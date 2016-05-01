Пищеварительная система — зеркало характера и пережитых стрессов

Сейчас специалистов беспокоит не только рост количества заболеваний пищеварительного тракта среди взрослых и детей, но и странная их особенность: если раньше гастриты и язвы обострялись посезонно, то сегодня эти болезни могут напоминать о себе круглый год.

Объяснений тому несколько, и одно из них — на первое место среди причин заболеваний пищеварительного тракта выходит психоэмоциональное фактор, который вносит разлад в работу нервной и эндокринной систем.

При чем тут эндокринная система? Дело в том, что пищеварительный канал является, в том числе, и мощным эндокринным «механизмом», который вырабатывает множество специфических гормонов. Например, гастрин, мотилин, глюкагон, соматостатин, секретин, холецистокинин и др. Некоторые из них тесно связаны с центральной нервной системой, то есть, прослеживается нейрогуморальная регуляция процессов пищеварения.

КТО КОГО НЕ ПОНИМАЕТ

Очень часто пациенты жалуются на то, что их беспокоят абдоминальные боли и другие функциональные нарушения пищеварительного тракта, но при клиническом обследовании у них не находят ничего «особенного».

Больной страдает, а врач разводит руками или назначает лекарства, которые почему-то не помогают. Вряд ли обычный врач станет «докапываться» до психологических причин такого состояния или обращать на него особое внимание.

А ведь именно психоэмоциональное происхождение сбоев в работе этих органов и доминирует. Поэтому и конституциональные гомеопатические средства в таких случаях оказываются действеннее традиционных препаратов.

Помню пример из собственной практики, поразивший даже меня. Пациентка несколько лет лечилась у гастроэнтеролога, но это не помогло ей избавиться от боли в желудке и в области желчного пузыря. Она говорила своему врачу о том, что боль появляется «от нервов» (муж пьянствует и, как она говорила, «выедает ей печень»), но услыхала в ответ: «Не учите меня лечить, а если у вас нервы — обращайтесь к психиатру».

Плача, она рассказывала мне о своих терзаниях, и я решила дать ей гомеопатический препарат уже во время приема. Через несколько минут женщина воскликнула: «Что это вы мне дали?». Я подумала, что ей стало плохо, но оказалось, что боль, мучившая ее, вдруг прошла. То есть, препарат сразу попал в цель: «нервный» желудок отреагировал на него так, как и должно быть.

Казалось бы, ответ о причинах болезни этой пациентки лежал на поверхности, но традиционная медицина упорно его игнорирует. То, что слышит и «читает» со слов пациента гомеопат, и является ключом, открывающим этот ответ.

Классическая медицина идет другим путем, максимум — может посоветовать больному не волноваться, но это не всегда ему удается, особенно если жизненные обстоятельства продолжают загонять его в тупик.

Гомеопатия в силах помочь организму правильно реагировать на стресс (а то и не реагировать на него вообще). Тем более, что психоэмоциональная травма может крыться гораздо глубже — и в душе пациента, и во времени.

Одна из моих студенток — худощавая бледная девочка, постоянно жаловалась на боль в животе, тошноту и отсутствие аппетита. Из-за постоянных поносов она пропускала лекции в медуниверситете или часто выходила из аудитории. Когда я попробовала поговорить с ней и поинтересовалась семейными обстоятельствами, она ответила, что в семье царит спокойная атмосфера.

И когда я попросила вспомнить детство, девушка вдруг заплакала. Оказывается, когда ей было 3 годика, отец ушел из семьи. Девочка очень переживала и постоянно его ждала. Когда ей исполнилось 5 лет, отец решил вернуться и сказал, что придет в ближайшие выходные навсегда. Девочка надела свое лучшее платье, завязала любимые банты и целый день, трепеща, ждала папу: а вдруг он не вернется и они навсегда останутся с мамой одни? Отца почему-то долго не было, может, просто собирал вещи, но малышка рисовала себе ужасные картины. Когда папа вернулся, ее радости не было границ.

С этих пор семья жила спокойно, но девочка начала болеть, ей ставили различные диагнозы, лечили амбулаторно и в стационаре, но болезни пищеварительного тракта не отступали, хотя и протекали «вяло». Состояние резко ухудшилось после того, как ее бросил любимый парень.

Через месяц лечения гомеопатическими препаратами у нее уже не было жалоб на пищеварительный тракт. Хотя лечение мы продолжили и в дальнейшем.

Эти примеры — лишь подтверждение теории о психосоматическом происхождение болезней пищеварительного тракта. Гомеопатия основывает свой подход к лечению больных именно на этом аспекте вот уже более 200 лет. Кажется, начинают понимать это и в современном мире, но чисто теоретически: в практику классической медицины это пока не вносит никаких корректив.

Поэтому, например, болезни печени, которые часто возникают из-за побочного действия фармпрепаратов, опять лечат средствами химического происхождения, вызывая еще большую нагрузку на орган и создавая замкнутый круг.

А учитывает ли медицинская статистика, сколько пациентов с болезнями кишечника (и не только с синдромом раздраженного кишечника) имеют неврозы и другие психосоматические расстройства? Да ничуть, поэтому и лечат их по классической схеме!

Но даже обычные запоры часто имеют психогенное или неврогенное происхождение (в связи с изменениями функции вегетативной нервной системы). Гомеопат это непременно учтет. В конце концов, такой подход подсказывает обычная логика.

