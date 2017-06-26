Почему все главные иудейские, мусульманские и христианские праздники проводятся с заходом солнца

Во главе этого черного сионо-христианского царства стоит тот, чье имя первоначально было Сион-Сетх. Он и есть Яхве или Иегова, племенной бог иудеев, главное действующее лицо Ветхого Завета, он и есть Бог-Отец христианской теологии, он же Аллах ислама Сетх, став Царем Египта и Верховным Жрецом и возглавив могущественный орден своих сторонников, таких же как и он черных магов, коих на роковом пиру было 72, обрел огромное могущество в Ночной, Темной Иерархии, вот почему все главные иудейские, мусульманские и христианские праздники — шабат, рождество, пасха, рамадан проводятся ночью или с заходом Солнца.

Почему? Потому что эгрегор Сетха, его Царство, находится на противоположной от освещенной Солнцем стороне Земли, он не привязан к какому-нибудь конкретному месту, кроме земной тени, в которой он прячется от испепеляющих лучей РА-Солнца. Его эгрегор находится в Нави, в то же время, эгрегоры солярных религий и цивилизаций — это Правь.

Итак, Сетх стал царствовать, коварно убив Осириса, незаконно занял трон. Пока сын Осириса и Исиды Гор (Неч-Атеф — “Мстящий за отца”) не подрос и вступил с Сетхом в битву, в которой ему помогали все боги солнечной династии. Битву описывать не буду, важно то, что Гор оскопил Сетха и после сверг его. Плутарх сообщает по этому поводу: «Сам же Гор закончен и совершенен; и он не уничтожил Тифона (Сетха) совсем, но лишил его предприимчивости и силы. Поэтому в Копте, как говорят, статуя Гора держит в одной руке фалл Тифона» «Об Исиде и Осирисе» 55.

Кроме того, на колонне созданной по приказу фараона Шабако (VIII век до н.э.) говорится лишь то, что Сетх был изгнан из Египта в Азию, т.е. в Аравию, на синайский полуостров!

А что стало с Сетхом? не мог же так бесследно исчезнуть столь могущественный бог! Если он сумел, хотя бы хитростью, одолеть Осириса, овладел самыми мощными магическими знаниями, был долгое время Царем Египта и Верховным Жрецом, еще до убийства брата организовал тайный орден своих сторонников, которых на пиру было 72, а после этот орден вырос в могущественную Ложу Посвященных Левой Руки, то не мог же он вот так взять и тихо исчезнуть, признать свое поражение, раскаяться, начать замаливать грехи и незаметно уйти из истории! Он жаждал реванша! Он жаждал мести!

Сетх жаждал власти и революции (одно из значений его имени — «мятежник»), потому что он изначально был Черным, Левым, а слово «револютус» в буквальном переводе с латыни, значит — «Змея, свернувшаяся в кольца». Он жаждал полной, безграничной власти, власти абсолютной, непререкаемой, единоличной!!

Но после ухода его с Земли, т.е. материального плана, об обстоятельствах которого, мифы умалчивают, он понял, что оскопивший его Гор лишил его возможности не только на новое воплощение, потому что оскопление — это отсечение Сефирота Йесод и Малькут в эфирном теле, что делает уход на новое воплощение весьма проблематичным, но и в Астрале он не может полноценно существовать, потому что для поддержания стабильности Личности необходимо наличие Шакти, т.е. женской ипостаси, божественной супруги, но он совокупиться ни с кем не может, нечем!

Что же делать столь выдающемуся «мужу»? Пропадать? Ничуть! Он и не пропал! Итак, Сетх-Сет-Сутех был оскоплен, он — «бог чужих стран», бог мертвой пустыни, бог чужеземцев, он — рыжий, красный, его имя также означает «повелевающий» и «губитель», «то, что совершает насилие», его священные животные — свинья, окапи и главное — осел (его самого египтяне изображали с ослиной головой), он мятежник, предатель, братоубийца, противник Гора, который олицетворял Светлое, солярное начало — Ра-Горахути, Сетх же олицетворяет собой Темные силы мрака и разрушения, греки ассоциировали со змеем Тифоном. И самое главное — это его жажда единоличной власти! Монобожие! Глаз в треугольнике!

Несмотря на то, что Гор сверг Сетха, в Египте оставалось множество его законспирированных сообщников. Они тайно и упорно работали над тем, чтобы вернуть своего патрона к власти. Когда эпоха богов закончилась, в Египте сложились две враждующие партии — Правая, Светлая — Исиды, Осириса и Гора и Левая, Темная — Сетха. Причем, клан Сетха уже в Древнем и Среднем царстве стал контролировать Верхний Египет. Фараон, венчаясь на царство, надевал двойной венец, который символизировал власть над Нижним Египтом, покровителем которого был Гор и власть над Верхним Египтом, управителем которого был Сетх. Почему так произошло? Дело в том, что Египет разрастаясь, стал вступать в конфликты с соседями — Нубией на юге, Ливией — на западе и хеттами — на востоке.

