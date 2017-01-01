Почему на Руси не дарили сорванных цветов?

Наши предки достоверно знали о том, что сорванный цветок пытается выжить, а оставаясь без корней и питания начинает активно вампирить жизненную энергию из окружающей среды. Под раздачу попадают все: и люди, и животные, и другие растения. Именно поэтому знахари никогда не сушат сорванные цветки, травы и коренья в жилых помещениях.

Знаменитая болгарская прорицательница Ванга отказывалась принять в своём доме человека, который по неразумению своему приносил ей букет цветов. «Зачем несёшь мне в дом смерть?», — спрашивала она. Если кто-то всё же хотел подарить ей цветы, мог принести ей их в горшке — с корнями. Ванга не возражала. Сорванный цветок — символ смерти, считала она. Ведь его лишили способность жить.

На Кубе, например, сорванные цветы можно увидеть только в одном месте — на кладбище. Страна утопает в цветах; однако блюстители порядка могут оштрафовать за сорванные цветы. И такое отношение к цветам бытует не только в этой стране.

Но, может, тогда лучше дарить цветы пластиковые, синтетические? Ведь они никогда не завянут и не будут вампирировать. С этим тоже трудно согласиться, ведь они уже заранее мертвы. Остаётся согласиться с Вангой — лишь жизнеспособный цветок, с развитой корневой системой, растущий в грунте, может символизировать жизнь и процветание.

Традиция дарить живые цветы пришла к нам с насильного внедрения христианства. Именно византийские жрецы внедрили на Руси иудейскую традицию заполнять помещения сорванными цветами. Не было у наших прародителей национального обычая дарить цветы, что подтверждается наиболее ранними историческими и литературными источниками, рассказывающими об особенностях жизни и быта нашего народа.

Вот ещё один факт из жизни растений, хотя и не связанный с традициями. Однажды американский бизнесмен русского происхождения во время деловой поездки по России поведал представителю прессы историю о том, как он трижды пытался осуществить мечту всей своей жизни: развести на своих плантациях лесную землянику.

Первый раз он привёз из России только рассаду. Кустики земляники прекрасно перенесли долгую дорогу, дружно принялись на новом месте — в плодородном, жирном грунте, отцвели, дали плоды. Ягоды выросли очень крупные и сочные, но… это была не земляника. Пропал тот самый неповторимый, ни с чем не сравнимый дух земляничных полян, что запомнился американскому фермеру с детства, проведённого в средней, лесистой полосе России. Второй раз он вывез из России землянику вместе с грунтом, с которым и высадил кусты в свою почву. Снова неудача. Третий раз, учтя прежние ошибки, настойчивый американец собрал всё разнотравье, окружающее на поляне землянику, в надежде, что природой определённый подбор соседствующей флоры обеспечит ему стопроцентный успех. Третья неудачная попытка охладила его пыл. Он, наконец, понял: земляника будет земляникой только на своей земле — не случайно само название её красноречиво напоминает об этом.

Ну, а что человек? Казалось бы, ему корневая привязка не грозит — ведь он свободно перемещается в любом направлении и может по желанию удалиться на любое расстояние.

Известен случай, когда к безнадёжному больному в госпиталь приехала старенькая мать. Доктора, уже переставшие бороться за жизнь своего пациента, с изумлением наблюдали, как он «восставал из мёртвых».

Оказалось, что мать привезла с собой в мешочке землю, взятую во дворе отчего дома и с её помощью «отпоила» своего сына водой, подмешивая в неё эту землю. Вот такой урок народной медицины преподала полуграмотная женщина дипломированным специалистам-медикам.

Но корни человека — это не только земля, где он сделал первый в своей жизни вдох. Это обычаи, традиции его народа, это тот жизненный уклад, те неписанные законы, по которым жили его предки. Утратив свои корни, эту важную жизнеобеспечивающую основу, человек или потеряет себя, как та земляника в чужой стране, или, подобно цветку, при внешнем благоухании и благополучии будет медленно умирать…

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