Почему так важно обниматься и зачем кланяться. Или об индийских чакрах доступно и по-русски.

Все истинные и глубокие Знания отличаются одним свойством, известным и интуитивно чувствуемым многими людьми, независимо от уровня их развития в той или иной дисциплине. Простота. Простота и доступность. Раз усвоив, их невозможно забыть и тем более быть позднее сбитыми с толку Кривдой. Конечно, знания об устройстве космоса и в частности человека на невидимых глазу уровнях не признается официальной наукой, а по сути замалчивается, будучи экспериментально известными в той или иной степени. Однако во многих дошедших до наших дней старинных учениях, есть не просто концепции, но подчас весьма замысловатые и сложно, если не сказать вычурно, расписанные системы — структурированные и классифицированные подобным научному образом. А между тем, и в том и другом нет никакой нужды. Каждому будет легко понять, что изображено на моей иллюстрации к посту, даже и без дополнительных пояснений.
Итак, слева на рисунке — Кундалини. Не в современном ее истолковании индостанскими школами, а наше родное Знание. Полоз, кусающий себя за хвост, силой которого овладел Бог Велес (Он же Один в северной традиции) и чему учил он волхвов в старине глубокой. Это восьмерка. И потому, что чакр, то есть энергетических центров у человека, — восемь и потому что Знак беЗконечности, и потому что слово ПолоЗ — это зеркальное слово, где П — это папа (Отец-Солнце), а З — это мама (Земля, и как Зело — Сила).
Папа и Мама — это два контакта. Посередине же ОЛО — это круг, но не статичный а динамичный (сравните с КОЛО, коловрат, колокол и т.д.)…
Правее на рисунке, собственно схема чакр и их буквенно-смысловое значение. Думаю расшифровывать суть букв (Буки) нашей старой 33-буквенной Буквицы не надо — достаточно включить на малых оборотах образное мышление и все станет ясно — за что какой центр отвечает.
Единственно замечу, что воспринимать надо схему сразу с двух позиций — в ней описывается движение и энергии и информации одновременно. Потому что так и есть, ибо это неразделимые понятия. Сверху, от Солнца мы получаем РА (термин Энерго-Информационный, который я неоднократно раскрывал, как например тут. Причем отцовское РА более информационно и индусами называется Джняни — Высшее Знание (иначе известное как Хрониками Акаши и так далее). А снизу, из внутреннего ядра Земли (сердца планеты — термоядерного реактора Алатырь) мы получаем РА более энергетическое — энергию ЖИВА (кстати Рэй по японски, как в системе естественного целительства Рэй-Ки, или как имя богини Первоматери Реи в античной мифологии). Также добавлю, что существует цикличность получения активных и пассивных доз энергии, связанная со сменой дня и ночи. Так, в полдень максимальные дозы от Солнца, а ночью — от Земли. Искусство правильно накапливать, перераспределять и использовать эти энергии — отдельная большая тема…
Еще правее на рисунке представлены функции чакр, смотрите их в правильной последовательности, согласно стрелкам тока энергий. То есть сверху вниз от Азъ до Добра, а снизу вверх от Земли до Добра, где родительские РА перемешиваются и в меру нашей личной Силы делают нас либо Любящим и Могущественным, либо озлобленным и завистливым — именно там происходит та самая битва Добра и Зла (черного и белого волка из старой индейской сказки). И именно этими серединными центрами, концентрированно выражающими нас самих с точки зрения всех уровней от тонких до материального, мы с вами касаемся при объятиях. Не случайно конечно и разумеется испокон веков. Потому что, независимо насколько глуп и несведущ ум человека, как средоточие его ложной смертной личности, -мы состоим еще и из Духа, как истинного средоточия Разума…
Продолжая тему чакр, как силовых центров тела, коснемся и еще одного наследия в языке тела, ныне как раз менее живого, чем объятия. Я говорю о традиции кланяться.
Помните это: «Поклонитесь отцу и матушке в ноги и до земли». Представьте картинку, держа образы структуры чакр в голове. Что происходит? Коронные чакры (Азъ-Буки) молодых опускаются до уровня Корневых родительских. Вот оно значение обычая: Передача энергии Рода от старшего поколения — младшему. Замкнули круг, почерпнули благословение от родителей и вперед своих уже детишек на свет рожать.
Другие примеры обычая, известного и поныне — это Кивком головы приветствовать друг друга: чакры Третьего Глаза (Веди) друг другу навстречу. «Я вижу тебя, ты видишь меня». Также бывает мы используем кивок вместо остальных способов приветствия на расстоянии. В знак того, что видим и помним другого человека. Но и более глубокий смысл есть. Ведающие люди в древности чаще встречались, ибо не считали зазорным развивать в себе наследие Богов у продолжателей и хранителей традиции — Волхвов. И действительно многие Видели других насквозь и помочь могли и подсказать что не так.
Князьям, воеводам и начальникам как кланялись, знаете? «В пояс», конечно. Коронная чакра до уровня Солнечного сплетения (Есть). А почему, понимаете? Именно из этой чакры выходят тонко-энергетические щупальца (кабели со штекерами) нашего Духа. Это провода контактов с внешним миром, через них направляется Внимание и так генерируются активные действия по влиянию на окружающий мир. Вот таким образом в поклоне подчиненный признает главенство «влияния на мир своего начальника». Причем как раз влияние через него самого (работника — как продолжателя воли — щупальцев начальника).
Ну и мы подошли к еще одному выводу — объяснению необходимости личного контакта в традиции передачи Знания учитель-ученик. Как раньше Знание и передавалось. Никакие ашрамы и ретриты не дадут посетителям реального ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЯ — глубокой трансформации и перевода своего уровня на уровень выше, если происходят дистанционно. Тем более через книги и фильмы-записи. Теперь, после знакомства со схемой каналов РА вы и сами, думаю, понимаете почему. Но есть и еще один нюанс — равенство и разность потенциалов. Вчера увидел прекрасный комментарий Lana Lambrou в Медитации Ленни Россоловски: «…Мастер не передает знания через книги. Он может их передать как проводник, при личном контакте, здесь главное условие, что бы принимающая сторона имела должный уровень — а то и транзисторы так сгореть могут»