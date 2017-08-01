ПОЧЕМУ ПРИТЯГИВАЮТСЯ НЕСЧАСТЬЯ И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ

Экстрасенсы утверждают, что у всех несчастий есть энергетические причины, многие из которых человек создает самостоятельно. Избежать злого рока вам помогут практики, направленные на борьбу с разрушительными программами.
Черная полоса, череда неудач, невезение — все это и многое другое может достаться человеку по наследству. Но в силах каждого изменить свою судьбу. Жизнь напрямую зависит от наших мыслей, слов и поступков. Правильное мышление поможет вам материализовать собственные желания.
Откуда берутся неприятности
Специалисты по биоэнергетике утверждают, что несчастья достаются нам на генном уровне. Однако это далеко не все каналы, по которым в нашу жизнь проникают неудачи. Энергетика человека — довольно тонкая субстанция. Да, мы можем многое перенять от родных — например, жизненный уклад и манеру мыслить, что и является причиной многих бед. Но вершить собственную судьбу Вселенная и Высшие силы позволяют нам самостоятельно. Жизнь человека находится в его полном управлении, поэтому каждый может изменить ее в соответствии со своими желаниями.
Несчастья берут начало на энергетическом уровне. Каждая ситуация, вызывающая негативные мысли, закладывает разрушительную программу. Человек эмоционально включается в поток отрицательной энергетики. Другими словами, мы притягиваем к себе то, чем заняты наши мысли. Негативное самопрограммирование — вот источник многих бед и неудач.
Не стоит забывать о том, что все изменения, пусть даже на первый взгляд они кажутся тяжелым испытанием, в конечно итоге всегда положительны. Но люди, которые не умеют мыслить в позитивном ключе, пропускают это мимо себя. Не следует погружаться в бездну отчаянья и роптать на судьбу при каждом удобном случае. Неудачи — уроки Вселенной, и главное — правильно их замечать.
Учимся избегать неприятностей
Неприятности приходят на наш зов. Позитивные изменения доступны людям, которые понимают, что любое несчастье — это новый старт, новая возможность, новая жизнь. Большинство людей мыслят в другом русле, точнее сказать, они думают «как все». И при этом подсознательно программируют себя на несчастья.
В качестве примера можно привести женщину, которая была воспитана мамой, пережившей негативный опыт и уверенной в том, что все мужчины — изменщики. Находясь под давлением материнского опыта, живя с непроходящим подсознательным страхом, девушка продумывает ситуации, которых с ней никогда не было и могло бы не быть. Она примеряет на себя образ жены, которой будут изменять, и самостоятельно внушает себе эту установку. И ей будут изменять. Один из Законов Вселенной гласит: не хочешь, чтобы что-то произошло — не думай об этом.
Чтобы избегать неприятностей, вы должны отказаться от всех заблуждений на свой и чужой счет. Воспринимайте себя тем, кем вы являетесь. Избавляетесь от навязанного мнения. Поступайте не так, как нужно, а так, как хотите вы.
Богатство — не порок. Негативная установка, опять же навязанная обществом, что деньги портят людей. Людей портят сами люди, а также корысть и жадность. На духовность и моральные качества человека материальные блага не влияют никак. Важно стремиться к тому, что сделает вашу жизнь осмысленной, откроет новый мир и принесет удовлетворение. Вы можете выбрать для себя любой путь духовного роста: отшельничество или путешествия, скитания или комфорт. Неважно, как вы достигаете единства с Высшими силами, важен сам процесс.
Среди богатых гораздо больше людей, возросших душой, нежели среди бедняков. Выбор между материальной обеспеченностью и благородной нищетой, конечно, всегда остается за человеком, но помните о том, что деньги и благополучие — вовсе не порок.
Примите ответственность за собственную жизнь. Жить как все, несомненно, проще, чем творить собственную судьбу и самостоятельно отвечать за последствия принятых решений. Куда легче свалить все свои поражения на других. Несчастные люди любят роптать на судьбу, перекидывая ответственность за свои провалы на начальство, жизнь, злой рок, родителей и так далее, забывая о том, что виновником всех бед и прегрешений является сам человек. Никто, кроме вас, не сделает вашу жизнь счастливой, и никто не сможет ее испортить.
Не учите других людей жить. Необходимо избавиться от навязывания людям своей точки зрения. У каждого на этой Земле свой путь. Советуйте только себе и придерживайтесь собственных принципов. Вы не в силах повлиять на исход жизни даже самого близкого и любимого человека. На первый взгляд, поделиться личным опытом и избавить человека от гнетущих последствий — достаточно благородный жест. Но все гораздо глубже. Серьезная ошибка человека — это его личное испытание, без которого он не сможет двигаться дальше, развиваться и духовно расти. Вы выучили урок жизни — так позвольте другому выучить свой.
В случае, если человек самостоятельно обратился к вам за помощью, стоит поразмыслить, как бы вы поступили в подобном случае. Если ваш совет не придется знакомому по душе — не навязывайтесь: это его путь и его судьба. Возможно, эта проблема еще встретится в вашей жизни, и таким образом вы проходите этап подготовки к ней.
Не позволяйте себе впитывать чужие отрицательные эмоции. Помните о том, что часто жалующийся человек — не кто иной, как энергетический вампир. Не стоит становиться его жилеткой для слез. При контакте с такими людьми внутренняя энергетика человека, отвечающая за удачу и счастье, полностью истощается. Держитесь подальше, иначе к вам пристанут аналогичные неприятности.
Делитесь счастьем. Круг общения должен отражать ваш внутренний мир. Вы не обязаны общаться с людьми, которые переполнены негативными программами. Важно делиться радостью, счастьем, успехами и получать все эти эмоции обратно. Забудьте о том, что противоположности притягиваются: такое происходит лишь в том случае, если люди взаимодополняют друг друга. Удачливые люди дружат с такими же, а отношения, один из участников которых лишь жалуется и не стремится менять свою жизнь к лучшему, долго не продержатся.
Теперь вы знаете, что несчастья — это следствие определенного образа жизни. Только позитивные мысли, вера в лучшее, общение с успешными людьми вытащат вас из этого порочного круга. Привлекайте к себе удачу всеми возможными способами, живите для себя, и пусть ваша жизнь приносит только радость.
По материалам — dailyhoro.ru