Полный отказ от мяса бьет по здоровью сильнее, чем сигареты. Новое исследование

Может ли вегетарианство привести к более низкому качеству жизни?

Каждый месяц в блогосфере появляются противоречивые новости и исследования о продуктах питания, пишет Big Think. Рыба вредит здоровью. Рыба полезна для здоровья. Кокосовое масло — это суперфуд. Кокосовое масло обеспечит вам сердечный приступ. Красное мясо…Водоросли… и так далее.

К сожалению, исследования, которые публикуются в СМИ, зачастую основаны на очень малом количестве данных или без учета дополнительных факторов. Особенно это касается пищевых продуктов, ведь, помимо их состава, на нас влияет также окружающая среда, уровень активности и генетика. Некоторые люди просто усваивают определенные продукты лучше, чем другие. Таким образом, идеальной диеты не существует.

Совет Майкла Поллана «Ешьте еду. Не очень много. В основном растения» стал мантрой современной эпохи. Первая его часть — напоминание о том, что надо есть настоящую пищу, а не обработанную химию, доминирующую на полках супермаркетов. Вторая — это личная ответственность: не объедайтесь. Признайте связь между эмоциональными проблемами и выпивкой.

Теперь, что на самом деле означает «в основном растения»?

Команда австрийских исследователей Института социальной медицины и эпидемиологии Медицинского университета Грац изучила более 15 000 австрийцев в возрасте от 15 лет и старше.

Из этих 15 000 + австрийских граждан команда проанализировала данные 1320 человек: 330 вегетарианцев и 330 плотоядных, которые ели много фруктов и овощей, 330 плотоядных, которые ели мало мяса и 330, которые ели много мяса.

Они учитывали возраст, пол и социально-экономические факторы при сопоставлении групп. В итоге 76,4 процента этой группы оказались женщинами, причем 40 процентов были моложе 30 лет. Еще 35 процентов были в возрасте от 30 до 50 лет.

Интересно отметить, что, несмотря на положительные обещания, связанные с вегетарианством, группа обнаружила следующее:

В целом, результаты показали, что вегетарианцы жалуются на субъективно плохое состояние здоровья, чаще обращаются за медицинской помощью, имеют больше хронических состояний и более низкое качество жизни в целом.

Они также обнаружили «значительно более высокий риск» случаев рака у вегетарианцев, а также повышенные показатели тревожного расстройства и депрессии. Было упомянуто еще одно исследование, которое показывает повышенный риск психических расстройств в вегетарианцев. Вегетарианцы принимают больше лекарств, чем даже случайные мясоеды.

Но есть и хорошие новости. Вегетарианцы имеют более низкий индекс массы тела и меньше страдают от проблем с холестерином, гипертонией, ишемической болезнью сердца и диабетом типа 2.

Также они обладают более высоким социально-экономическим статусом, хотя корреляция может не быть равнозначной причинности: многие работники с более низким доходом могут не позволить себе высококачественные растительные продукты.

Вегетарианцы также лучше относятся к своим организмам: они больше тренируются, и меньше курят и пьют.

Корреляция между ИМТ и мясом тоже очевидна. Плотоядные, которые едят много мяса, имеют самый высокий ИМТ, в то время как чистые вегетарианцы имеют самый низкий. Опять же, корреляция и причинность не ясны, так как мясоеды также показывают гораздо более высокий уровень потребления алкоголя, что является одним из самых быстрых и надежных способов поправиться.

Интересно, что вегетарианцы вакцинируются и посещают врача реже, чем другие группы, что, возможно, тоже отражается на здоровье. Учитывая сомнительную маркетинговую тактику брендов «здоровой пищи», которые утверждают, что «еда — это лекарство» и называют их продукты «суперфудом», неудивительно, что некоторые вегетарианцы считают, что их рацион является панацеей.

Вывод команды абсолютно ясен:

Наше исследование показало, что австрийские взрослые, предпочитающие вегетарианскую диету, менее здоровы (с точки зрения рака, аллергии и психических расстройств), имеют более низкое качество жизни, и нуждаются в регулярном лечении.

Это значит, что диета должна быть сбалансированной! И полный отказ от мяса так же вреден, как и его переизбыток.