Почему лучше спать раздельно со своей второй половиной

Спать вместе семейные пары стали не так давно. Ещё в Викторианскую эпоху спать супругам в одной постели было не принято, как и в России вплоть до революции. Спали раздельно обычно жены с мужьями и в крестьянских домах.
В Азии дома часто делились и до сих пор делятся на мужскую и женскую половину, в Древнем Риме совместное ложе было только местом любовных утех, а спать супругам было принято в разных местах. «Индустриальный сон» Традиция совместного сна пришла в мир вместе с индустриализацией и с переездом населения в города.
Стесненные бытовые условия не всегда позволяют «разгуляться» и поставить в квартире две кровати. Сыграл роль и социальный фактор — устоявшаяся за ХХ век традиция совместного сна привела к появлению стереотипа о том, что, если супруги спят раздельно, то что-то у них в браке неладно. Но так ли это?
Только ради секса
Всерьез заговорили о том, что совместный сон супругов — это не лучшее из благ современной цивилизации в 2009-ом. В этом году на Британском фестивале науки, который по популярности можно сравнить с научным «Оскаром» исследователем сна из Университета Суррея Нилом Стэнли был сделан доклад, основной тезис которого заключался в том, что «спать с кем-то» хорошо только в значении «заниматься сексом», все остальное — патология.
Сам ученый признался, что уже много лет спит со своей супругой в разных постелях и всем желает того же. «Сон — эгоистичное занятие. Его не надо ни с кем делить» — заключил Стэнли. «Не лучше ли красться на цыпочках по коридору к желанной возлюбленной, чем храпеть и пинать ее всю ночь?» — спрашивал Стэнли у приехавших на конференцию ученых. Ученые задумались.
Очаг напряжения
По мнению профессора социологии Пола Розенблатта, автора книги «Двое в постели. Социальная система пар, которые спят в одной кровати» спальня часто становится «очагом напряжения», где между мужем и женой регулярно вспыхивают споры и ссоры, а совместный сон может быть не таким безобидным явлением, как о нем принято думать.
Так, например, супруги спорят и ругаются из-за того, можно ли пускать к себе в постель домашних животных, или из-за того, что кто-то в постели курит, храпит, смотрит телевизор, брыкается, тянет одеяло на себя, шуршит газетой, или не отключает мобильного телефона. Спорят и о том, на сколько ставить будильник.
По словам профессора, во многих случаях проблему можно было решить просто, разъехавшись по разным спальным местам. «Но у людей сидит в головах стереотип, — говорит Розенблатт. Ведь считается, что спать супругам вместе так естественно!». У противников совместного сна супругов действительно много аргументов. Во-первых, уже упомянутый храп часто является причиной того, что супруги не высыпаются, ходят нервные и в итоге разводятся. Храп даже снижает либидо.
Исследователи подсчитали, что беспокойное поведение одного из партнеров крадет у второго в среднем 49 минут сна каждую ночь. В результате лишенный полноценного отдыха человек становится нервным, плохо работает, чаще ссорится, снижает сексуальную активность, что приводит к разрушительным последствиям для брака.
Ради сна
Раздельный сон дает супругам возможность лучше высыпаться, он способен обновить и разнообразить сексуальные отношения. По опросам психологов, многие пары отмечают, что, с тех пор, как они стали спать раздельно, секс стал интересовать их больше.
Плохой сон — причина не только плохого настроения и снижения жизненной активности, но и гормонального дисбаланса, ночных вылазок к холодильнику и набора веса. Раздельный сон может изменить эту тенденцию.
Наконец, многим людям просто необходимо личное пространство, а когда их ночью постоянно притесняют, стаскивают с них одеяло и спихивают на край, это не самым лучших образом сказывается на общем состоянии.
Источник: Почему лучше спать раздельно со своей второй половиной
14 thoughts on “Почему лучше спать раздельно со своей второй половиной”
Если супругам комфортно спать вместе — почему надо ставить вторую кровать ? У нас в России
мало у кого есть возможность иметь по несколько спален.Тема обсуждения не актуальна. А храп неплохо лечится
Галина, и как же он легко лечится?
Научите.
Старые врачи говорят, что не излечим, и хирургические методы в большинстве случаях ничего не дают, а все чудосредства — просто мошенничество.
Видно Вы бесконечно далеки от этой проблемы.
Для россии все неактуально , что актуально для нормального мира . Если нет возможность за всю жизнь иметь две спальни и комфортабельно спать , так зачем вооьше открывать клюв и чирикать . Поблагодарите путина за счастливую жизнь и Крым , нафиг вам две спальни )
Да знаете у нас все не как у «людей» живём как-то традиционно … мужчина с женщиной, предпочитаем спать в одной спальне и воспитывать детей по-старинке
Учиться надо было хорошо, чтобы две спальни было) так говорят обычно водителю маршрутки
Вот это вас бомбануло )
☺👍👍👍
Все верно!
У нас в России — всё в полном порядке!) Прекрасно, что Крым вернулся к нам — это морская стратегическая гавань. По поводу сна. Я тоже в течение нескольких лет испытывала дискомфор, когда спали совместно, и в то же время мы друг по другу скучали, когда пытались найти компромисс раздельного сна. Пока вместе с мужем не нашли прекрасное решение: огромная 2-спальная кровать! А которой можно лечь почти поперёк, но при этом не задеть друг друга. И, конечно, а каждого должно быть своё одеяло, а каждого — свои 2-3 подушки. Последние пару лет сами как младенцы!) Всем советую!)
Да-да, у вас там все в полном порядке, ага))) Только денег на зарплаты не хватает, а тем более, на индексации: http://podvodka.info/iz-za-uvelicheniya-voennogo-byudzheta-v-rossii-net-deneg-na-zarplaty-vracham/ Так что, радуйтесь, что Крымваш, только сам Крым уже совсем не рад. Т.ч. «Денег нет, но Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья»))) https://www.youtube.com/watch?v=Z1nPOrLZDs0 А насчет большой кровати — поддерживаю, это классно!
В иудаизме обычное дело уже несколько тысяч лет
Я с этим согласна целиком и полностью !!!!
А нам очень приятно спать вместе! Только-что жену спросил.
Совершенно согласна.И выспишься, и небходимые
ритуалы приведения себя в порядок перед и после сна совсем не обязательны мужским глазам.