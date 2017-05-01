Подбираем цветок — талисман согласно вашему знаку Зодиака

Овен

Овен представляет собой по-настоящему огненный знак, и по этой причине и растения, которые ему принадлежат, являются огненными. Листья и цветы оранжевого, розового, красного или бордового цвета. Это бегония королевская, гранат карликовый, молочай блестящий, садовая герань (с цветами красного и тёмно-розового оттенка), гузмания язычковая.

Телец

Для тех, то родился под знаком Тельца, подойдут низкорослые и крепкие растения, которые красиво цветут. Они позволяют улучшить психическое и физическое самочувствие. Это может быть глоксиния (синнингия прекрасная), цикламен персидский, фиалка узумбарская, первоцвет (примула), каланхое Блосфельда, гиацинт, мирт, разнообразные виды плюща. Все растения, принадлежащие этому знаку, позволяют поддерживать здоровье.

Близнецы

Близнецы являются самым лёгким и подвижным знаком Зодиака. Растения должны быть с пышной листвой и вьющиеся. Это может быть хлорофитум, аспарагус густоцветковый, плющи, папоротники, аспарагус перистый, хлорофитум, перистые пальмы, аспарагус Мейера, аспарагус спаржевидный. Эти растения помогут Близнецам улучшить атмосферу в помещении, очистить её.

Рак

Рак относится к водной стихии, по этой причине растения, которые принадлежат этому знаку, обладают сочными, мясистыми стеблями или листьями, они наполнены влагой. Многие растения связаны с семьёй и домашним уютом. Идеальны для них белые букеты: лилии, розы и сирень, гортензия. Если же выбираете комнатные цветы по знакам зодиака, то Ракам нравятся “семейные” сорта: алоэ, каланхоэ, агава, фикусы.

Лев

Лев — огненная и сильная личность, но при этом творческая и эмоциональная. Им подойдут крупные цветы: огромные розы (белые или красные), “тяжелые” тюльпаны, пышные хризантемы. За домашней оранжереей Лев тщательно следит, предпочитая светолюбивые и редкие растения. Им подойдут роза комнатная, камелия японская, гардения, пальма.

Дева

Каким букетом можно порадовать Деву? Умной, практичной и внутренне богатой натуре понравятся неяркие, но изящные цветы: астры и пионы, белые лилии и гвоздики. Любят Девы и домашние цветы. По знаку зодиака им подходят циссус, хлорофитум, босаи, сингониум. Им важно, чтобы на подоконнике царили красота и эстетика.

Весы

Обаятельным и общительным Весам можно выбирать цветы, не задумываясь. Главное, чтобы букет был гармоничным. Это могут быть гвоздики и розы, нарциссы и гортензии, гибискус и вербены. Комнатные растения должны быть изысканны и оригинальны: хризантема мелкоцветная, декабрист, кодеум, китайская роза.

Скорпион

Целеустремленные, сильные и не терпящие слабости Скорпионы предпочитают цветы синих и фиолетовых оттенков, но порадуются и алым, и белым букетам. Подарите им ирисы, каллы или лилии, белые розы. Дома им по душе “сочные” растения с колючками: кактусы, алоэ, пизония.

Стрелец

Любители путешествий, жизнерадостные и душевные Стрельцы будут довольны, получив букет из гладиолусов, нарциссов, тюльпанов или диких гвоздик. Им по нраву цветы, устремленные вверх. В домашней оранжерее они предпочитают держать роскошные кустообразные растения, такие как гербера, орхидея, фикус, драцена, цветы азалии.

Козерог

Родившиеся под знаком Козерога сдержанны, трудолюбивы и честолюбивы. Чувство ответственности для них — на первом месте. Порадуйте Козерогов дельфиниумом, хризантемами, черными маками или филодендроном. Они в восторге от бархатистых цветов с сильным запахом. А вот ухаживать за комнатными растениями Козероги не очень любят. Им подойдут неприхотливые цветы: пандус, ардизия, живые камни.

Водолей

Свободолюбивые и независимые Водолеи, стремящиеся к новым открытиям и впечатлениям, оценят каскадные букеты с изогнутыми линиями. Их можно составить из герберов, тюльпанов, ландышей, сирени. Дома нетерпеливые Водолеи смогут выращивать луковичные растения: папоротник, эсхинантус, фуксию.

Рыбы

Рыбы, замыкающие зодиакальный круг, считаются самыми умными и тонко чувствующими личностями. Они всегда прислушиваются к своему внутреннему миру и любят жить, мечтая. Их главные фавориты в букетах — лилии и орхидеи, ландыши и сирень (белая, безусловно). Рыбы с радостью будут ухаживать и за комнатными цветами. Им импонируют фикус, папирус и орхидея.