Переход человечества в Новую Землю

Сейчас время великих перемен в сознании человечества. Уровень критической массы достигнут и точка невозврата пройдена. Эти перемены совершаются медленно, но уверенно, и вот-вот начнут набирать ускорение. Следующее десятилетие или около того будет периодом огромных изменений, а не просто небольшой турбулентностью. Подумайте об этом как о процессе, требующем человеческих усилий, так как начинает рождаться новая земная реальность. В этой статье предложены шесть советов, которые помогут вам плавно и успешно сделать переход к обновлению земли и стать полноправными членами человечества чудесной новой эры. Прежде чем перейти к практическим советам, рассмотрим, в чем состоит суть самого перехода.

Земля и вся наша солнечная система омываются мощной космической энергией, которая поднимает базовые частоты планеты и всего того, что находится на ней.

Земля начала переход от третьего к четвертому измерению, и этот процесс продолжает развиваться. Космическая энергия пробуждает и изменяет сознание людей во всем мире. По мере того, как наше сознание переходит к более высоким уровням, мы делаем первые детские шаги, чтобы преодолеть господство дуальности и разделения.

Несмотря на то, что уровень коллективного сознания человечества растет, многие так и остаются в трехмерном сознании. При таком уровне сознания человек сосредоточен на разногласиях, отделении и ограничениях, что выражается в страхах, корыстолюбии и поведении, которое управляется установками: «Мы против них» и «Человек человеку волк». Конечным результатом такого поведения является создание мира, характеризующегося конкуренцией, конфликтами и страданиями. Те, кто сможет освободиться от трехмерного сознания, будут наслаждаться процессом рождения и роста прекрасной новой эры человечества, у которой другие характеристики: сотрудничество, гармония, мир и процветание для всех. Ключом к участию в новой земной реальности является достижение и поддержание повышенных уровней сознания.

Вы можете ожидать, что следующее десятилетие или два станут периодом беспрецедентных откровений и изменений. Будет происходить много поразительных и даже тревожных рассекречиваний и разоблачений. Эти разоблачения будут включать экономические и геополитические манипуляции и мошенничество глобального банковского синдиката, присутствие НЛО и связанных с ними скрытых технологий, а также подавление технологий свободной энергетики.

Многие могут быть шокированы и возмущены тем, что они узнают. Может возникнуть какая-то турбулентность, поскольку основа убеждений людей поколеблется до самой глубины и ветры перемен начнут раскачивать наши базовые институты и системы. Насколько будет велика эта турбулентность невозможно предсказать, но в одном можно быть уверенным наверняка: ваше состояние сознания определяет, в какой степени вы будете охвачены ею.

Вопреки тому, что некоторые люди думают о трансмерном переходе Земли от 3D до 4D, те, кто остаются в 3D-сознании, не исчезают из нашей 4D-земной реальности. Мы все остаемся видимыми друг другу, и все мы окажемся на одном игровом поле. На самом деле, будет больше похоже, что два отдельных мира сосуществуют в одном и том же пространстве. Третья плотность сознания будет играть до конца, и это будет засвидетельствовано теми из нас, кто вышли за пределы трехмерного сознания, как падение старого мира и его менталитетов. Те, кто застряли в трехмерном сознании, будут не просто свидетелями этого падения, они будут непосредственно переживать этот опыт и многие из связанных с ним бедствий.

В то же время те, кто превзошел 3D-сознание, будут испытывать рождение чудесного нового мира, и самые худшие из всех испытаний будут проходить мимо них.

6 советов, которые помогут успешно совершить переход

Многие из нас благополучно продвигаются по пути преодоления трехмерного сознания и отпустили множество устаревших и ограничивающих убеждений, а также погребенных в подсознании негативных эмоций и страхов. Другим по-прежнему предстоит еще много работы. Нас ждут трудные времена, и есть некоторые потенциальные камни преткновения, препятствия, которые могут остановить кого-то из нас и вызвать некоторое отступничество. Вот шесть пунктов, на которые вам следует обратить внимание. Они помогут избежать этих препятствий и успешно продвигаться по пути к тому, чтобы стать достойным членом Хартии Новой Земли.

1. Отпустите свой эмоциональный багаж

Каждая душа, которая выбрала человеческий опыт, знала, что отделение от божественного источника, которое влечет за собой игра на Земле, приведет к болезненным эмоциональным переживаниям. Чтобы справиться с этим, многие из нас погрузили глубоко в подсознание всю эмоциональную боль, которую накопили не только в этой жизни, но и во многих других. Существенной частью процесса пробуждения и изменения сознания, охватившего человечество, является вскрытие наших глубоко погребенных эмоций. Это вскрытие эмоций, хотя и болезненное и тревожное время от времени, дает нам возможность осознавать и освобождать эмоции, а также прощать всех вовлеченных, в том числе и самих себя.

