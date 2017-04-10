Почему о мертвых не говорят плохо?

Даже если человек вел не самую добропорядочную жизнь, то, умерев, он обретает своего рода социальный иммунитет: о мертвых не говорят плохо. С чем связана такая традиция?

Умерший попадает под защиту эгрегора

В мире существует огромное количество энергетических структур – эгрегоров. Это и каждая религия, и любая община, и социальная группа людей (пенсионеры, студенты, матери, дети и т. д.) Есть эгрегор у всех компаний, фирм, предприятий. Даже кладбища имеют весьма плотное и активное энергополе.

Эгрегор образуется под влиянием мыслей, действий, переживаний некоторого количества людей, а иногда и сущностей тонкого плана. Человек после своей кончины попадает в потустороннюю энергетическую систему, хотя бы на некоторое время становясь ее частью. Неважно, какое название использовать: эгрегор смерти, Бог, зазеркалье, космос – в любом случае душа покойника обретает надежного защитника. Неприятные слова, насмешки, намеренная порча личных вещей умершего и прочие неблаговидные поступки активизируют эгрегор. Он обороняет своего подопечного, «щелкая по носу» обидчика. Говоря о мертвом плохо, можно накликать на себя разные беды, начиная от потери кошелька и заканчивая смертельной болезнью. Эгрегор не анализирует, насколько его «частичка» (душа покойного) была неправа при жизни. Его интересует только вопрос защиты своего элемента, а значит, и себя в целом. Аналогично поступают и прочие энергетические структуры, просто люди не всегда понимают, что возникшие неприятности связаны с неправильным поведением в отношении какого-либо эгрегора.

Умерший не может оправдаться

Каждый человек волен защищаться. Даже отъявленным преступникам позволяют пользоваться услугами адвоката, оставляя шанс доказать невиновность. Но этого законного права лишен покойник. Его душа, покинув материальный мир, теряет контакт с живыми людьми и их порядками.

Она выходит за грань и попадает туда, где человеческий суд бессилен. Если убийца умрет, его не посадят в тюрьму. То же самое должно касаться и злословия, которое следует прекратить. О мертвых не говорят плохо, так как не имеют на это права. Покойный уже на ином уровне, где им «займутся» другие силы. С христианской точки зрения, он предстанет пред Богом; с индуистской – последует за своей кармой. В любом случае умерший получит наказание, соразмерное его проступку. Но живые люди не должны принимать участия в осуждении: это утяжеляет сердце и заставляет страдать самого человека, который постоянно прокручивает в уме былые горести.

Умерший способен дать отпор

Первые 40 дней душа еще очень привязана к знакомым местам и людям. Если человек жил, не соблюдая социальных норм и законов, то огромная вероятность того, что процесс умирания и прощания с телом дастся ему очень тяжело. Такая душа взбудоражена, она мечется из точки в точку и постоянно находится рядом с родственниками, друзьями, знакомыми. Покойника беспокоят слова критики, хулы, ненависти. Душа может встревожиться и отвлечься от своей первостепенной задачи перехода в иной мир, вместо этого решив «ударить» обидчика. Чем сильнее энергетика умершего, тем тяжелее будет его «ответ». Можно просто выронить себе на ногу тяжелый предмет, а можно вдруг перепутать газ с тормозом и попасть в аварию. Месть души импульсивна, ее цель – остановить злословие. Иногда ругаемые покойники ломают зеркала, сбрасывают со стола собственную фотографию, перемещают свои любимые вещи. Это мягкий вариант просьбы перестать говорить об умершем плохо.Дурно отзываться о знакомых – нехороший тон в любой ситуации. И лучше помолчать, чем обвинять покойника в былых грехах. Этого человека больше не существует, и отныне он никому не причинит вреда. Гораздо разумнее попытаться простить умершего и помочь ему, поставив за него свечу или искренне помолившись.