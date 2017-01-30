Перепрограммирование ДНК возможно!

Российские ученые перепрограммировали ДНК человека используя слова и частоты.

Генетика наконец объяснила такие ранее таинственные явления, как ясновидение … интуиция … хилерство … «сверхъестественный» свет…. аура … и так далее.

Открытие сделано российскими учёными, которые отважились ступить на ту территорию ДНК, которую не смогли изучить западные исследователи. Западные ученые ограничили свои исследования 10% нашей ДНК, той частью которая ответственна за строительство белков. Они посчитали остальные 90% ДНК генетическим «мусором».

Группа российских ученых, во главе с биофизиком и молекулярным биологом Петром Гаряевым, напротив, решила, что такая огромная часть ДНК просто не может не содержать ценной информации. Чтобы изучить тайны этого неизведанного материка, они объединили усилия лингвистов и генетиков для проведения необычного исследования, призванного проверить воздействие колебаний и слов на человеческую ДНК.

Они обнаружили абсолютно неожиданную вещь — данные хранятся в нашей ДНК точно также как они хранятся в памяти компьютера. Кроме того, оказалось, что наш генетический код использует правила грамматики и синтаксис образом, который очень близок к человеческому языку!

Они также нашли, что даже структуры щелочных пар ДНК следуют правилам грамматики и синтаксиса. Похоже, что все наши человеческие языки — это просто вербализация нашей ДНК.

Изменение ДНК произносимыми словами и фразами

Самое поразительное открытие из всех что сделала группа ученых, это то что живая человеческая ДНК может быть изменена и перестроена с помощью произносимых слов и фраз.

Ключ к изменению ДНК словами и фразами находится в использовании правильной частоты. Применяя смодулированные радио- и световые частоты русские смогли повлиять на клеточный метаболизм и даже исправить генетические дефекты.

Используя частоты и язык, группа получила просто невероятные результаты. Они, например, успешно передали информационные образы от одного набора ДНК другому. В конечном счете они даже смогли перепрограммировать клетки на другой геном, без скальпеля, не сделав ни одного разреза, они преобразовали эмбрионы лягушки в эмбрионы саламандры.

Работа русских предоставляет собой научное объяснение того, почему внушение и гипноз имеют такое сильное воздействие на людей. Наша ДНК от природы запрограммирована на то, чтобы «откликаться» на слова. Эзотерики и духовные лидеры всегда знали об этом. Все формы внушения и “мыслительной энергии” основаны по большей части на этом явлении.

Исследование русских также помогает объяснить, почему эти тайные методы не одинаково успешны для всех, кто использует их. Так как хорошая «коммуникация» с ДНК требует правильной частоты, люди с развитыми внутренними процессами более в состоянии сознательно создать канал «связи» с ДНК.

Люди с хорошо развитым сознанием меньше будут нуждаться в каких-либо устройствах (для применения радио- или световых частот). Ученые полагают, что с развитием сознания, люди смогут достичь результатов, используя только их собственные слова и мысли.

ДНК и интуиция: как работает интуиция и почему люди теперь смогут быть в состоянии использовать ее

Российские ученые также обнаружили генетическую основу интуиции — или, как её ещё называют, — «гиперкоммуникации». Гиперкоммуникация — это термин, использующийся для описания ситуации когда человек внезапно получает информацию из внешнего источника, не из базы его или ее личных знаний. В наши времена это явление стало все более и более редким. Наиболее вероятно это происходит потому, что три главных фактора, которые препятствуют гиперкоммуникации (напряжение, беспокойство и гиперактивность мозга) стали чрезвычайно распространенными.

Для некоторых живых существ, например таких как муравьи, гиперкоммуникация плотно «вплетена» в их повседневное существование. Знаете ли вы, что, когда муравьиная «царица» физически удалена из колонии, ее «подданные» продолжают работать и строить согласно плану? Однако, если она убита, вся работа немедленно останавливается. Очевидно, пока муравьиная «царица» жива, она имеет доступ к сознанию членов своей колонии посредством гиперкоммуникации.

Теперь, когда русские раскрыли биологическую подоплёку гиперкоммуникации, люди, вероятно, смогут восстановить утраченное умение, смогут вновь научиться им пользоваться. Ученые обнаружили, что наша ДНК может создавать так называемые “намагниченные червоточины”. Эти «червоточины» — миниатюрные версии мостов, которые формируют почти погасшие звезды (они называются мостами Эйнштейна-Розена).

Мосты Эйнштейна-Розена соединяют различные области вселенной и позволяют информации передаваться вне пределов пространства и времени. Если бы мы смогли сознательно активировать и управлять такими связями, то мы могли бы использовать нашу ДНК, чтобы передавать и получать информацию от сети передачи данных Вселенной. Мы могли бы также связываться с другими участниками сети.

Результаты, полученные российскими учеными и исследователями, настолько революционны, что в них просто невозможно поверить. В настоящее время мы уже имеем отдельные примеры, когда люди используют определённые методы, по крайней мере на некотором уровне. Например те, кто преуспел в хилерстве или телепатии.

Согласно мнению многих ученых, активно интересующихся российскими исследованиями ДНК, результаты этих работ отражают существенные изменения, происходящие с нашей Землей, Солнцем и галактикой. Эти изменения затрагивают человеческую ДНК и развитие человеческого сознания способами, которые мы сможем полностью понять только в далёком будущем.