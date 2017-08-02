Почему погибло первое человечество

30 тысяч лет назад на нашей планете произошла глобальная катастрофа. Погибло целое человечество. Его погубил не огромный метеорит, не оледенение, не болезни и не дикие звери. Его истребили мы, люди. Отсчет явлений, которые мы сегодня именуем словом геноцид, начался именно 30 тысяч лет назад. Тогда гомо сапиенс столкнулся с совершенно самостоятельным, особым и отличным от нас биологически типом людей и уничтожил его, чтобы освободить себе место на планете.

Этих людей принято называть неандертальцами. В течение сотен тысяч лет они населяли Европу, здесь они сформировались, здесь была их родина, которую они покидали очень неохотно. В их облике имелись черты, которые мы и сегодня по привычке относим к примитивным: вдавленный назад подбородок и большие надбровные дуги, очень массивные челюсти. Но голова их была больше, чем у нас, ибо вмещала значительно более крупный мозг. Зачем он был им нужен, такой мощный мыслительный аппарат, мы не знаем и сегодня.

Средний рост мужчин составлял 1,65 м, женщины были на 10 см ниже. Но при этом неандертальцы были крепышами. Мужчины весили около 90 кг, это был настоящий сгусток мышц.

Все, что мы знаем, свидетельствует о том, что неандертальцы были людьми, человечеством в полном смысле этого слова, создавшим собственную культуру, радикально отличавшую их от мира других гоминидов и от мира животных. Они знали огонь, выделывали каменные орудия. 40 тысяч лет назад неандертальцы начали хоронить своих мертвых. Никакие предшественники или родичи человека не делали этого — только мы и неандертальцы. В это же время у них появились примитивные украшения: подвески из зубов животных. В истории Земли только люди и неандертальцы знали украшения.

Им не чужды были альтруизм, уважение к старшим. Среди останков неандертальцев был найден скелет мужчины в возрасте 50 лет, по тогдашним меркам это был глубокий старик. У него не было ни одного зуба. Питаться он мог только в том случае, если кто-то пережевывал за него еду и кормил пользовавшегося уважением члена племени.

Неизвестно, умели ли они говорить. Строение их неба таково, что вполне могло позволить неандертальцам владеть речью. Они были прирожденными охотниками и охотились группами, сообща. Диета их была довольно однообразна. Видимо, они собирали коренья и плоды. Но в основном питались мясом. На стоянках неандертальцев находят главным образом тщательно раздробленные и обглоданные кости разной дичи. А еще — точно так же «обработанные» кости кроманьонцев, то есть предков современных людей. А на стоянках кроманьонцев находили обглоданные кости неандертальцев. 10 тысяч лет сосуществовали на одной территории два вида людей. Еще примерно 30 тысяч лет назад последние представители этого племени ютились в районе Гибралтара, в Пиренеях и горах Далмации. Потом неандертальцы исчезли без следа. А мы остались.

В течение многих десятилетий с 1856 года, когда в долине Неандерталь в Германии были впервые найдены останки этих существ, ученые довольно спокойно объясняли факт этого исчезновения. В полном соответствии с догмами дарвинизма неандертальцы были объявлены ближайшими родичами и предшественниками человека.

Бомба взорвалась после того, как в 1997 году исследователи из Мюнхенского университета проанализировали ДНК останков самого первого неандертальца, найденных еще в 1856 году. Возраст находки составляет 50 тысяч лет. Изучение 328 выявленных нуклеотидных цепочек привели палеонтолога Сванте Паабо к сенсационному выводу: различия в генах между неандертальцами и современным человеком слишком велики, чтобы считать их родственниками. Новая сенсация пришла из университета в Цюрихе. Там испанка Марисия Понсе де Леон и швейцарец Кристоф Цолликофер сравнили черепа двухлетнего неандертальца и соответствующего по возрасту маленького кроманьонца, то есть современного человека. Вывод был однозначен: эти черепа формировались совершенно по-разному.

На основании этих данных ряд исследователей в США и Европе пришли к выводу о том, что неандертальцы не были ни предками, ни родственниками современного человека. Это были два различных биологических вида, произошедших от разных ветвей древних гоминидов. Согласно видовым законам, они не могли смешиваться и давать общее потомство.Неандертальцы, следовательно, представляли собой особый вид разумных существ, порожденный ходом эволюции жизни на Земле. Они были особым человечеством.

Для сторонников «политкорректной» традиции это был шок. Эволюция оказалась способной породить несколько разных человечеств, дарвиновская биологическая прямолинейность оказалась разбитой. Венец творения, гомо сапиенс, овладел планетой путем агрессии и войны, через уничтожение другого, тоже культурного народа.

Один из сторонников нового подхода в изучении неандертальцев Жан-Жак Юблен является профессором университета в Бордо и ведущим исследователем в парижском институте Сьянс По. Фрагмент интервью с ним: