелища на немногих уцелевших землях.

Часть западной Турции скроется под водой:

Бывший Советский Союз от Европы будет отделять огромное море — результат слияния Каспийского, Черного, Карского и Балтийского морей. В новом море утонут Эстония, Латвия и Литва (кроме самой южной части).

Разделенное почти посередине островом-грядой Уральских гор, море накроет всю европейскую территорию России и Сибирь до самого Енисея. Под толщей воды окажутся многие государства. От Белоруссии останется небольшой восточный участок, а от Украины — часть северо-восточной оконечности.

Озеро Байкал увеличится до размеров Великобритании. Почти нетронутым останется восток России, однако здесь появится огромный водный массив — разлившееся вглубь континента море Лаптевых. Под воду уйдут и обширные территории северного побережья.

Климат на этой территории станет лучше, что позволит в Восточной Сибири и Забайкалье выращивать хлеб и продавать его в другие страны.

Ксения Светлова

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