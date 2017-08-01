ПОЧЕМУ ПРИТЯГИВАЮТСЯ НЕСЧАСТЬЯ И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ

Экстрасенсы утверждают, что у всех несчастий есть энергетические причины, многие из которых человек создает самостоятельно. Избежать злого рока вам помогут практики, направленные на борьбу с разрушительными программами.

Черная полоса, череда неудач, невезение — все это и многое другое может достаться человеку по наследству. Но в силах каждого изменить свою судьбу. Жизнь напрямую зависит от наших мыслей, слов и поступков. Правильное мышление поможет вам материализовать собственные желания.

Откуда берутся неприятности

Специалисты по биоэнергетике утверждают, что несчастья достаются нам на генном уровне. Однако это далеко не все каналы, по которым в нашу жизнь проникают неудачи. Энергетика человека — довольно тонкая субстанция. Да, мы можем многое перенять от родных — например, жизненный уклад и манеру мыслить, что и является причиной многих бед. Но вершить собственную судьбу Вселенная и Высшие силы позволяют нам самостоятельно. Жизнь человека находится в его полном управлении, поэтому каждый может изменить ее в соответствии со своими желаниями.

Несчастья берут начало на энергетическом уровне. Каждая ситуация, вызывающая негативные мысли, закладывает разрушительную программу. Человек эмоционально включается в поток отрицательной энергетики. Другими словами, мы притягиваем к себе то, чем заняты наши мысли. Негативное самопрограммирование — вот источник многих бед и неудач.

Не стоит забывать о том, что все изменения, пусть даже на первый взгляд они кажутся тяжелым испытанием, в конечно итоге всегда положительны. Но люди, которые не умеют мыслить в позитивном ключе, пропускают это мимо себя. Не следует погружаться в бездну отчаянья и роптать на судьбу при каждом удобном случае. Неудачи — уроки Вселенной, и главное — правильно их замечать.

Учимся избегать неприятностей

Неприятности приходят на наш зов. Позитивные изменения доступны людям, которые понимают, что любое несчастье — это новый старт, новая возможность, новая жизнь. Большинство людей мыслят в другом русле, точнее сказать, они думают «как все». И при этом подсознательно программируют себя на несчастья.

В качестве примера можно привести женщину, которая была воспитана мамой, пережившей негативный опыт и уверенной в том, что все мужчины — изменщики. Находясь под давлением материнского опыта, живя с непроходящим подсознательным страхом, девушка продумывает ситуации, которых с ней никогда не было и могло бы не быть. Она примеряет на себя образ жены, которой будут изменять, и самостоятельно внушает себе эту установку. И ей будут изменять. Один из Законов Вселенной гласит: не хочешь, чтобы что-то произошло — не думай об этом.

Чтобы избегать неприятностей, вы должны отказаться от всех заблуждений на свой и чужой счет. Воспринимайте себя тем, кем вы являетесь. Избавляетесь от навязанного мнения. Поступайте не так, как нужно, а так, как хотите вы.