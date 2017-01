Почему вымирают умные люди

Ученые из Исландии выявили, что в национальной популяции снижается частота появления генов, связанных с приобретением знаний

Об этом пишет Politeka со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование проводилось на основе данных полученных в 1910-1975 годах данные о ста тысячах исландцев.

Ученые также установили, что склонные к получению образования люди, в среднем, имеют на шесть процентов меньше детей, чем их ровесники с более низким IQ.

Специалисты объясняют это тем, что стремящиеся к получению знаний люди больше сконцентрированы на собственном развитии, чем на продолжении рода. А это, в свою очередь, приводит к снижению доли их генов.

Между тем за последние десять лет средний IQ исландцев упал некритично — примерно на 0,04 балла. При этом специалисты отмечают, что уровень интеллекта зависит, далеко не только от генов. Важную роль здесь играют воспитание, окружающая среда и другие факторы.