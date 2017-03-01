Почему фотография может влиять на судьбу человека?

Фотография способна повлиять на вашу судьбу, поэтому нельзя легкомысленно относиться к этому.

Есть множество секретов и даже запретов, связанных со снимками. Специалисты по биоэнергетике активно изучают энергетику фотографий. В современном мире, где возможность фотографирования доступна каждому, такие знания особенно актуальны.

Энергетика фотографии

Фотография — это лучший проводник энергии и лучший ее накопитель. В 80-х годах 20 века ученые провели важный эксперимент. На одной из ферм в Европе сфотографировали двух рожденных в один день двухмесячных и абсолютно здоровых на первый взгляд кроликов. Однако у одного из них на самом деле были проблемы со здоровьем. Эти фотографии показывали людям на улице. В эксперименте приняло участие более 1000 людей. Испытуемые должны были указать на больного кролика, хотя оба зверька выглядели примерно одинаково. Почти 800 людей указали на правильную фотографию, где было животное с недугами.

Это говорит о том, что на фото может запечатлеться энергетический невидимый фон, исходящий от живого объекта: человека, животного, даже растения. Это свойство фотографии используют экстрасенсы для очищения энергетики людей на расстоянии. По фотографии можно узнать, все ли в порядке с внутренним миром человека, определить, есть на нем порча или сглаз, какова его жизнь в целом. Словом, фотография — это верный друг, а зачастую и враг, ведь по фото накладываются проклятия. Запечатленное место может сделать снимок проклятым сразу после его создания.

Влияние фотографии на судьбу

В современном мире, где ваше фото может увидеть огромное количество людей, опасно выставлять напоказ все самое сокровенное: вторую половинку, детей, родных. Энергетический обмен может происходить в обратном направлении — не только фото влиять может на вас, но и вы на того, кто изображен на снимке.

Например, если вы выложите в социальной сети фото, где вы счастливы вместе со своей второй половинкой, то вас просто могут сглазить. Люди, которые будут смотреть на вас, могут испытывать к вам ненависть, поэтому вы подвергаете себя большой опасности и рискам.

Не храните дома фото старых, разваленных домов и строений. По мнению экстрасенсов, такие фото очень опасны для энергетики вашего дома и здоровья всех, кто живет рядом с вами. Также не стоит хранить фото с людьми, которых вы не любите или которые не любят вас. Изменить вашу судьбу и жизнь могут фото мертвых людей — их тоже лучше не делать. Если вы вдруг найдете фото, где вы спите, то обязательно спрячьте их как можно дальше. Электронные версии тоже никому не показывайте, а лучше вовсе удалите. Причина проста — в спящем состоянии человек наиболее беззащитен.

Любое фото, на котором есть вы, необходимо держать в секрете от возможных недоброжелателей. Конечно, тут много факторов, которые могут влиять на вашу энергетическую защиту — на ее усиление или ослабление, но лучше не рисковать. Это не повод бежать и удалять все фото из соцсетей. Особый «интерес» для ваших недругов представляют фото, где вы счастливы. Выкладывайте фото с нейтральным настроением — например, с работы или с каких-либо мероприятий.

Помните, что в нашей жизни абсолютно всё можно использовать для защиты от нападок врагов. Пусть вашим защитным талисманом и оберегом будет здравый смысл и осторожность.