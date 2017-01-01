Почему во время снегопада становится очень тихо?

Ученые объяснили этот акустический феномен.

Как чудесно смотреть на улицу после сильного снегопада (или во время него), а какое спокойствие и тишина воцаряется вокруг! И это не просто романтическое состояние или акустический обман. Снег действительно приносит с собой тишину. Почему?

Согласно исследованию Science Daily,снег действует как самостоятельная звукоизоляционная система.