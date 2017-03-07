Почему чешется левая ладонь?

Среди поверий важное место занимают те, которые связаны с человеческим телом. Пожалуй, это самый древний пласт примет, который возник в первую очередь, когда люди стали соотносить произошедшие события с тем или иным явлением, предшествовавшим ему.

Констатируя у себя тот или иной «знак» люди выработали целую систему, по которой можно точно сказать, что же предстоит испытать совсем скоро.

Все это относится и к такой распространенной примете, когда чешутся ладони. Мы заранее отметаем те случаи, когда причина такого зуда имеет характер ярко выраженной медицинской проблемы, в основе которой может быть какое-нибудь заболевание от дерматита до нервоза.

Речь в обзоре идет лишь о ситуации, когда причина зуда правой или левой руки, который внезапно появляется и так же неожиданно исчезает, необъяснима. Но, обо всем по порядку.

Левая ладонь и связанные с ней поверья

Приметы настаивают на том, что чешется ладонь на вашей левой руке перед получением прибыли. И чем сильнее зуд, тем больше будет сумма. Также это может означать грядущий возврат долгов со стороны ваших должников.

Причем деньги эти никакого отношения не будут иметь к постоянным и хорошо известным источникам пополнения бюджета — к заработной плате, прибавке к ней или премии. Прибыль будет совершенно неожиданной и от этого еще более приятной. Поверье про то, что чешется левая ладонь — примета проверенная и неизменно сбывающаяся.

Усилить ее действие, можно, схватившись левой рукой за противоположный карман и произнеся: «К деньгам. Так тому и быть». Для пущей уверенности в том, что поверье, когда чешется левая ладошка, непременно сбудется, можно представить в опущенной в карман руке пачку купюр, которые лягут приятной тяжестью, когда ладонь будет разжата.

Также действенен и такой способ: нужно взять в руку купюру или монету, что попадется из денег и положить в кошелек, как бы приманивая денежный поток к себе. О величине суммы, которая вот-вот станет вашей, свидетельствует и то насколько сильно чешется левая ладонь.

Чем интенсивнее ощущения, тем на большую прибыль можно рассчитывать.

Чтобы суеверие сработало правильно и привело к увеличению финансовых потоков, а не к их убыванию, следует потереть ладошку о край стола или любой предмет красного цвета. Еще можно схватить в ладонь, которая внезапно начала чесаться, горсть мелочи или любую купюру, что поспособствует привлечению денег.

А узнав некоторые хитрости, связанные с этими приметами, нам точно удастся приручить удачу и воспользоваться благоприятными обстоятельствами, которые предлагает нам судьба.

Чтобы у вас никогда не было проблем с финансами, в соответствии с суевериями, брать деньги также следует левой рукой.