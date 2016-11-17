Перельман признался, что умеет управлять Вселенной

Григорий Перельман, доказавший теорему Пуанкаре, над которой бились десятки лет все ученые мира, признался, что знает, как управлять Вселенной, а потому не видит смысла «бежать за миллионом».

Перельман рассказал, что еще школьником представлял СССР на математической олимпиаде в Будапеште. «Готовясь к олимпиаде, мы пытались решать задачи, где непременным условием было умение абстрактно мыслить. В этом отвлечении от математической логики и был главный смысл ежедневных тренировок. Чтобы найти правильное решение, необходимо было представить себе «кусочек мира». Если говорить об условных и безусловных рефлексах, младенец с рождения познает мир. Если можно тренировать руки и ноги, то почему нельзя тренировать мозг?» – сказал Перельман в интервью исполнительному продюсеру московской кинокомпании «Президент-фильм» Александру Забровскому.