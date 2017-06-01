Полуживые мощи

УЧЕНЫЕ НЕДОУМЕВАЮТ: ПОЧЕМУ УМЕРШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД МОНАХИ ОСТАЮТСЯ НЕТЛЕННЫМИ.

Трудно доступен для обозрения наш знаменитый нетленный монах Хамбо лама Этигелов, который скончался еще в 1927 году и сейчас находится в буддийском монастыре под Улан-Удэ в стеклянном ящике-саркофаге. Сидит там в позе лотоса. Его не подверженное разложению тело показывают публике всего раз в год.

А вот в Таиланде на острове Самуи тоже в буддийском монастыре Ват Кунарам можно каждый день осматривать местный феномен — стеклянный ящик с нетленным монахом Пра Кру Санатакититткхуном внутри. До нашего ламы ему, конечно, далеко — умер «недавно», в 1973 году. Но у тайского монаха экспозиционный «стаж» гораздо больше. Он сидит уже 35 лет, то есть попал в ящик сразу после смерти. А лама Этигелов долгие годы провел в могиле. И лишь в 2002 году стал удивительным экспонатом, изумляющим и простых граждан, и видных ученых. И те, и другие не могут понять, в чем секрет явного чуда.

Конечно, обоих монахов легко бы обставили нетленные Владимир Ильич Ленин и хирург Пирогов. Но их тела были специально забальзамированы. А с монахами ничего особенного не делали. Почему тогда они так хорошо сохранились?

Огонь его не взял

Пра Кру Санатакититткхун, ушедший в мир иной в возрасте 79 лет, сидит в темных очках. Спрашиваю гида: «Зачем они ему?»

— Весной этого года глаз у него вытек, — объясняет Ксения Соловьева, которая раньше преподавала историю в МГУ, а теперь водит экскурсии. — Вот и прикрыли…

Не чудеса ли — потерять глаз через 35 лет после смерти? В остальном же монах выглядит пристойно — отнюдь не иссохшей мумией. Кожа только чуть дряблая. И худой очень.

История же тайского монаха такова. Пра Кру в 20-летнем возрасте пришел в храм. Прослужил тут два месяца. Бросил. Женился и стал отцом пятерых детей. Через 30 лет снова вернулся в монастырь. А еще через 30 лет сел в позу лотоса — для медитации. Сказал ученикам, что в ней и умрет. И умер. Те собрались было кремировать тело. Но оно не стало гореть. Ученики посчитали это знаком свыше, соорудили стеклянный саркофаг и посадили туда монаха — в той же самой позе, в которой он умер. Говорят, что у Санатакититткхуна до сих пор растут ногти и волосы, которые время от времени стригут. И не умер он вовсе, а достиг нирваны. Исследовали ли тайского нетленного монаха ученые, неизвестно. А ламу Этигелова изучали тщательно. И не один раз.

«В районе сердца чувствуется тепло»

О Хамбо ламе Этигелове «Комсомолка» писала неоднократно. Напомним все же, что в 1927 году его закопали в землю в кедровом ящике с солью. Монах сам об этом попросил в своем завещании. И наказал выкопать в 2002 году. Чтобы люди могли убедиться: его тело нетленно.

В 1955 году XVII Пандидо Хамбо лама Дармаев решил все же посмотреть, что творится с монахом. «В районе сердца чувствовалось тепло», — отметили участники церемонии. И вернули ящик на место. Но в 1973 году снова достали на время. При этом присутствовал XIX Пандидо Хамбо лама Жамбал Доржо Гобоев. И, в свою очередь, убедился: тело не изменилось.

А 10 сентября 2002 года с согласия родственников Этигелова уже XXIV Пандидо Хамбо лама Дамба Аюшеев в присутствии других лам и светских лиц окончательно извлекли ящик из-под земли. Вынули монаха. И перевезли тело в Иволгинский дацан (буддийский монастырь). Там поместили в девашин-дуган — «райское место», находящееся на втором этаже. Где Этигелов находится и поныне.

Спектральный анализ не выявил в органических тканях ничего такого, что бы сильно отличало их от тканей живого. Кровь, правда, стала желеобразной. Но она есть.

