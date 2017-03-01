ПОБЕДИТЕЛЬ «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ» УЧИТ, КАК РАЗБОГАТЕТЬ В ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

В этом году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 07 часов 30 минут по Гринвичу и в 10 часов 29 минут по Москве. В странах, через которые в средние века пролегал Великий Шелковый путь, с тех самых времен этот день считается началом нового года: согласно традиции, Новруз празднуется в течение недели, и в это время можно осуществить свои заветные желания, если они правильно сформулированы. Чудодейственные свойства недели Новруза древние связывали с тем, что в этот период уравновешивается влияние сил тьмы и света, и все живое нацелено на возрождение и обновление. Астрономы, чей профессиональный праздник отмечается как раз 20 марта, тоже признают особые свойства этого периода, связывая их с тем, что оба полушария освещаются Солнцем ровно наполовину. Экстрасенс из Ирана Мехди Эбрагими Вафа называет это время благодатным для процветания не только природы, но и человека — в той сфере, в которой он хочет преуспеть. Он дает практические советы, как на неделе с 20 по 27 марта привлечь деньги, так как для многих материальный вопрос сегодня наиболее актуален.

Способ 1: Минарет из монет. На Востоке минареты и башни строят в знак уважения — например, воздвигают в честь уважаемого правителя, любимой женщины или какого-то значимого события. Чтобы деньги пришли в ваш дом, нужно проявить уважение даже к самым мелким монеткам, поэтому 20 марта в начале равноденствия по вашему местному времени начните строительство минарета из монет. Можно использовать монетки любого достоинства, лишь бы он был устойчивым и не падал — тогда и ваше финансовое благосостояние будет устойчивым. Ежедневно в течение недели Новруза надстраивайте ваш минарет несколькими монетками. К концу недели он должен достигнуть определенной высоты. Однако не жадничайте: иногда пирамиды из денег возводятся с таким размахом, что не могут устоять. Пусть лучше ваш минарет будет не таким огромным, но устойчивым и стабильным, поэтому рассчитывайте его высоту с разумом. Денежный минарет — это не чудо, это работа с вашим подсознанием, которое в неделю Новруза становится особенно чутким, обновляясь и возрождаясь вместе со всей природой. Возводя вашу денежную башню, вы настроите свое бессознательное на привлечение денег и рост вашего благосостояния по принципу минарета — вверх. Ваше бессознательное даст сигнал вашему мозгу — и в реальности возникнут ситуации, в которых вы получите шанс улучшить свое финансовое положение. Со стороны это может выглядеть как чудо, на самом же деле это лишь правильная работа с подсознанием.

Способ 2: Денежный платан. Ошибочно думать, что деньги привлекает только растение, именуемое «денежное дерево». Не случайно в Персии в неделю Новруза на столе всегда «сабзи» — зелень, дома украшаются цветами и растениями, но не срезанными, а, наоборот, растущими, а все семьи в течение недели выезжают на природу — туда, где все оживает — и располагаются на пикник под платанами — толстыми вековыми деревьями, символизирующими стабильность и надежность. Эти обычаи связаны с доисламской традицией встречи Новруза, который для людей на Востоке не имеет религиозной нагрузки, но считается живительным временем для налаживания дел и устранения старых проблем. На Востоке люди верят, что если правильно встретить Новруз, больные поправятся, бедные насытятся, безутешные успокоятся, а влюбленные соединятся. Когда речь идет о материальном процветании, нужно в первый день весеннего равноденствия приобрести растение в горшке — цветок или любое другое, можно даже маленький платан — и начать за ним ухаживать. Ухаживайте за вашим новым питомцем каждый день и вкладывайте в это душу — поливайте, подставляйте его листья и лепестки солнцу, чтобы он не заскучал в темноте, и убирайте в тенек, чтобы он не перегрелся… Чем сильнее, здоровее и красивее станет растение, которое появилось в вашем доме в первый день Новруза, тем крепче и надежнее будет ваше собственное материальное процветание — и это тоже работа вашего собственного подсознания.