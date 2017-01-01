Почему в Древнем Риме проститутки обязаны были красить волосы в светлый или рыжий цвет?

Это действительно так: в Древнем Риме проститутки обязаны были красить волосы в светлый или рыжий цвет. С окончанием периода республиканского правления Римское государство постепенно стало превращаться империю поистине огромных размеров с неисчислимым количеством колоний в Европе, Африке и Азии. В свое время Рим был цивилизацией более чем прогрессивной, естественно в плане права. Однако некоторые законы и сегодня заставляют историков исследователей в удивлении приподнимать бровь.
Достоверно известно, что благодаря многочисленным походам Империя и в частности главный город империи были заполнены
пленными женщинами. Многие из них были перевезены с территорий Галлии и современной Германии. Молодые девушки, как правило, попадали в публичные дома в качестве рабынь. Они выделялись в основном тем, что были преимущественно светловолосыми, блондинками и рыжими.
Это пункт так с волосами так прижился к римлянам, что спустя какое-то время был издан закон, обязывающий абсолютно всех римских «жриц любви» перекрасить волосы в светлый цвет (или в рыжий), чтобы таким образом отличать их от «порядочных брюнеток».
Впрочем, считается, что закон действовал очень недолго. Так как сами римлянки были неравнодушны к светлым волосами и сами были не прочь осветлить собственные. К тому же со временем многие отличительные знаки, которые были постоянными спутниками проституток, перестали действовать, и «жрицы любви» понемногу стали выглядеть обычные граждане Рима.
К слову, среди некоторых языковедов очень популярно мнение, что именно с тех времён мужчины подсознательно считают блондинок более доступными, чем женщин с тёмными волосами. Но это всего лишь мнение.