Нижняя челюсть у нетленного ламы иногда отпадает — рот открывается. И его недавно повязали тряпочкой. Но, по мнению ученых, это свидетельствует лишь о подвижности суставов и о хорошей сохранности мышц и кожи.

Рассказывают, будто бы нетленный лама Этигелов потеет. А во время молитв у него открывается один глаз.

Рассказывают, будто бы нетленный лама Этигелов потеет. А во время молитв у него открывается один глаз.

— Этигелов — точно не мумия, — говорит заведующий отделом идентификации личности Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ Виктор ЗВЯГИН, который принимал участие в нескольких экспертизах. — Никаких следов бальзамирования мы не нашли.

Будто позавчера умер

— Когда в 2002 году Этигелова вынимали из ящика, тело выглядело так, словно человек умер день-два назад, — говорит доктор исторических наук Галина ЕРШОВА. Удивительно, но лама точно знал, что через 75 лет его достанут из-под земли. Мистификации тут нет в помине, иначе нас близко не подпустили бы к феномену.

К сожалению, образцы, предоставленные ученым, — четыре волоска, кусочек кожи и обломок ногтя — не позволили сделать вывод, в чем же секрет нетленности. Из физико-химических странностей — повышенное содержание брома. Но какое это имеет отношение к чуду, не ясно. При жизни же бром подавляет активность мозга.

А новых данных, проливающих свет на загадку, ждать трудно. С 3 января 2005 года указом Главы Буддийской Традиционной Сангхи России все биомедицинские исследования феномена закрыты.

— Этигелов — не экспонат для опытов. И нам ничего доказывать не надо: мы знаем, что он жив, — говорит внучатая племянница ламы Янжима Васильева и по совместительству директор созданного в 2002 году Института Пандито Хамбо ламы Этигелова.

Мистики же уверены, что нетленными становятся благодаря медитации и особым духовным практикам. Якобы таким образом можно подготовить тело, изменив в нем биологические процессы. Нечто подобное в ходу у продвинутых йогов. Один из них — Парамаханс Йогананда, к слову, сильно удивил директора лос-анджелесского морга Гарри Роу. Не тем, что умер, а последующим. В 1952 году Роу 20 дней наблюдал за телом йога. И не увидел никаких признаков тления. Потрясенный директор записал свои наблюдения и заверил их у нотариуса.

— А вдруг лама правда живой? — поделилась я своими сомнениями со Звягиным.

— Да вы что? — ответил ученый. — С ума сошли? Конечно же, он мертвый. Просто нам пока не удалось установить, почему ткани тела не разложились. А загадка-то и впрямь мирового уровня.

КСТАТИ

Мы себя бальзамируем еще при жизни

Еще в 2002 году профессор Райнер Хорн из университета Кристиан-Альбрехта (Киль, Германия) обнаружил, что процесс разложения тел умерших на кладбищах замедлился. Примерно в полтора-два раза.

Начать исследования ученого побудил случай. Его знакомые эксгумировали своего родственника, скончавшегося около 30 лет назад. И не увидели ужасающих признаков тления. Анализы же показали, что физико-химическое состояние тела соответствовало тому, которое наблюдается спустя неделю после смерти.

В итоге профессор пришел к потрясающему выводу: бальзамирование происходит потому, что люди при жизни интенсивно пользуются кремами против старения. Плюс — современная пища, содержащая различные консерванты.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

Святость тут ни при чем

Заведующий кафедрой философии колледжа Сакраменто (штат Калифорния), автор книги «Энциклопедия заблуждений» Роберт Тодд КЭРРОЛЛ:

— Католическая и православная церковь заявляют, что нетленные тела, которых великое множество, безошибочно свидетельствуют о святости их обладателей. Однако более вероятно, что они служат признаком аккуратного и удачного захоронения, при котором сведено к минимуму воздействие факторов, вызывающих тление. Например, поддерживаются постоянные температура воздуха и влажность, отсутствуют гнилостные бактерии.

По словам моего друга Хесуса Прецидиадо, занимающегося похоронными делами более тридцати лет, чем менее четко выражена патология на момент смерти, тем менее заметны симптомы тления, — продолжает Роберт. — Некоторые тела остаются в весьма неплохом состоянии даже через несколько лет после традиционного захоронения в земле. Но… Все человеческие тела со временем разлагаются. Если не хранить их в специальных условиях, например, в жидком азоте.

