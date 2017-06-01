Почему кошка пришла именно к вам?

Нам лишь кажется, что решение завести кошку принимаем мы самостоятельно. А на самом деле кошки по определенным причинам выбрали нас и назначили своими хозяевами. Так зачем котенок к вам пришел? Определить его “цели и задачи“ позволит астрология: в зависимости от того, в каком месяце в доме появилась кошка, можно сказать, от чего она пытается защитить хозяев жилища.

Если мурка поселилась у вас в месяце Овна, значит, кому-то из членов семьи понадобилась энергетическая поддержка. Кроме того, кошка, пришедшая в это время, заставит вас открыться окружающему миру. Правда, “овновская“ киса принесет много беспокойства: она способна убегать среди ночи, царапаться в дверь в любое время суток, требовать к себе повышенного внимания.

В поисках любимого питомца вы будете бегать по улицам или лазить по деревьям, чтобы снять несчастное животное с ветки. Но это для вашего же блага: ваш дом и вы слишком закрыты.

В месяце Тельца кошка принесет защиту от энергетических потерь, от воров, от пропажи материальных ценностей, от негативных эмоций. Если кошка появилась в это время, значит, кто-то хочет вас ограбить или навести порчу на ваше имущество. Все это касается не только квартир и домов, но и учреждений, офисов. Кстати, если вы беспокоитесь о деньгах, “тельцовская“ кошка вполне способна “зарядить“ ваш кошелек, сберкнижку или кредитку.

Погладьте кису этими символами материального успеха, пусть потрется о них спинкой, погладит лапками.

Кошка, появившаяся в месяце Близнецов, избавит хозяев от дурных связей и ненужных людей в доме. К тому же она отлично умеет снимать головную боль и способна улучшить хозяевам память: именно этим занимается четвероногий целитель, мурлыча у вас под ушком. Ученикам и студентам “близнецовская“ кошка поможет подготовиться к зачетам и экзаменам. Если плохо идет процесс обучения — уделите кошечке побольше внимания, поиграйте с ней. Положительный заряд, полученный через руки, окажет позитивное воздействие на интеллектуальные способности.

В месяце Рака, так же, как в месяце Тельца, кошка поможет разобраться с негативом, связанным с имуществом. Если животное одарило вас своим обществом именно в это время, значит, в доме накопилось много вещей, пропитанных негативной или застойной энергетикой. Смело выбрасывайте все из шкафов прямо на пол — пусть кошка поваляется на залежавшихся юбках и блузках. А заодно вы сами разберетесь: что стоит оставить, а от чего имеет смысл избавиться.

В месяце Льва кошки являются, чтобы сласти хозяев от лишних трат и от вторжения темных сил. В особо опасных случаях в доме могут обосноваться не одна, а несколько кошек, чтобы уберечь вас и ваших детей от разрушительных эмоций и разрушительных пристрастий.

В месяце Девы кошки приходят в дом тяжелобольных, а также туда, где требуется капитальный ремонт. Они — лучшие борцы с засильем любой нечисти — как обычной, так и астральной: мышами, тараканами, всякого рода барабашками. Такие кошки долго не остаются в доме: это “кризисные работники“. Они появляются, делают свое дело и отправляются восвояси.

В месяце Весов кошка появится, чтобы сохранить ваш дом и семью от развала. Она поможет справиться с негативной и наведенной порчей, с наговорами на личную жизнь, на имущество — особенно если кто-то собирается отсудить его у вас. Если кошка поселилась у вас в это время, советуем застраховать на вся-кий случай дом от всех возможных ущербов. А еще животное, явившееся к вам в эту пору, указывает на возможную смену жилья, причем не без судебного вмешательства: принудительную продажу, размен.

В месяце Скорпиона кошка приходит, чтобы целенаправленно бороться с черной магией, которая сейчас особенно сильна. Появление четвероногого мага прямо указывает на сильное темное воздействие, чаще всего направленное на кого-то из супругов (всякого рода привороты).

В месяце Стрельца кошка редко приходит в дом, если же такое случилось, считайте это серьезным предупреждением: на ваш дом направлена негативная энергия со стороны властей или каких-либо псевдорелигиозных сект.

В месяце Козерога кошка своим приходом отметит, что вы слишком замкнуты и пора впустить в жилище кого-то еще. Если в это время одинокая женщина становится хозяйкой котика, знайте: в ближайшее время ей не удается выйти замуж или завести друзей. Не берите кота -лучше постарайтесь как можно быстрее расстаться с одиночеством, преобразить себя и свое жилище.

В месяце Водолея кошка приносит в вашу жизнь ветер свободы и перемен. Она буквально готова выгнать вас из дома, если вы не прекратите затворничать, не расширите круг общения. В этом месяце кошка готова развести в вашем доме кошачий детский сад, лишь бы наполнить пространство свежей энергией. Всеми силами она показывает, что в вашем доме не хватает тепла, любви и дружеских отношений.

В месяц Рыб кошка прибьется к вашему очагу, если от него исходит острый запах одиночества, если на вашем доме стоит магический знак вдовства или “венец безбрачия“. В этот месяц кошки приходят также в дома магов и чародеев, помогая им совершать магическую работу…!