Именно тогда фараоны в поисках бога, способного вести жестокую, беспощадную войну, стали почитать Сетха. Сетх в эту эпоху был богом покровителем жесткой государственной иерархии, бюрократии, военной диктатуры, есть даже свидетельства, что именно его структуры выполняли в Древнем Египте функции нынешних спец-служб — разведки и контрразведки. Но подчиненное положение не устраивало Сетха. Ведь когда он был царем, он рассчитывал, что он будет царем, главным и единственным богом Египта всегда! Он жаждал реванша.

В 1650 г. до н.э. в дельту Египта вторглись кочевники с восточной Аравии (оттуда, куда по мифу и был изгнан Сетх)- это были бедуины Гиксосы. Народ “гиксосы” образовался в результате ассимиляции хурритских и семитских этнических элементов. Они вытеснили египетские войска к югу, к Фивам, заняли самые плодородные земли и поработили коренных жителей.

Столицей Гиксосов был город Аварис (Хавара) расположенный в дельте Нила. Гиксосы поклонялись Ослу, как символу их божества и покровителя Сутеху-Сету. Именно во времена правления Гиксосов произошла ветхозаветная история Иосифа — одиннадцатого сына Иакова, который, будучи продан своими братьями в рабство в Египет стал там вскоре премьер-министром. Быт. Гл. 37, 39-50. Хотя правитель страны, в которой Иосиф (Египетское имя Иосифа — “Цафнат-Паанеах” — “Бог говорит — пусть он живёт, здравствует») стал властвовать называется в книге Бытие «фараон», но на самом деле это был правитель Гиксосов, а «мудрое» управление Иосифом Египтом, было на самом деле эфмеизмом тотального грабежа коренного населения, о чем есть прямое свидетельство Манефона.

(Таким, образом, то, что происходило и происходит в России, начиная с октября 1917 г.- ограбление местного населения и превращение их в рабов — хорошо отработанная технология). Согласно Папирусу Салье I «царь Апопи (тронное имя “Ра-аа-аб-ауи”,- по Манефону четвёртый царь гиксосов, т.е. тогда это — Апопи II, четвёртый фараон XIV династии)… построил (в Аварисе) ему (богу Сетху) храм». В 1555 г. до н. э. в Фивах приходит к власти фараон Камос, который, вместе со своим военноначальником (?) Яхмосом начинает войну с гиксосами, которая была победоносно завершена и в 1552 г до н.э. Сетх в очередной раз был изгнан из Египта.

Но он не успокоился, через двести лет он предпринимает новую попытку захватить власть в Египте, но теперь более хитрым методом — это была известная всем таинственная и непонятная революция Эхнатона (аутентичное звучание — Зх-на-Йот); об этой религиозной революции написано много трудов и здесь не буду повторять подробности этой затеи — важно несколько обстоятельств: формально культ Атона (аутентичное звучание — Йот), введенный Эхнатоном, в противовес фиванскому жречеству Амона был культом солнечного диска и ничего более, зачем нужно было все менять, если бог Амон тоже был Бог Солнца?

Но «Атон» было имя Солнца на западе, заходящего, умирающего, символом восточного, восходящего солнца был скарабей. Кроме того существовала малоизвестная богиня Атор — богиня Мрака. Имена Атон и Атор различаются всего одной буквой, возможно, что Атон — мужская ипостась Атор, к тому же есть подозрительные обстоятельства, позволяющие догадываться, что эта история была инспирирована именно Сетхом…

Во-первых: Эхнатон отменил культ Осириса, который был основным культом Египта со времени ухода Осириса в загробный мир — это была месть Сетха, удар который он нанес Осирису спустя 2300 лет после своего первого поражения. А в противовес культу Осириса, который, после ухода стал проводником умерших в загробном царстве Дуат, Эхнатон объявил, что загробной жизни не существует и запретил все ритуалы связанные с поминовением усопших (прямо таки научный коммунизм!).

Второе: он отменил культ Амона, который ко времени Эхнатона — Аменхотепа 4, носил имя Амон-Ра-Горахути — это была месть Сетха Гору.

Третье: он называл себя единственным сыном бога Атона и единственным посредником между Атоном и людьми, никто другой не мог познать Атона, кроме него (все это спустя 14 веков повторится в Палестине), он запретил употреблять слово «боги» во множественном числе, т.е. пытался ввести строгий монотеизм, бог Атон был единственным богом, ибо других богов кроме Атона не существует (одно из имен Яхве в торе — «Адонаи», а буквальный смысл слова «Атон» — Отец), он запретил изображать бога или богов в каком либо виде (этот же запрет и поныне существует в иудаизме и исламе).