ИЗ АРХИВА «КП»

Лама Этигелов не одинок

Католическая святая Бернадет Субироз умерла в 1879 году. Ее тело эксгумировали дважды в 1919 году, и каждый раз оно оставалось нетленным.

В 1994 году сохранившееся тело буддийского монаха Пу Чао, который умер за 11 лет до этой даты в пещере на Тайване, привлекло тысячи паломников. Посетители осматривали монаха в пещере, расположенной рядом с храмом, и даже могли пожать ему руку. Пу Чао совершал в пещере медитации и там же ушел в мир иной в 93 года. Послушники обтирают труп раз в неделю мокрым куском материи. Мускулы покойника до сих пор остаются эластичными, а волосы на теле продолжают расти. По словам свидетелей, Пу Чао достиг такого совершенства благодаря особенной диете. Она состояла из листьев и дождевой воды.

Нетленные тела двух других буддийских монахов — Тру Ханга (умер в 1954 году) и Чин Ена (умер в 1970 году) — хранились в чашах, вкопанных в землю. Сейчас они тоже «сидят» в местных храмах.

В маленьком городке Сан-Бернардо в Колумбии у подножия Анд принято держать мертвых в склепах. Директор местного кладбища Эдуарде Сифуэтнес признался, что мертвецы, содержащиеся в таких условиях, почти не подвержены распаду. В доказательство директор даже поместил двенадцать мумий, которые сохранились лучше других, в пантеон рядом с кладбищем. Больше других впечатляет тело Пруденсии Акоста. На ней темная шаль, шляпа, в руке она сжимает красные гвоздики.

По мнению местных исследователей, причина хорошо сохранившихся тел в пантеоне банальна: они пили только чистую воду, ели пищу без химических добавок, а самое главное — ели гуатилу и балу. Гуатилу — это жесткий темно-зеленый фрукт с шипами, который кладут в суп, а балу похож на гигантский стручок гороха — его обычно запекают в тесте.

Трагический случай произошел в 1914 году в американском городе Ларами, штат Вайоминг. 24-летняя Эшли Вистел приставила к груди пистолет и выстрелила себе в сердце. Смерть Эшли повергла семью в шок. И ее отец, опасаясь скандала, оставил тело в гостиной, заперев дверь на долгие годы. Семья не использовала никаких средств, чтобы остановить процесс разложения. Однако в 1966 году, спустя 52 года после смерти, родственник Эшли решил покончить со страшной семейной тайной и заявил в полицию о том, что в запертой комнате покоятся останки девушки.

Детективов и биохимика Фрэнка Сомберта ждал сюрприз. Обычно тела начинают разлагаться через сутки после смерти. Но с телом Вистел этого не произошло. Эшли осталась такой же, как в момент своего последнего часа. Ее кожа на ощупь была ледяной, но лицо умершей не было мертвенно бледным.

Люди из болота

Кто знает, останутся ли монахи и через тысячу лет такими же, как сейчас. А через две тысячи лет? Здравый смысл подсказывает, что вряд ли. Если, конечно, не верить мистически, что в нетленных телах и в самом деле сохраняется какая-то жизнь.

Но, оказывается, существует среда, которая препятствует разложению рекордно долго. Это торф. Подтверждение тому — многочисленные находки так называемых «болотных людей» (bog people). Их периодически выкапывают из торфяников в Северной Европе. В России на торфяных болотах в Ленинградской и Новгородской областях находят хорошо сохранившиеся тела солдат Великой Отечественной войны.

Самые известные мумии — из Дании, Ирландии и Великобритании. Некоторым более 10 тысяч лет! Нельзя сказать, что они выглядят совсем уж как живые. Но сохранились очень хорошо, включая внутренние органы. Ученым даже удавалось исследовать содержимое их желудков. Вот только кожа болотных людей — все еще гладкая и упругая — приобрела серый оттенок. И начисто исчезли скелеты. Будто бы растворились. Загадка. Как и сам процесс естественного бальзамирования в торфе.

Не к столу будет сказано, но в Норвегии провели эксперименты по сохранению в торфе рыбы — без холодильника, просто в ящике. И через год рыба оставалась съедобной. А некоторые тушки лежат уже 8 лет. И вроде бы не портятся.

Светлана КУЗИНА

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