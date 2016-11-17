Перельман признался, что умеет управлять Вселенной

Григорий Перельман, доказавший теорему Пуанкаре, над которой бились десятки лет все ученые мира, признался, что знает, как управлять Вселенной, а потому не видит смысла «бежать за миллионом».
Математик признался, что не может припомнить ни одной задачи той поры, которая казалась неразрешимой. «Неразрешимой… Пожалуй, нет. Труднорешаемой. Так точнее. Помните библейскую легенду о том, как Иисус Христос ходил по воде, аки посуху. Так вот мне нужно было рассчитать, с какой скоростью он должен был двигаться по водам, чтобы не провалиться», – сказал Перельман, передает «Комсомольская правда».
«Я имел право без экзаменов поступать в любое учебное заведение Советского Союза. Вот и колебался между мехматом и консерваторией. Выбрал математику… Мне сейчас очень интересно вспоминать студенческие годы. Мы так много успевали тогда… Процесс познания захватывал… Мы забывали о днях недели и времени года», – сказал он.
«Особенности современной математики заключаются в том, что она изучает искусственно изобретенные объекты. Нет в природе многомерных пространств, нет групп, полей и колец, свойства которых усиленно изучают математики. И если в технике постоянно создаются новые аппараты, всевозможные устройства, то и в математике создаются их аналоги – логические приемы для аналитиков в любой области науки. И всякая математическая теория, если она строгая, рано или поздно находит применение. К примеру, многие поколения математиков и философов пытались аксиоматизировать философию. В результате этих попыток была создана теория булевых функций, названных по имени ирландского математика и философа Джорджа Буля. Эта теория стала ядром кибернетики и общей теории управления, которые вместе с достижениями других наук привели к созданию компьютеров, современных морских, воздушных и космических кораблей. Таких примеров история математики дает десятки», – подчеркнул известный математик.
«Для чего столько лет нужно было биться над доказательством гипотезы Пуанкаре? Попросту суть ее можно изложить так: если трехмерная поверхность в чем-то похожа на сферу, то ее можно расправить в сферу. «Формулой Вселенной» утверждение Пуанкаре называют из-за его важности в изучении сложных физических процессов в теории мироздания и из-за того, что оно дает ответ на вопрос о форме Вселенной. Сыграет это доказательство большую роль в развитии нанотехнологий», – сказал Перельман.
«Я научился вычислять пустоты, вместе с моими коллегами мы познаем механизмы заполнения социальных и экономических «пустот». Пустоты есть везде. Их можно вычислять, и это дает большие возможности… Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!» – заявил он.
33 thoughts on “Перельман признался, что умеет управлять Вселенной”
Эгоист и социопат. Если тебе не нужен миллион, отдай на благотворительность
Юрий Викторов
>
> ( Российский математик Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре и
> отказался от вознаграждения в один миллион долларов США)
>
>
> Мне рассказал тут за стаканом
> Сосед Петрович во дворе,
> Что нашим Гришей Перельманом
> Решён прикол Пуанкаре.
>
> Француз такое забубенил,
> Что академики Земли
> Сто лет<>,
> Пытаясь взять, но не смогли.
>
> Задачку эту с подковыром
> С компьютером и тонной книг
> Решали все евреи мира,
> А результат — без масла фиг.
>
> А наш, отечественный, Гриша
> С одним простым карандашом,
> Доев форшмак, на битву вышел
> И, победил таки,бином!
>
> Назло надменному французу
> Без транспортира, на глазок
> Он так загнул гипотенузу,
> Как и компьютер бы не смог.
>
> Он положил трёхчлен квадратный
> На оси<> , а также<>
> И сразу стало всем понятно,
> Кто в арифметике есть<>!
>
> И, рот открыв от изумленья,
> Общественность в лице ООН
> Решила Грише в поощренье
> Деньгами выдать миллион.
>
> Но, ненавидя шахер-махер
> От буржуазных закулис,
> Григорий всех послал их на хер
> И гордо плюнул в ихний приз.
>
> Тем самым показав буржуям,
> Что здесь, в России, им не тут —
> Здесь, людям счастие даруя,
> Гусары денег не берут!
>
> В России сами все с усами,
> А кое-кто и с бородой,
> Не все тут с римскими носами,
> Но всех не купишь мелкой мздой!
>
> И, очень уважая Гришу,
> Я поднимаю свой стакан
> За русский дух, которым дышит
> В России каждый Перельман!
Класс!
Молодец!!!
Браво!
Супер!!!!
Вот, заработай и отдай!
тебе, чтоли, чтоб отдал, на чекушку не хватает? заработай свои, раз не хватает…
обезьяна человекоподобная…
..никто никому ничего не должен..каждый живет своей жизнью..не надо никого судить..
Лишнее доказательство того, что парадигма догм в науке привела к энтропии цивилизации, а дегенеративная полемика ученных к полной поляризации социума. Луквый говорит языком логики, Бог показывает силу веры. Жаль что только перед смертью многие это понимают.
Набор слов.
зверства под флагом веры и бога не перчесть. а вот чтобы логика навредила — как то не припомню
сдохни, верунская тварь.
Юрий Викторов
>
> ( Российский математик Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре и
> отказался от вознаграждения в один миллион долларов США)
>
>
> Мне рассказал тут за стаканом
> Сосед Петрович во дворе,
> Что нашим Гришей Перельманом
> Решён прикол Пуанкаре.
