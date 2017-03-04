Почему Россия не празднует победу над Финляндией

А чегой-то мы не празднуем круглую дату — 75 лет назад 13 марта 1940 года закончилась советско-финская война. Финляндия потеряла 11% своей территории со вторым по величине городом Выборгом, а 430 тыс. мирных финских жителей были переселены вглубь страны. А где же День Победы!? Почему не восславляем подвиги Красной Армии в той победоносной войне? Стесняемся что ли?



Причины войны вроде вначале были обозначены как чисто территориальные, мол, граница слишком близко к Ленинграду, отодвиньте ее на 90 км. Финны не согласились. И надо же – открыли огонь из артиллерии!!! Если не верите в эту чушь – почитайте советскую официальную ноту: «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем….»



Вранье несусветное. Финны задолго до этого отвели свою артиллерию подальше, дабы не стать жертвой провокации. Финляндия уж никак не могла рассчитывать на успех в случае военного столкновения. В стране к этому времени царили пацифистские настроения. В целях экономии в Финляндии с 1927 года вообще не проводились войсковые учения. Финансирование армии постоянно сокращалось парламентом: угрозы не существовало, а с СССР был заключен долгосрочный Пакт о ненападении. Выделяемых средств едва хватало на содержание армии, а денег на закупку вооружений парламент вообще не выделял. Вся военная промышленность состояла из трех заводиков; патронного, порохового и артиллерийского. Танков и военной авиации у Финляндии не было. И такая бы страна начала военные провокации на границе с мощнейшей военной державой??!! Исключено.

Тем не менее, в 8 часов утра 30 ноября войска Ленинградского военного округа перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов. В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки; при этом, пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения (после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами»). При этом официального объявления войны так и не последовало.



Ну, хорошо, отодвинуть границу от Ленинграда – это еще хоть какой-то внятный резон. Но почему же тогда, когда Красная Армия в течение первого дня войны заняла первый финский населенный пункт – поселок Териоки, там тут же было создано «Народное правительство» во главе с московским коммунистом финном Отто Куусиненом. Это правительство было немедленно признано Советским Союзом, а уже 2 декабря в Москве состоялись переговоры между правительством «Финляндской демократической республики» во главе с Отто Куусиненом и советским правительством во главе с В. Молотовым, на которых был подписан Договор о взаимопомощи и дружбе. В переговорах также принимали участие Сталин, Ворошилов и Жданов. Москва объявила о том, что предыдущее правительство Финляндии бежало и, следовательно, страной более не руководит. СССР заявил в Лиге Наций, что отныне будет вести переговоры только с новым правительством. Вот тебе на!! Вот это номер! Вот и «отодвинули границы» на безопасное расстояние!

Дальше – больше. Создается Финская Народная Армия. К 26 ноября в корпусе насчитывалось 13 405 человек, а в феврале 1940 года — 25 тыс. военнослужащих, которые носили свою национальную форму Эта «народная» армия должна была заменить в Финляндии оккупационные части Красной Армии и стать военной опорой «народного» правительства. «Финны» в конфедератках провели в Ленинграде парад. Куусинен объявил, что именно им будет предоставлена честь водрузить красный флаг над президентским дворцом в Хельсинки. (Напоминаю – цель «вынужденной» войны – всего-то «отодвинуть границу» от Ленинграда!) ЦК ВКП(б) разработал инструкцию о создании на оккупированной территории Народного фронта. А солдаты разучивали новую строевую песню «Принимай нас, Суоми-красавица»:

Мы приходим помочь вам расправиться,

Расплатиться с лихвой за позор.

Принимай нас, Суоми — красавица,

В ожерелье прозрачных озёр!

13 декабря 1939 года СССР как страна-агрессор был исключен из Лиги Наций.

Непосредственным поводом к исключению послужили массовые протесты международной общественности по поводу систематических бомбардировок советской авиацией гражданских объектов, в том числе с применением зажигательных бомб. Когда стало ясно, что война затягивается, а финский народ не поддерживает марионеточное правительство Куусинена, его задвинули в тень и более не упоминали про него. Откровенная авантюра не прошла. Мир пришлось заключать с законным правительством Финляндии. Никаких параллелей! Боже упаси! Ни на что не намекаю. Только сто раз проверенные факты и точные цитаты».

Александр Минжуренко, проректор по международным связям, Омский юридический институт.