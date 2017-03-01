Подарки, которые надо вернуть

Зачастую, при общении с другими людьми: авторитетными или значимыми для нас, а также находящимися в сильном негативном эмоциональном состоянии (злости, зависти, обиды т.п.), мы получаем от них «подарки» в виде различных суждений о нас (личность, способности, внешность), которым мы почему-то верим, и некритично усваиваем.

Хорошо, если эти «подарки» заряжают нас позитивом или верой в себя. Но обычно бывает не так.

Как правило, «подарки» осложняют и без того непростую нашу жизнь, или негативно влияют на здоровье. Мы становимся жертвой чужого «интроекта»: болеем, не можем устроить личную жизнь, выбираем не ту профессию или работу, живем не так, как хотели, а как должны (родителям, партнерам, детям, родине).