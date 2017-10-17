Подземные базы пришельцев созданы для проведения ужасных экспериментов

Сейчас многие исследователи говорят о подземных базах пришельцев, где они могут безнаказанно проводит свои ужасные эксперименты над биологическими видами планеты. До сего времени такие заявления считали выдумкой уфологов, но реальные доказательства их деятельности находятся в архивах секретных документов.

В 60-х годах американская пресса писала о загадочном происшествии с Дэном Хенриксоном, отправившимся в горы вместе со своими товарищами. Молодой человек немного отстал от группы и заметил странных существ, забравших его с собой в космический корабль, после чего он потерял сознание. Очнулся свидетель события в темном помещении, где находились пришельцы, имеющие большие глаза на голове и четыре пальца на конечностях. От такого шока турист снова оказался без чувств и уже пришел в себя возле входа в пещеру. Она вместе с другими аналогами составила настоящий подземный лабиринт, но сотрудники полиции смогли отыскать пропавшего человека, тело которого покрывали непонятные порезы. Он сразу сообщил, что 3 дня провел на внеземной базе, после чего многие уфологии заподозрили, что инопланетяне скрываются здесь от людей.

Аналогичный случай произошел возле Бишопа, когда супруги, увлекающиеся спелеологией, нашли в пещере странный зал с надписями на стенах, освещаемый светом, проникающим сквозь отверстия. Они решили заглянуть туда, после чего ужасные звуки, напоминающие сирены, наполнили все пространство. Перед обмороком пара заметила открывающуюся дверь, после чего очнулась без оборудования возле входа. Британский исследователь Тимоти Гуд после своих экспедиций в Пуэрто-Рико написал ряд книг, посвященных пришельцам. Он выяснил, что жители часто замечали их, выходящих из земных недр, а также быстро исчезающих во время встреч с землянами. Карлос Меркада даже побывал на их подземном заводе, где заметил странные аппараты. Гуманоиды рассказали, что это части для их обслуживания, а сами они изучают жизнь на планете.

Тибетцы тоже сталкиваются с НЛО, вылетающими на поверхность возле Ладакха, где горный перевал контролирует Индия и КНР. В этом месте тоже есть космическое убежище внеземных гостей, что подтверждает ряд интересных фактов. В 60-х годах страны после долгого конфликта решили отменить свои претензии по поводу территории, что могло быть результатом тайного соглашения между властями и пришельцами. Сейчас в закрытой зоне кроме военных живет немногочисленное население, а в 2012 году это место пострадало от сильного землетрясения. Тогда многие люди говорили о возросшей активности аппаратов возле своей базы перед такими событиями. ВВС двух стран послали сюда самолеты, у которых кроме отключения двигателей выходили из строя все приборы. Затем индийское ТВ показало репортаж, и зрители увидели НЛО в форме треугольников, за которыми несся военный транспорт людей, готовый уничтожить любое препятствие на пути инопланетян. СМИ обвинили чиновников в таком соглашении и предположили, что страны защищают их в обмен на новые технологии.

Теперь можно обратить внимание на базу Дульце, где в подземных лабораториях пришельцы проводят свои опыты над людьми и животными. С 70-х годов кроме массового исчезновения скота, у выживших особей было замечено аномальное содержание калия в организме. Когда Джеймс Бишоп опубликовал свои материалы, касающиеся посещения объекта вместе с членами группы, он описал существ, напоминающих скандинавов, а также мог подойти к месту в каньоне, откуда вылетали НЛО. Джону Лиру удалось побывать в недрах земли и поговорить с существами, рассказавшими свою историю. Оказалось, что военные захватили их реактор, работавший на водороде, без которого они не могли покинуть Землю. Тогда гуманоиды захватили 44 людей и потребовали вернуть им украденный прибор, но вместо этого сюда прибыли спецслужбы. В результате все они погибли или пропали без вести, а база находится в полном распоряжении внеземных гостей.

В 80-х годах пресса опубликовала 30 материалов с базы, переданных Томасом Кастелло. Бывший сотрудник указал, что она имеет 7 уровней и 100 выходов из подземного лабиринта, а сотрудниками являются люди, работающие вместе с гуманоидами. Целью их опытов стало создание гибрида людей с космической расой, а также получение контроля над разумом. Внизу построены морозильные камеры с телами жертв и их органами, а также лежат эмбрионы, полученные после скрещивания. Его коллега Фредерик Атуотер добавил, что внеземная колония занимает огромную территорию, соединенную проходами. Американские власти прекрасно знают о таких экспериментах, но предпочитают молчать из-за получения новых знаний.

Инженеру Филу Шнайдеру довелось принять участие в подземном сражении и рассказать людям правду во время своих выступлений, но спецслужбы после пыток задушили свидетеля событий. Подземные базы для пришельцев создавались военными с 40-х годов, после чего команда президента подписала с ними договор о сотрудничестве. Гуманоиды могли использовать биологические виды для опытов, но они открыли военным технологии, способные вызвать искусственное землетрясение. Они были апробированы на Сан-Франциско и японском городе Коба, причинив намного больше разрушений, чем природный аналог. Также этот человек утверждал, что в 70-х годах из выделений внеземных существ генетики создали вирус СПИДа, но что в действительности происходит в таких местах? Уже известно о 130 объектах, находящихся на территории страны, так что ничто не может помешать гуманоидам в будущем, захватить планету.