ПОЧЕМУ НЕ У ВСЕХ ОТКРЫВАЮТСЯ БОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ?

Дорогие мои, я есмь Серапис Бей, я есмь Свет и Любовь Бога.

Вы часто спрашиваете: Где наши сверхспособности, почему до сих пор не проявляются в нас, когда мы давно их ждём и мечтаем о них? Почему они у кого-то открываются, а у кого-то нет?

Дорогие мои, но вы же все уникальны и неповторимы, каждый из вас находится на своём индивидуальном уровне духовного развития. У каждого из вас свой бесценный путь, свои стремления души, своя чистота сердца, свои желания и потребности…

Не всегда проявление тонких способностей принесёт вам пользу, поможет вашей душе и дальше идти путем Света, когда она выбрала великое Вознесение, возвращение назад, в Свет, и готова впитывать его всем своим существом…

Сверхспособности — это сложное испытание для любого человека, это трудный, но при этом волшебный опыт души, для которого необходима огромная сила Духа.

Никто из нас, Светлых Сил, не выбирает: готовы ли вы получить назад свои Божественные дары или нет; какие способности вам дать, а какие нет; каких вы достойны, а каких нет…

Любимые мои, выбираете лишь вы, лишь вы принимаете подобное решение: когда, как и что получить. Вы не только обычный человек, плоть, но и огромное, великое и мудрое многомерное существо Света. С высоты своего Высшего Сознания вы всегда знаете: что вам пойдёт на пользу, а что нет, — и делаете свободный выбор души.

И если вы пока не чувствуете и не видите в себе уникальные Божественные дары, то значит пока просто не готовы их принять, взять на себя ответственность за этот дар и вам необходимо дальше развиваться и расти, ещё выше подниматься по духовной лестнице: очищаться, раскрывать сердце, балансировать и гармонизировать себя. Что же мешает вам раскрыть ваши духовные способности? Часто на пути к этим прекрасным Божественным дарам стоит ваше эго, которое до сих пор не стало другом и союзником вашей душе, вашим смиренным помощником. Не все из вас смогли выйти из под его власти. Проявление в вас великих и безграничных даров Вселенной, самых разнообразных и интересных необычных способностей, часто может стать для вас не огромным взлётом на пути духовного роста, а огромным падением во Тьму, в плен гордыни и в сложную карму, что собьёт вас с пути Света. Необходима огромная смиренность и чистота сердца, чтобы не сойти с намеченного пути. Часто на пути к этим прекрасным Божественным дарам стоят ваши самые разнообразные страхи, которые и мешают раскрытию тонких способностей. Появление необычных духовных способностей — это новый поворот, это новая жизнь, так как вы уже никогда не будете простым материальным человеком, а станете тонко чувствующим существом, мир которого «перевернётся» в один миг. И именно новая жизнь пугает многих из вас. Появление необычных духовных способностей — это новые обязанности, так как если вам дан неповторимый Божественный дар, то необходимо не лениться, а раскрывать его в себе, изучать и развивать. Это, в первую очередь, огромный труд, а так же великая сила Духа. Многие из вас понимают это и боятся сложной духовной работы. Появление необычных духовных способностей — это огромная ответственность, так как то, как вы распорядитесь своим Божественным даром, либо поможет вам достигнуть огромных высот Духа, либо утянет вас в тёмный мир. Свои удивительные и неповторимые духовные способности можно использовать лишь на всеобщее благо, а не в угоду себе. Многие из вас понимают это и боятся не справиться с этой огромной ответственностью. Видите, дорогие мои, все зависит только от вас. Вы сами открываетесь навстречу удивительным Божественным способностям, когда усмиряете своё эго, когда очищаете своё сердце, когда осветляете свои мысли и желания, когда успокаиваете свои эмоции и избавляетесь от страхов, внутренних блоков, мешающих вам идти. Всё всегда внутри вас… Любимые мои, я прошу вас лишь об одном: не сходите с пути Света и будьте всегда для всех ярким и ясным маяком, летите не в поисках духовных даров, а к Свету внутри себя, и всё придёт само. Ваш Серапис Бей. Приняла Магда, 18.05.2017 г.

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