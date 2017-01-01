Почему обезьяны не говорят

О том, почему обезьяны не умеют говорить, размышлял ещё великий Дарвин, и по его гипотезе здесь всё дело в мозге: он у приматов всё-таки отличается от человеческого, и одно из отличий – неспособность к речи. Но потом на первый план вышло другое объяснение – что голосовой аппарат приматов не приспособлен для человеческих звуков (в первую очередь, для гласных), вот потому-то они и не говорят.

Однако эксперименты Уильяма Текумсе Фитча (William Tecumseh Sherman Fitch) и его коллег из Венского университета и Университета Принстона ставят «вокально-голосовую гипотезу» под сомнение. Для своих опытов исследователи приучали макака-крабоеда сидеть на специальном стуле, чтобы горло обезьяны можно было снимать на видеокамеру в рентгеновских лучах. Сидя на месте, макак ел, зевал, издавал какие-то звуки, и всё, что в этот момент происходило у него в глотке, тщательно фиксировалось. Анализ видео и стоп-кадров показал, что устройство обезьяньей глотки, гортани и т. д. допускает «звуковые» конфигурации, и таких конфигураций может быть довольно много – целых 99.