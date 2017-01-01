Почему во время снегопада становится очень тихо?

Ученые объяснили этот акустический феномен.
Как чудесно смотреть на улицу после сильного снегопада (или во время него), а какое спокойствие и тишина воцаряется вокруг! И это не просто романтическое состояние или акустический обман. Снег действительно приносит с собой тишину. Почему?
Согласно исследованию Science Daily,снег действует как самостоятельная звукоизоляционная система.
Примерно 5 сантиметров снега способны поглощать звуки на 60%. Кроме того, снег падает совершенно бесшумно, так как расстояние между снежинками большое. Если к этому добавить суперсвойства снега к поглощению звуков, то мир вокруг становится безмолвным.
Наслаждайтесь тишиной и любите зиму!