Эти погребенные эмоции представляют собой низкочастотные (отрицательные) энергии, захваченные в энергетическом поле вашего тела. По мере того, как базовая частота Земли и всего на ней увеличивается, эти застрявшие эмоции удерживают вас крепко привязанными к земной реальности 3-й плотности и будут продолжать отрицательно влиять на ваше физическое здоровье. Если они не будут вскрыты, они в конечном итоге приведут к вашему выходу из игры на Земле. Другая проблема, связанная с нереализованным эмоциональным багажом, заключается в том, что он будет запускать увеличение неприятностей в вашей жизни. Из-за повышения базовых частот всего в нашей реальности проявление ускоряется. Теперь, как никогда, любая сдерживаемая негативная эмоциональная энергия — это мощная сила проявления, которая привлечет неприятности в вашу жизнь.

Некоторые могут видеть, что неприятности происходят каждый день. Весь наш эмоциональный багаж вскрывается и отпускается, создавая впечатление, что мир ухудшается, а не улучшается. Это хороший знак, потому что, как только все будет очищено, состояние нашей жизни и мир начнут улучшаться и станут намного более гармоничными. В конечном счете, вы не сможете завершить переход на землю четвертой плотности, не освободив весь свой эмоциональный багаж. Вы просто не можете остаться с новой землей, если не освободитесь от эмоционального багажа. Это низкочастотная энергия, которая будет удерживать вас на якоре в 3-й плотности. Методы реинкарнационики как нельзя лучше подходят для такого осознания и освобождения.

2. Сохраняйте священную нейтральность

Помните о важности священного нейтралитета. Найдите способ не втягиваться в негатив, который процветает в нашем мире. Есть много людей, чья осознанность еще мала, и которые все еще живут в страхе и негативе. Хуже того, наши страхи и негативность поощряются некоторыми из властьимущих с очень корыстными тайными планами. В теневых частях нашего правительства, корпораций и военно-промышленного комплекса есть небольшая элитарная группа людей, которые хотят любой ценой сохранить свою власть и контроль.

Старайтесь не втягиваться в путаницу, хаос и бессмыслицу, которые могут возникнуть, когда старый мир начинает рушиться. Оставайтесь в стороне, наблюдая за драмой, продолжая быть живым примером нового уровня осознания. Не втягивайтесь в бессмысленную борьбу и драму тех, кто не хочет отпускать старые способы жизни и старый мир. Не втягивайтесь в драму тех якобы благонамеренных людей, которые возмущены тревожными откровениями или действиями других и позволяют себе ввязываться в драму. Это их выбор. Оставайтесь на своем более высоком пути.

Оставайтесь сосредоточенными в своем возвышенном сознании и не вовлекайтесь в их страхи. Держитесь подальше от битвы и сосредоточьте свою энергию на поддержании вашей высокой цели. Сосредоточьте свою энергию на том, чтобы быть ярким примером нового сознания. Сосредоточьте свою энергию на демонстрации этого через свои инициативы и в ваших местных сообществах.

Делайте все, что угодно, пусть и маленькое, чтобы внести вклад в создание новой парадигмы, где бы вы ни находились: на ваших предприятиях, в ваших общинах, в своих семьях. Независимо от того, что происходит, старайтесь оставаться нейтральным и спокойным — быть «глазом в центре урагана», когда мир бушует вокруг вас. Приложите все усилия, чтобы не участвовать в драме, даже если происходят ужасные вещи. Ваше участие только дает урагану больше энергии и делает его еще сильнее. Оставайтесь сосредоточенными на своей высшей цели, принципах и идеалах.

Избегайте искушения оценивать или осуждать тех, кто вовлечен в драму, с любой из двух сторон, хорошей или плохой, независимо от того, кажутся ли их действия оправданными или нет. Оценивание и осуждение никогда не служат для излечения этих ситуаций; они могут только поддерживать их или ухудшать. Будьте живым примером священного нейтралитета, спокойствия, позитивности, беспристрастности и любви перед лицом бури. Ваш пример будет огромной помощью для всех тех, кто борется и становится вовлеченным в страх и негативность.

