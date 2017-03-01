Подарки, которые надо вернуть

Зачастую, при общении с другими людьми: авторитетными или значимыми для нас, а также находящимися в сильном негативном эмоциональном состоянии (злости, зависти, обиды т.п.), мы получаем от них «подарки» в виде различных суждений о нас (личность, способности, внешность), которым мы почему-то верим, и некритично усваиваем.
Хорошо, если эти «подарки» заряжают нас позитивом или верой в себя. Но обычно бывает не так.
Как правило, «подарки» осложняют и без того непростую нашу жизнь, или негативно влияют на здоровье. Мы становимся жертвой чужого «интроекта»: болеем, не можем устроить личную жизнь, выбираем не ту профессию или работу, живем не так, как хотели, а как должны (родителям, партнерам, детям, родине).
Всё, что вы слышите и покорно принимаете от окружающих, к вам не имеет никакого отношения. Просто вы (разово или многократно) стали «удобным человеком» для сбрасывания в вас «мусора», который не хочется носить в себе. А так как подарки не принято вручать без красивой обёртки, даритель ловко заворачивает их в «трепетную заботу о вас», «желание помочь», «оградить…», «указать…», что вы рады полученному.
Как же себя обезопасить при общении?
- Во-первых, нужно постоянно помнить, что (согласно механизму проекции) все, что человек говорит вам, он говорит о себе.
- Во-вторых, возможен вариант, что какая-то часть истины в словах говорящего все же имеется, поэтому делим их на 2, а лучше на 4, или на 6.
- В-третьих (лучше всего), вернуть то, что вам «подарили».
Например, ваша подруга говорит, что «ты не женственна». Скорее всего, именно эта проблема волнует её всю жизнь. Верните то, что принадлежит только ей.
Если ваш «бывший» говорил, что «вы худшая жена в мире», то отдайте ему этот «худший вариант», а себе оставьте «лучший».
Если ваша мама считает, что вы «не достойны…» (как вариант вам «еще рано/уже поздно…»), то скорее всего, она озвучивает причину своего неудачного брака, отсутствия успешной карьеры, или чего-то другого, важного для неё.
Как вернуть:
1. Вспомните ситуацию, когда вас оскорбили, обидели или «подарили» убеждение, которое вы сейчас носите с собой. Что вы сейчас чувствуете? Как это повлияло на вашу жизнь?
2. Расслабьтесь, закройте глаза и сконцентрируйтесь на внутренних ощущениях и образах. В какой части тела вы храните свой «подарок»? Представьте и прочувствуйте это.
3. Воспроизведите образ человека, который «подарил» вам эту «прелесть». Смотрите прямо на него, излучайте уверенность в том, что делаете.
4. Мысленно достаньте из себя «подарок» и отдайте этому человеку. Скажите ему: «Я тебя прощаю, но подарок не принимаю». Делайте это спокойно, без мыслей о мщении, упрёков и объяснений.
5. Наблюдайте, как будет меняться образ человека. (Как правило человеку стыдно, или выглядит растерянным.) Что он будет делать с возвращённым «подарком»? Поблагодарите его за ценный опыт, дайте понять, что вам больше этого не нужно, отпустите его образ.
6. Заполните пространство положительной энергией. Для этого нужно понять какой новый образ вы готовы принять на освободившееся место? (как правило, возникает образ-антипод «подарка».) Представьте его и прочувствуйте новые ощущения в теле. Как меняется ваше настроение?
С помощью данной техники вы можете «раздать» всё, что накопили, независимо от давности событий.
А чтобы ваша дальнейшая жизнь протекала более гармонично, тут же возвращайте «подарки» в «щедрые руки» дарителей.
Принимайте только приятные, добрые и полезные подарки!опубликовано econet.ru
Автор: Наталья Нилова