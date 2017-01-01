Почему в Древнем Риме проститутки обязаны были красить волосы в светлый или рыжий цвет?

Это действительно так: в Древнем Риме проститутки обязаны были красить волосы в светлый или рыжий цвет. С окончанием периода республиканского правления Римское государство постепенно стало превращаться империю поистине огромных размеров с неисчислимым количеством колоний в Европе, Африке и Азии. В свое время Рим был цивилизацией более чем прогрессивной, естественно в плане права. Однако некоторые законы и сегодня заставляют историков исследователей в удивлении приподнимать бровь.

Достоверно известно, что благодаря многочисленным походам Империя и в частности главный город империи были заполнены

пленными женщинами. Многие из них были перевезены с территорий Галлии и современной Германии. Молодые девушки, как правило, попадали в публичные дома в качестве рабынь. Они выделялись в основном тем, что были преимущественно светловолосыми, блондинками и рыжими.

Это пункт так с волосами так прижился к римлянам, что спустя какое-то время был издан закон, обязывающий абсолютно всех римских «жриц любви» перекрасить волосы в светлый цвет (или в рыжий), чтобы таким образом отличать их от «порядочных брюнеток».