Смиренно и спокойно делитесь своей сердечностью, своей точкой зрения, охватывая более общую картину, если кто-нибудь спросит, как вы поддерживаете такое спокойствие, такую стабильность, такой позитивный взгляд. Это будет большим служением миру в предстоящие времена. Стремитесь сохранить все это в видах на будущее. Помните, что это путешествие и приключения, которые выбрала ваша душа. Даже если вы сейчас не помните почему, наверняка была причина, по которой вы выбрали их; почему мы все выбрали их. Путешествуйте в мир душ, в планирование этой жизни, чтобы узнать план вашей души.

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно рассматривать как неожиданный хаос, и они могут приводить к чувствам отчаяния, или… их можно рассматривать как ускоряющие и необходимые катализаторы для нашего индивидуального и коллективного духовного роста. Чувство радости заполняет нас, когда мы достигаем новых уровней понимания и осознания.

3. Посылайте безусловную любовь и прощение каждому вовлеченному

Так как мы начинаем наблюдать разрушение старого мира и хаос, который может возникнуть по мере того, как сознание 3D-уровня заканчивает игру, необходимо, чтобы мы посылали каждому вовлеченному безусловную любовь и прощение. Посылайте их наивным наблюдателям; отправляйте тем, кого вы можете считать непросвещенными, которые позволили себе попасть в этот хаос, и даже посылайте их тем, кого вы можете рассматривать как корыстных или темных; тем, которые, возможно, были инициаторами самых неконструктивных событий.

Когда вы наблюдаете мир в конфликтах и насилии, напоминайте себе о своих основных принципах и ценностях. Вместо того, чтобы реагировать оцениванием и осуждением, сознательно выбирайте отвечать любовью и прощением. Простите всех, кто участвует, и отправляйте им столько исцеляющей любви, сколько сможете. Сделайте это всеми известными способами, какие вы знаете, любым способом, который созвучен вам, но делайте это. Безусловное прощение и любовь — это таинственное лекарство, которому дана власть исцелять весь мир! Иисус знал это, знал Мартин Лютер Кинг младший, Будда знал это, и мы это знаем.

4. Примите то, что старый мир разрушается, и сосредоточьтесь на создании нового

Мы рождаем новый мир, новую парадигму. Как часть этого процесса большая часть старого будет разрушаться. Но то, что вырастет на его месте, — это то, что мы прямо сейчас создаем из основы. Не будьте слишком обеспокоены падением старого. Старое должно увядать и умереть, чтобы освободить место для нового.

Как растения, которые растут в вашем саду: когда приходит осень, они увядают и умирают, а затем гниют в земле, но они обогащают почву. Они должны умереть, чтобы освободить место для новых весенних побегов. Весной росток прорастает заново. Мы новые побеги, которые прорастают из семян старого умирающего мира. Сосредоточьтесь на образе прекрасного сада, который мы собираемся создать вместе; на новой парадигме, которую мы рождаем. Если бы семена, которые упали, потратили всю свою энергию на то, чтобы попытаться остановить своих родителей от увядания и смерти, они вполне могли бы исчерпать себя и не прорасти следующей весной.

5. Поддерживайте самую высокую визуализацию плавного и успешного перехода

Несмотря на то, что переходный период, вероятно, будет включать в себя некоторую турбулентность, её необходимость никоим образом не высечена на камне. Не попадайте в ловушку воображения худшего результата. Вы являетесь создателем, и вы сотворяете свою реальность своими мыслями, поэтому убедитесь, что вы неуклонно представляете только лучшие результаты для всех, кто участвует. Будьте уверены, что, живя прямо в новом сознании, вы преодолеете худшее из любых потрясений. У вас как творцов всегда есть выбор – выбирайте позитив.



6. Показывайте высокий путь простыми действиями доброты

Доброта -это прежде всего то, что приведет нас к следующему уровню. Доброта — это ваши полезные, поддерживающие и возвышающие слова и действия. Доброта осознается и выражается божественными качествами принятия, позволения, несуждения, прощения и сострадания и, возможно, является самым важным ключом к осуществлению перехода к новой земле. Мир не нуждается в умных, он нуждается в добрых. Простые акты доброты — это сила, которая породит наш новый мир и гарантирует ваше место в нем. Омойте всех и каждого потоком вашей доброты и наблюдайте за волшебством!

Рождение новой земли

Огромные изменения быстро приближаются, что будет означать приход новой эры. По мере того, как убеждения, институты и системы старой парадигмы начинают шататься, рушиться или трансформироваться радикально вокруг нас, оставайтесь непоколебимо сосредоточенными в вашем новом сознании, и вы успешно присоединитесь к Новой Земле и примите участие в Новой Эре Человечества. Пусть жизнь каждого из нас будет живым примером, образцом, основой этой новой эры.