Он страдал генетическим заболеванием и производил на современников странное впечатление не совсем вменяемого человека, который находится на грани психоза, под чьим то постоянным влиянием, он вывел в пустыню несколько сотен тысяч человек и заставил строить новый город Ахетатон, что спустя некоторое время будет повторено Мозесом-Моисеем, только без строительства города.

Но есть еще одно важное обстоятельство. Несмотря на то, что в Египте почиталось множество Богов, главным из которых был Ра, а еще ранее — Шу, Пта, в древних текстах есть явное указание на то, что основой всего сущего был не бог мужского пола, а Богиня Исида. Надпись в храме Матери Богов в Саисе гласила: «Плод, рожденный мной — Солнце”. Именно Исида была Матерью всего сущего. Жена Осириса Исида была воплощением этой Богини. Таким образом, египетская религия, в своей изначальной основе была матриархальной.

И главный смысл реформы Эхнатона, создавшего монотеистический культ Бога Атона-Отца — был в уничтожении матриархального начала, в уничтожении культа ненавистной Сетху Исиды, матери Гора. Потому что именно ее он считал главной причиной своего поражения и оскопления.

Но тогда Сетху не удалось отомстить Осирису, Исиде, Египту, его народу, жречеству: после смерти Эхнатона, еретик и все его «новации» были преданы забвению и проклятию. Но Сетх отомстил позднее — в 7 веке уже новой эры, когда его «воины Аллаха» разграбили и опустошили все святыни Древнего Египта; ни греки, ни позднее римляне не смели нарушить покой фараонов, никто не разрушал святилищ, и только в 4 веке христианство и затем в 7 веке вытеснивший его ислам подвергли святыни Египта кощунственному осквернению.

Итак, после поражения, нанесенного Гором, Сетх и его оккультная банда решили: «Мы пойдем другим путем!»

«И явился Господь Авраму, и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему» Быт. 12. 7. Аврам — сын Фарры, изгнанник из Ура Халдейского (Харрана), Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности», проговаривается об истинной причине эмиграции Аврама: «Халдеи и прочие жители Месопотамии восстали против Аврама, он, решив выселиться, занял по воле и при помощи Господа Бога Хананейскую землю» Гл. 7.1.

В те времена из благоустроенных и безопасных городов изгоняли в пустыню только отъявленных негодяев, прокаженных, сифилитиков, мошенников и племена, занимающихся черной магией, точно также поступили в Индии с цыганами. Недаром видно «Сара была неплодна и бездетна» Быт. 11.30. К тому же Аврам восстал против своего отца Фарры, который был, по его мнению «идолопоклонником». Откуда Аврам мог узнать, что его отец Фара «идолопоклонник», если «истинный Господь» явился ему спустя много десятилетий после его эмиграции? Ведь явление Яхве Авраму произошло тогда, когда тому было 75 лет, когда Фарра скорее всего уже давно умер.

Это «явление» — первая попытка приобрести, приватизировать себе ничейный народ, плацдарм, который в дальнейшем должен превратиться в этническое оружие. Аврам со своим племенем отправляется в Египет. Там «Господь» «поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову» Быт. 12. 17. Чувствуйте, чья рука? По возвращении: «При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама; и вот, напал на него ужас и мрак великий» Быт. 15.12.

Вообще, очень забавно читать Библию, если знаешь, кто реально есть «Господь», все становится на свои места, все несуразности, жестокости, коварства, убийства, подлости, мерзости, все тайное становится явным! Особенно описания многочисленных «отложений» и отклонений Царей Израиля от культа Сетха, видимо и тогда не все евреи были зомбированы, были здравомыслящие люди, которые понимали или ощущали, что тут дело не чисто, что, левиты и первосвященники — высшая каста иудейских жрецов, совсем не благостному и светлому богу поклоняются, а наоборот! Тем более что под именем «хабиру» или «ивриим» в древности называли целую группу племен, живших на территории Палестины, и племя Аврама было всего лишь одно из них, и именно это племя, подпав под полное управление Сетха, путем экспансии и прямого геноцида своих собратьев, захватило власть и стало господствовать в древнем Израиле.

«Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между животными. В этот день заключил Господь завет с Аврамом». Быт. 15. 17-18. И все ночью, во тьме, в сумерках, в потьмах!!! И шабат, и песах и почти все иудейские праздники проводятся ночью, и рамадан, и христианское рождество и воскресение и вечери — все после захода Солнца! И они еще говорят, что «свет пришел в мир»!!!! Какой свет?!? Откуда?!? Беспросветная, слепящая тьма!