>
> Француз такое забубенил,
> Что академики Земли
> Сто лет<>,
> Пытаясь взять, но не смогли.
>
> Задачку эту с подковыром
> С компьютером и тонной книг
> Решали все евреи мира,
> А результат — без масла фиг.
>
> А наш, отечественный, Гриша
> С одним простым карандашом,
> Доев форшмак, на битву вышел
> И, победил таки,бином!
>
> Назло надменному французу
> Без транспортира, на глазок
> Он так загнул гипотенузу,
> Как и компьютер бы не смог.
>
> Он положил трёхчлен квадратный
> На оси<> , а также<>
> И сразу стало всем понятно,
> Кто в арифметике есть<>!
>
> И, рот открыв от изумленья,
> Общественность в лице ООН
> Решила Грише в поощренье
> Деньгами выдать миллион.
>
> Но, ненавидя шахер-махер
> От буржуазных закулис,
> Григорий всех послал их на хер
> И гордо плюнул в ихний приз.
>
> Тем самым показав буржуям,
> Что здесь, в России, им не тут —
> Здесь, людям счастие даруя,
> Гусары денег не берут!
>
> В России сами все с усами,
> А кое-кто и с бородой,
> Не все тут с римскими носами,
> Но всех не купишь мелкой мздой!
>
> И, очень уважая Гришу,
> Я поднимаю свой стакан
> За русский дух, которым дышит
> В России каждый Перельман!
Пана Перельмана глупым не назовешь, но замахнуться на роль Бога. Пан Перельман уточните Всем Вы замахнулись на главного в математике на Земле или на главного во вселенной?
Пана Перельмана глупым не назовешь, но замахнуться на роль Бога. Пан Перельман уточните Всем Вы замахнулись на главного в математике на Земле или на главного во вселенной?
…. математика — ЯЗЫК БОГА — ВСЕЛЕНСКОГО РАЗУМА … ! ! !
Добрый день!
Перельману жалко тратить время на получение миллиона. Он должен управлять Вселенной …
Вокруг свободных, сильных духом людей всегда крутится толпа мелких завистников и злопыхателей со своими советами и оценками. Оставьте человека в покое.
Управлять понятием, но не вселенной, возможно…
ВСЕЛЕННАЯ, если захочет,
справится с этим без нас!
… если Вселенский Разум = БОГ ! соизволил Перельману сказать об ЭТОМ, значит он ( Перельман, в какой-то мере стал соавтором БОГА , а почему БЫ и НЕТ … !!!???!!!
Молодец, что не взял..все что надо у него есть и будет..
Пойдет. Перельман же богоизбранный.
Меня прикалывает, как бездарные завистники обливаются желчью. Им не надо вселенной, они ему этот желанный миллион простить не могут. А он занимается своим любимым делом и плюет на всех! Теорему Пуанкаре никто не мог до него решить. А он смог. Может ище нмого чего сможет. А может и заблуждаться… наука дело тонкое… Удачи Вам, Григорий….
ему не нужны деньги потому что он знает то что нам не постичь и к концу жизни. и он знает почему деньги не главное. Без таких людей у нас бы не было не компьютеров не смартфонов, космических технологий и нано технологий и сидели бы до сих пор в лачугах . Он молодец, занимается то что любит, и не ведется на провокации и глупые системы ценностей придуманные сионистами и прочими собаками!
Клиника…или иначе — горе от ума)))
Григорий Перельман исключительно ради больной матери давно поменял Великую «Купчинскую» землю , давшую миру много гениев на ихНей «Стокгольм » , но исключительно ради больной мамы! России не «Перельманы» не гении не нужны!
Поражаюсь российской двуличности.
Сначала орут: «Бей жидов — спасай Россию», а когда еврей, живущий в России, сделает мировое открытие, начинают слюни пускать: » Это же наш, русский, Гриша!»
Но, Гриша учился в нашем универе, на матмехе, и это ему многое дало, как он сам говорит. Так что дело не в национальности, а где и как учили и дали развиться таланту.
Есть такая книжка: Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров. Как раз тот случай.
От ничего до Его повеления — Будь!
От молекул до сегодняшних познаний о бесконечной Вселенной.
От одноклеточных амеб и мамонтов до львов и китов.
От первого человека до сегодняшних 7 млд.
От Фараонов, Моисея, Древнего Рима до Старого и Нового Света.
От Аристотеля и Платона до Авициенны и Леонардо де Винчи.
От деревянных кораблей до космических станций.
От первых алхимиков до квантовой физики.
От лечебных настоек до пересадки сердца
От капли спермы до совершенного создания
От утреннего луча Солнца и капли росы до айсбергов и вечной мерзлоты
От белого снега и замерзшей земли до альпийских лугов и песков пустыни.
Он Создатель, Творец, Всевышний, Милосердный, Единый, Хозяин всего сущего, Вечный, Прощаюший, Всевидящий, Величайший ……
Скажите пожалуйста, в каком пункте место Пелерьмана.
В русском вы слабы и зыбки, Даже в имени ошибки. Прикрутив словесный кран, тренируйтесь — ПЕРЕЛЬМАН!
как я его уважаю !