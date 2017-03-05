Почему нельзя работать бесплатно?

Я решил сделать памятку, в которой перечислю по пунктам, почему никому и никогда нельзя работать бесплатно. Эта памятка поможет тому, кем регулярно пытаются воспользоваться не всегда честные люди. Сразу оговорюсь, что под бесплатным я понимаю проект, который исполнителю не приносит ощутимой пользы.

Нельзя бесплатно работать потому, что…

Ноль

Если работа делается бесплатно, её стоимость будет равна нулю для всех сторон. Не удивляйтесь, если через неделю проект, который был нужен вчера, отменят не моргнув и глазом, а вам даже не скажут спасибо. Всё, что достаётся на халяву, не ценится. Вообще. Такова человеческая природа.

Результат

Мне не известны случаи написания технического задания или брифа в бесплатном проекте. Как правило, всё заканчивается одним коротким разговором и максимум несколькими письмами. Риск прийти не к тому результату в бесплатном проекте высок.

Сроки

Ваш старый друг Петя, с которым вы вечером сидели в кабаке, попросил сделать для его нового стартапа логотип (лавочку, крыло от мопеда — неважно). Попросил сделать в фоновом режиме. Вы согласились. На утро вы пожалели, тем более что на вас свалилось два отличных проекта с хорошим бюджетом, месяца на три. Куда пойдёт Пётр? Правильно, в конец очереди. И скорее всего, Пётр не дождётся. Потому что никто не ставит реальных сроков бесплатным проектам.

Качество

Допустим, вы решили совершить супер усилие и сделать Петин проект за ночь до старта новых проектов. Глубокая ночь, глаза ваши налиты кровью, вы ужасно хотите спать и уже готовы убить Петю вместе с его стартапом. Но к пяти утра вы наконец нажимаете кнопку отправить. Что именно вы отправляете Пете, уже не имеет значения. Потому что быстро качественно не бывает.

Нервы

Тут всё понятно. Если вам приходилось обещать, а потом жалеть о своём обещании, то вы поймёте. Отмазки, ужимки, прятки, разговоры по душам — всё это ждёт вас, если вы решите отказаться от своего слова. Либо вы будете ненавидеть себя и давать клятвенные обещания больше никогда ничего не делать бесплатно. Самоистязание десятого уровня вам обеспечено!

Отношения

Не надейтесь, что отношения в бесплатном проекте чем-то отличаются от коммерческого. С вас спросят по самое не хочу, а то и глубже. И отмазки, типа: «Ну а что ты хотел бесплатно?» не прокатят. Недовольный человек будет одинаково недоволен при любом прайсе. Испортить отношения бесплатно даже проще.

Комплексы

Вы решили взяться за бесплатный проект в надежде, что сможете положить его в своё портфолио и брать деньги за следующие? Не смешно! Скорее всего, ваш следующий проект тоже будет бесплатным. Потому у вас есть слабое место и любители халявы успешно пользуются им, заставляя генерировать всё новые и новые бесплатные проекты. Ваше слабое место — это комплекс неполноценности. И делая бесплатные проекты халявщикам, вы вряд ли от них избавитесь. А вот плохих наделаете точно. Лучше реализуйте свои личные проекты или выкладывайте учебные.

Развитие

Расти можно только в том случае, если вы делаете большой, интересный и сложный проект в команде. Бесплатный проект по определению таким быть не может. Он короткий, некачественный и нелюбимый. Чему вы можете у него научиться? В то время, когда вы делаете бесплатный проект, вы не растёте.

Рынок

Делая бесплатную работу, вы вредите рынку и своим коллегам. Во-первых, вы производите некачественный продукт, засоряя рынок и мозги клиентам. Во-вторых, вам не платят денег, а значит вы их не потратите, и кто-то не получит их в обмен на свои товары и услуги. То есть, бесплатная работа тормозит экономический рост и тормозит развитие экономики страны в целом. И коллеги вас тихо ненавидят, потому что вы отбираете их хлеб.

Коллеги

Они вас не любят. Искренне и со всей душой. Никому и никогда не рассказывайте о своих бесплатных подвигах. Только если этот проект вам действительно дорог и полезен.

Резюмирую практическими советами, которые помогут вам не попадаться на бесплатные проекты:

1. Никогда не обещайте, если вы в хорошем настроении. Выйдите из помещения. Возьмите тайм-аут и хорошо взвесьте все за и против. Думайте головой, а не сердцем.

2. Никогда не говорите «да», если не уверены. Если вы скажете: «Да, я сделаю это, если у меня появится время», то считайте вы уже пообещали. Люди воспринимают это как обещание, а не как условие.

3. Научитесь говорить «нет». Без истерик, без жеманства, с улыбкой глядя в глаза. Другу, коллеге, Папе Римскому. Сразу сказать нет гораздо лучше, чем пообещать и не сделать.

4. Не надейтесь, что вам вдруг в конце проекта заплатят или подарят что-то. То, что вы считаете само собой разумеющимся, не все считают таковым.