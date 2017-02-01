Почему врачи носят белые халаты

Они стараются спасти жизнь другим, порой жертвуя собственным временем. Их присутствие расслабляет, начинаешь чувствовать себя в безопасности. А еще они хорошие психологи, поймут твою проблему и помогут справиться с ней. Всё это о людях в белых халатах.

75 % мирового медицинского персонала носит белые халаты. Ты никогда не задумывался, почему именно халаты и почему именно белого цвета. Сегодня попробуем в этом разобраться…

До второй половины XIX века у врачей не было какой-то особенной униформы. Только во время серьезных операций они надевали фартук и перчатки. В древние времена врачей узнавали точно не по одежде. Тогда они были настоящими героями своего времени, поэтому их знали в лицо.

Впервые о необходимости носить белые халаты заговорил английский врач Джозеф Листер. У него была целая теория об антисептических свойствах этого предмета одежды. А в начале прошлого века, во время эпидемии испанки, теория подтвердилась. После этого ношение белых халатов стали внедрять практически повсеместно.

Еще один занимательный факт о белых халатах. В прошлом веке по ним судили о профессионализме хирургов. Чем меньше врач пачкал кровью пациента свою униформу во время операции, тем лучшим специалистом он считался.

Недавно в Англии возобновились споры о том, необходимо ли носить белые халаты. На время от них отказались, но выяснилось, что люди начали относиться к врачам без спецодежды с меньшим доверием, а иногда даже с испугом.

Осталось определить, почему же цвет халата именно белый, а не темно-синий, желто-сиреневый или серо-буро-малиновый? Есть такая наука о цвете, которая называется колориметрия. С ее помощью мы можем получить более или менее вразумительный ответ на этот вопрос.

Если верить колориметрии, то белый цвет настраивает человека на открытость, самоотдачу, чистоту и полноту мыслей. А значит, он благоприятно влияет на пациентов. Кроме того, люди в белых халатах вызывают у пациентов намного больше доверия.

Также, опираясь на статистические данные, ученые доказали, что белый халат усиливает концентрацию. Надевая такую униформу, врачи делают намного меньше ошибок. А значит, этот цвет помогает спасать человеческие жизни!

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