Наверное, каждый из вас имел неприятный опыт «медвежьей болезни» в каких-нибудь экстремальных ситуациях, по крайней мере, «синдром раздраженного кишечника» — сегодня очень популярный диагноз, который устанавливают методом исключения других болезней. А его традиционное лечение — столь же хлопотно и малоэффективно. Хотя опытный классический врач непременно посоветует больному с таким диагнозом обратиться к психотерапевту или к гомеопату. И будет прав. Гомеопатическое лечение этого недуга (точнее, состояния) очень эффективно.

КАК «ПЕРЕВАРИТЬ» БЕДУ

В народе часто говорят: «я это не переварю», «достали до самой печени», «меня тошнит от него», «я проглотил обиду». Подсознательно мы указываем на тесную взаимосвязь наших эмоций и реакций на них со стороны пищеварительного тракта.

В свое время немецкий психиатр Иоганн Хайнрот, который первым ввел термин «психосоматика», в одной из своих книг писал, что если бы наши органы брюшной полости могли рассказать историю своих страданий, мы с удивлением узнали бы, с какой силой душа может разрушиь тело. Так, часто мы сами себе становимся врагами — из-за «дурного» характера, неумения полагаться на волю Творца, обид на окружающих, чрезмерных амбиций и т.п.

Представители психосоматической медицины считают, что пищеварительный тракт крайне чувствителен к психологическим конфликтам, так как это заложено в нашем подсознании: все мы были детьми, а чувство сытости и защищенности у ребенка неразрывно. Если разрушается уверенность в том, что тебя любят, что тебе комфортно, — это бьет по «смежной» цепочке пищеварения.

Очень большую роль играет и характер человека. В частности, считается, что язва желудка — это расплата идеальных исполнителей и людей с высоким чувством долга, которые отличаются повышенной тревожностью, впечатлительностью, застенчивостью, некоторой неуверенностью в себе и чрезмерной требовательностью к себе. Они стараются взвалить на себя больше, чем реально могут выдержать. Это приводит к состоянию непрерывного напряжения, что может повлечь за собой спазмы гладких мышц и сосудов органов пищеварения, ухудшение их кровоснабжения, ишемию и, как следствие, — возникновение язвы желудка.

А вот язва двенадцатиперстной кишки — это следствие конфликта между желанием человека чувствовать заботу, опеку и одновременно быть ни от кого не зависимым.Поэтому этот недуг больше поражает мужчин, страдающих от дефицита тепла в детстве и эволюционной жажды свободы в зрелом возрасте, или «деловых» женщин, которые просто вынуждены быть лидерами, а по природе своей тянутся «под чье-нибудь крыло».

Болезни кишечника — еще более психозависимы. На этом уровне обычно реализуются семейные и родовые конфликты. Еще древние греки усматривали связь между грустью и состоянием «сгущения желчи», не зря ведь слово «меланхолия» в переводе с греческого означает «черная желчь».

Пессимистический взгляд на жизнь — путь к заболеваниям желчных путей. Накопление отрицательных эмоций может проявиться образованием желчных камней. А вот в китайской и индийской медицине больную печень считали местом скопления сдерживаемого гнева.

Гастрит обычно возникает у людей, неуверенных в своем будущем или, наоборот, уверенных в том, что ничего хорошего их впереди не ждет.

Психосоматической причиной возникновения изжоги считается страх или агрессия,«загнанные» внутрь, когда обстоятельства или окружающие больного люди на самом деле не устраивают его, но он пытается убедить себя в том, что все прекрасно.

В конце концов, этот перечень можно продолжить и вынести из него хорошие уроки для профилактики упомянутых недугов. В этом также может помочь профилактическое гомеопатическое лечение, подобранное сугубо индивидуально. Но если уж поразила болезнь, главное — ее пролечить.

ПЕРВАЯ СКРИПКА

Недаром говорят: если не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним. Но как изменить характер, который и диктует порой неправильное отношение к жизни?

Гомеопат не будет «ломать» вашу сущность, он подберет к ней ключи, определив так называемый конституционный препарат. Именно это лекарство станет вашим спасением «от ста болезней». В гомеопатии это — не редкость, а правило. Потому что причина многих недугов человека может быть единственной.

Подбор гомеопатических препаратов осуществляется с учетом истории жизни пациента, его психических и физических особенностей, поведения, а также особых симптомов заболевания, «вырисовывающих» индивидуальную картину.

К примеру, если терапевт спросит вас, где болит и как сильно, то гомеопат непременно поинтересуется мельчайшими подробностями. Потому что на каждый портрет боли в гомеопатии — отдельное лекарство. Например, боль может усиливаться на холоде или в тепле, либо больной на неё реагирует раздражением или плаксивостью; важно и то, в какое время эта боль возникает, когда стихает, куда «отдает» и какую «площадь» занимает — подобных нюансов в вопроснике гомеопата очень много. И они являются той первой скрипкой, которая определяет тактику лечения.

Главная задача гомеопатии — активизировать силы организма на борьбу с болезнью.

Как пример — у меня есть несколько пациентов пожилого возраста, страдающих хроническим вирусным гепатитом С. Поскольку у них много сопутствующих недугов, являющихся противопоказаниями для традиционной противовирусной терапии (не выдержит сердце или другие системы), приходится назначать им гомеопатические однокомпонентные препараты, подобранные индивидуально — они значительно уменьшают процесс разрушения печени, сдерживают прогрессирование болезни, улучшают качество жизни больных.

Приведенное сравнение со скрипкой не случайно, так как гомеопатия — это не просто метод лечения, это искусство познания организма, его слабых и сильных позиций, искусство установления гармонии, обеспечивающей здоровье.

Материалы носят ознакомительный характер. Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов и методов лечения обращайтесь к врачу.опубликовано econet.ru