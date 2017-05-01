Почему так важно обниматься и зачем кланяться. Или об индийских чакрах доступно и по-русски.

Все истинные и глубокие Знания отличаются одним свойством, известным и интуитивно чувствуемым многими людьми, независимо от уровня их развития в той или иной дисциплине. Простота. Простота и доступность. Раз усвоив, их невозможно забыть и тем более быть позднее сбитыми с толку Кривдой. Конечно, знания об устройстве космоса и в частности человека на невидимых глазу уровнях не признается официальной наукой, а по сути замалчивается, будучи экспериментально известными в той или иной степени. Однако во многих дошедших до наших дней старинных учениях, есть не просто концепции, но подчас весьма замысловатые и сложно, если не сказать вычурно, расписанные системы — структурированные и классифицированные подобным научному образом. А между тем, и в том и другом нет никакой нужды. Каждому будет легко понять, что изображено на моей иллюстрации к посту, даже и без дополнительных пояснений.



Итак, слева на рисунке — Кундалини. Не в современном ее истолковании индостанскими школами, а наше родное Знание. Полоз, кусающий себя за хвост, силой которого овладел Бог Велес (Он же Один в северной традиции) и чему учил он волхвов в старине глубокой. Это восьмерка. И потому, что чакр, то есть энергетических центров у человека, — восемь и потому что Знак беЗконечности, и потому что слово ПолоЗ — это зеркальное слово, где П — это папа (Отец-Солнце), а З — это мама (Земля, и как Зело — Сила).

Папа и Мама — это два контакта. Посередине же ОЛО — это круг, но не статичный а динамичный (сравните с КОЛО, коловрат, колокол и т.д.)…

Правее на рисунке, собственно схема чакр и их буквенно-смысловое значение. Думаю расшифровывать суть букв (Буки) нашей старой 33-буквенной Буквицы не надо — достаточно включить на малых оборотах образное мышление и все станет ясно — за что какой центр отвечает.

Единственно замечу, что воспринимать надо схему сразу с двух позиций — в ней описывается движение и энергии и информации одновременно. Потому что так и есть, ибо это неразделимые понятия. Сверху, от Солнца мы получаем РА (термин Энерго-Информационный, который я неоднократно раскрывал, как например тут. Причем отцовское РА более информационно и индусами называется Джняни — Высшее Знание (иначе известное как Хрониками Акаши и так далее). А снизу, из внутреннего ядра Земли (сердца планеты — термоядерного реактора Алатырь) мы получаем РА более энергетическое — энергию ЖИВА (кстати Рэй по японски, как в системе естественного целительства Рэй-Ки, или как имя богини Первоматери Реи в античной мифологии). Также добавлю, что существует цикличность получения активных и пассивных доз энергии, связанная со сменой дня и ночи. Так, в полдень максимальные дозы от Солнца, а ночью — от Земли. Искусство правильно накапливать, перераспределять и использовать эти энергии — отдельная большая тема…