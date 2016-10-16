Почему лучше спать раздельно со своей второй половиной

Спать вместе семейные пары стали не так давно. Ещё в Викторианскую эпоху спать супругам в одной постели было не принято, как и в России вплоть до революции. Спали раздельно обычно жены с мужьями и в крестьянских домах.

В Азии дома часто делились и до сих пор делятся на мужскую и женскую половину, в Древнем Риме совместное ложе было только местом любовных утех, а спать супругам было принято в разных местах. «Индустриальный сон» Традиция совместного сна пришла в мир вместе с индустриализацией и с переездом населения в города.

Стесненные бытовые условия не всегда позволяют «разгуляться» и поставить в квартире две кровати. Сыграл роль и социальный фактор — устоявшаяся за ХХ век традиция совместного сна привела к появлению стереотипа о том, что, если супруги спят раздельно, то что-то у них в браке неладно. Но так ли это?

Только ради секса

Всерьез заговорили о том, что совместный сон супругов — это не лучшее из благ современной цивилизации в 2009-ом. В этом году на Британском фестивале науки, который по популярности можно сравнить с научным «Оскаром» исследователем сна из Университета Суррея Нилом Стэнли был сделан доклад, основной тезис которого заключался в том, что «спать с кем-то» хорошо только в значении «заниматься сексом», все остальное — патология.

Сам ученый признался, что уже много лет спит со своей супругой в разных постелях и всем желает того же. «Сон — эгоистичное занятие. Его не надо ни с кем делить» — заключил Стэнли. «Не лучше ли красться на цыпочках по коридору к желанной возлюбленной, чем храпеть и пинать ее всю ночь?» — спрашивал Стэнли у приехавших на конференцию ученых. Ученые задумались.

Очаг напряжения

По мнению профессора социологии Пола Розенблатта, автора книги «Двое в постели. Социальная система пар, которые спят в одной кровати» спальня часто становится «очагом напряжения», где между мужем и женой регулярно вспыхивают споры и ссоры, а совместный сон может быть не таким безобидным явлением, как о нем принято думать.

Так, например, супруги спорят и ругаются из-за того, можно ли пускать к себе в постель домашних животных, или из-за того, что кто-то в постели курит, храпит, смотрит телевизор, брыкается, тянет одеяло на себя, шуршит газетой, или не отключает мобильного телефона. Спорят и о том, на сколько ставить будильник.

По словам профессора, во многих случаях проблему можно было решить просто, разъехавшись по разным спальным местам. «Но у людей сидит в головах стереотип, — говорит Розенблатт. Ведь считается, что спать супругам вместе так естественно!». У противников совместного сна супругов действительно много аргументов. Во-первых, уже упомянутый храп часто является причиной того, что супруги не высыпаются, ходят нервные и в итоге разводятся. Храп даже снижает либидо.

Исследователи подсчитали, что беспокойное поведение одного из партнеров крадет у второго в среднем 49 минут сна каждую ночь. В результате лишенный полноценного отдыха человек становится нервным, плохо работает, чаще ссорится, снижает сексуальную активность, что приводит к разрушительным последствиям для брака.

Ради сна

Раздельный сон дает супругам возможность лучше высыпаться, он способен обновить и разнообразить сексуальные отношения. По опросам психологов, многие пары отмечают, что, с тех пор, как они стали спать раздельно, секс стал интересовать их больше.

Плохой сон — причина не только плохого настроения и снижения жизненной активности, но и гормонального дисбаланса, ночных вылазок к холодильнику и набора веса. Раздельный сон может изменить эту тенденцию.

Наконец, многим людям просто необходимо личное пространство, а когда их ночью постоянно притесняют, стаскивают с них одеяло и спихивают на край, это не самым лучших образом сказывается на общем состоянии.

Источник: Почему лучше спать раздельно со своей второй половиной