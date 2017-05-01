ПОЧЕМУ У УМНЫХ ЛЮДЕЙ МЕНЬШЕ ДРУЗЕЙ?

1. Вы свободны в своих словах, мыслях и поступках

Все это может противоречить тому, что говорят, думают и делают ваши «друзья». У вас свои принципы и ценности, разум не ограничен, и всегда есть, что сказать. Вы думаете не так, как другие, но вас не волнует чужое мнение.

2. У вас нет времени на притворные отношения или бесполезные разговоры

Также вы не интересуетесь чем-то только потому, что этим интересуются все. Поэтому больше проводите время в одиночестве. Вас не волнуют последние тренды в моде или музыке, неинтересны материальные вещи. Вы не боитесь пропустить что-то важное, довольны тем, что делаете сами.

3. Вы умеете распознавать людей под их социальной маской

Отдаляетесь от тех, кто не стоит вашего времени. Речь идет о тех, кто пытается вращаться вокруг определенных людей, чтобы стать популярным или просто выглядеть круто.

4. Вы говорите меньше, а слушаете больше

Также часто просто сидите и наблюдаете происходящее вокруг: постоянные посты в соцсетях, бесконечная лесть друг другу, измены, неуважительное поведение. И это отталкивает, потому что вы более зрелый человек. Ваша жизнь намного выше этого, намного больше этого.

5. Вы не участвуете во всей этой показухе

Вы лучше посмотрите дома фильм с сестрой, чем пойдете в клуб с подругами. Вы оберегаете себя от лишних отрицательных эмоций, которые знаете, что будут после похода туда, куда не хотите. Вы делаете то, что нравится.

6. Вам не нужно никому доказывать, чего вы стоите

Вы счастливы сами с собой, независимы и сильны, не полагаетесь на других, самодостаточны. Вам не нужно 300 лайков в Инстаграме, чтобы улыбаться. Не нужно добиваться, чтобы вас кто-то признал.

7. Вы уже поняли, кто ваши лучшие друзья, потому вам не нужно искать новых

Вы знаете, кому действительно важны. И очень осторожны с тем, чтобы впускать в свой мир кого-то нового. Это может быть лишь тот, кто думает так же, как вы, говорит так же и действует так же.

8. У вас большие цели

И нет времени размениваться на мелочи. Пока кто-то планирует выходные, вы планируете жизнь, тратите свое время на рост и развитие, не ждете, что другие вас поймут. Потом они сами все увидят.

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