Это в солярных религиях главные ритуалы проводятся на восходе Солнца — например Сурьянамаскар, у них же все наоборот — Адепты Тьмы! «И стоял народ вдали; а Моисей вступил во мрак, где Яхве» Исх. 20.21.

Египтянка, служанка Агарь рожает Авраму сына, нареченного Измаилом, он — прародитель всех арабов: «Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него» Быт. 16.12. Ага, вот и Осел, наконец, явился, священное животное, как никак, Осел еще не раз будет у нас фигурировать, только ранее никто не обращал внимания на ослов в «Священном писании», мало ли там всяких тварей! а вот нет, осел играет особую роль — это знак для Посвященных, знайте, с кем имеете дело, это мы! Мы от него.

Сетх заключает завет с Аврамом, а завет тот, вы не поверите — смешное дело, сказать-то неприлично: «да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами» 17. 10-11. Что за завет такой? Что за прихоть? Что за непотребство? Да Сетх же скопец, крайнюю плоть обрезывать — это знак принадлежности Сетху! Он скопец, значит мы должны чтобы иметь знак его — обрезываться. А христианские теологи несколько столетий гадали и зачем это они обрезываются? И иудеи и мусульмане? А главное — «Бог наш Иисус Христос ведь тоже обрезанный был?».

Ну конечно, смысл обрезания этим не исчерпывается, есть и другие оккультные смыслы обрезания на восьмой день от рождения. Конфликт арабов с евреями, который длиться уже более 3000 лет, на самом деле конфликт сводных братьев — Исаак родился позднее, но от уже обрезанного отца, после заключения завета и сам был обрезан на восьмой день рождения, а Измаил — зачат от еще необрезанного Авраама и сам был обрезан на 13 год жизни, как и обрезываются сейчас все мусульмане, к тому же рожден не законной женой, а рабыней. А Сара, между прочим, сестра Авраама, папаша то общий, матери только разные.

«Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего» Быт. 22. 3. Опять осел, и момент можно сказать решающий — заколет своего сына старости во исполнение воли «Божьей» или ослушается? Кто мог такое испытание придумать? Сетху не нужны слюнявые праведники, ему нужны зомби, универсальное этническое оружие, люди без рода-племени, без своего государства, не привязанные ни к кому и ни к чему, изгнанники и проходимцы, из которых он сможет сделать все что угодно: солдат, палачей, убийц, жрецов, царей, пророков, богословов и все во славу свою и во имя безграничной власти своей.

Итак, инициация Авраама в культ Сетха произошла где-то в 1800 г. до н. э. если считать, что Иосиф был правителем в Аварисе ок. 1600 г. до н.э., и отсчитывая обратно — Иосиф, Иаков, Исаак, Авраам. После изгнания династии Гиксосов, хабиру, племя Иакова, однако, не последовало обратно в пустыню, а осталось в Египте, где успешно размножалось более 300 лет, о чем уже сообщает книга Исход- 1. 7.

Численность племени составило на момент царствования Рамзеса 2 (именно он был, очевидно, тем самым «жестокосердным» фараоном в истории Исхода) 600 тыс. человек одних только пеших мужчин- Исх. 12. 37. Хотя серьезные историки не верят этим цифрам и утверждают, что их было не более 40 тыс. вместе с женщинами и детьми. Триста лет, после изгнания из Авариса Сетх залечивал раны, набирался сил, пока не обнаружил подходящую кандидатуру на проведение новой спецоперации под названием «Исход».

А вот уже из истории Исхода: «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла, и отправился в землю Египетскую». Исх. 4.20. Иисус в Иерусалим тоже на осле въехал, а ведь до этого все пешком ходил, чего бы ему и на этот раз пешим ходом не прибыть на праздник Песах? «Сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко мне; И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их» Матф. 21. 2-3. «Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся дщерь Сионова! Се Царь твой грядет, сидя на молодом осле» Ин. 12. 14-15. А о каком это Царе пророчествует Захария? Да о Сетхе- Яхве, о ком еще!

О том, что Сетх и Яхве, Бог Авраама, Исаака, Иакова — одна сущность упоминает Плутарх: «Те же, кто рассказывает, что Тифон (Сет) после сражения семь дней спасался бегством на осле, спасся и стал отцом Иерусалима и Иудея, те совершенно очевидно и явно притягивают к мифу иудейскую традицию» «Об Исиде и Осирисе» 31. Плутарх, напомню, жил в 45- 127 г.г н.э. когда христианство еще не было государственной религией Римской Империи и поэтому он мог только понаслышке знать иудейскую традицию, поэтому он с недоверием отнесся к существовавшему уже тогда мнению, что Сет-Тифон- и есть Бог Израиля, но знающие люди были уже тогда, раз до него дошла эта информация! Об этом же знали и гностики, которые за это знание были уничтожены.

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