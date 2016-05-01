Послание цивилизации Сириуса об ожидаемых процессах.

Мы приветствуем вас, дорогие земляне! С вами вышла на связь цивилизация Сириуса, самой яркой звезды на вашем ночном небе. Сегодня нам хотелось бы рассказать о том, что ждёт вас в ближайшем будущем, какие процессы вас ожидают, и как к ним лучше подготовиться.

Прежде всего спешим заверить вас, что в ближайшее время не будет глобальных катастроф и мировых войн. Если что-то и будет происходить, то это будет локального характера, на территории отдельных стран.

Но это не значит, что можно успокоиться и жить дальше как раньше. Происходят такие изменения, которые могут быть гораздо опаснее мировых катаклизм. А именно изменение общей энергетики планеты, которое влечёт за собой перемены во многих сферах жизни. К сожалению, эти изменения не видны даже вооружённым глазом, и многие продолжают свой привычный образ жизни.

Перемены на тонком плане затрагивают всех без исключения, и никто не сможет остаться в стороне. Вы сможете наблюдать необычные реакции людей на эти перемены, которые будут выражаться в необычном поведении, во внезапных массовых эпидемиях или отклонениях в психическом здоровье. Люди будут пытаться найти выход из всё более усиливающегося потока энергии, и начнётся массовый уход с планеты Земля в другие, более спокойные места.

Для многих из вас этот процесс будет казаться трагичным, катастрофическим, опустошающим вашу Землю. На самом деле это очищение, это облегчение, это вздох вашей планеты после тяжёлого бремени. Она будет возрождаться из пепла пожарищ как возрождается птица Феникс, она пройдёт очищение эпидемиями и катастрофами, чтобы смыть со своего лица старые, отжившие своё, накопления.

Это кажется очень болезненным для вас, потому что вы не видите пока результат, вы не видите красавицу Землю во всей своей красе, вам не дано пока увидеть её пышный расцвет. Но он неизбежен, он уже близок, он буквально не за горами.

Настраивайтесь на то, что будет много работы у тех, кто решил остаться, кто захочет принять участие в процессе очищения и возрождения. Вам понадобится хладнокровие, выдержка, вера в себя и в лучшую судьбу планеты. Вам понадобится весь ваш опыт, который вы наработали до сих пор. И все те инструменты, которые вы наработали до сих пор, чтобы помочь людям ориентироваться в обстановке, помогать им пережить потери и выходить на новый уровень.

В вашей истории нет аналогов того, что происходит сейчас на планете. Много сил подтянуто со многих Вселенных, чтобы засвидетельствовать это уникальное время. Мы не хотели бы употреблять слово «эксперимент», потому что это затрагивает ваши чувства, как будто идёт игра с вашими жизнями. Но подтверждаем уникальность происходящих процессов, которые окажут влияние на многие соседние Вселенные.

Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы сохранить целостность вашей планеты, чтобы сгладить экстремальные выплески энергии в виде разрушительных событий. Но мы не можем сдерживать основной поток и основной процесс, потому что это должно свершиться. Это произойдёт рано или поздно, Земля выйдет на новый виток своего развития обновлённой и очищенной.

Желаем вам сохранять спокойствие и веру в Высший смысл происходящего с вами.

С уважением, цивилизация Сириуса, на службе Галактической помощи.

Елена Лозинская

Источник