Пасха, альтернативная история. Оссиида и Оссириус

Расскажу я вам историю появления праздника Пасха. Когда то планета была не такой плотной, Жизненные формы были более текучи и не постоянны. Духи были хозяевами планеты и легко сотрудничали и совместно творили с жителями этого маленького, но прекрасного глобуса. Не было фиксированных и прописанных , жестких механизмов в телах и люди в своих Родах могли легко накапливать и использовать из общей копилки Рода какие то способности и качества, легко могли привносить что то свое.

Но так же были и космические гости. Так с далекой системы созвездия Сириуса прибыла команда существ. Они не имели фиксированной формы и могли трансформировать свои тела. Они вошли сознанием в созданные по местным сакральным знаниям человеческие тела . Но было на планете одно условие. Сознание планеты было настолько любопытно и искренне радовалось новому, что ее хранители создали закон или механизм, что все гости создавали в особой матрице свои копии, тени, с записями всех тех качеств и особенностей, какими гости обладали на момент прибытия и в последующее свое развитие на планете. Так планетарная структура создавала банк опыта.

Но их земные копии все-таки были просто определенным слепком и уже обладали и земными программами, и ДНК. Земная пара развивалась параллельно и перенимала опыт подлинников, тщательно сонастраиваясь и переводя качества звездных супругов на земной язык вибраций, чтобы их спектр остался тем самым драгоценным подарком для опыта Земли. Земная пара легко и быстро достигала тех же вершин в магии и целительстве, в каких то ярковыраженных способностях, но многое им было не доступно, пока, из-за небольших возможностей их земных ДНК. Но, в какой то момент вторым захотелось стать первыми и поменять свою земную скромную долю на великую Славу подлинных Осириса и Оссииды. Земные их копии не понимали, что уже обладают собственным сознанием и собственным уникальным набором качеств , которые они могли вибрационно получить у детей Земли.В какой то момент, сознание их помутнело и Земная пара решила поменяться местами с Космической.

Среди гостей Сириуса была очень заметная и прекрасная пара существ. Мы их знаем как Великий Оссириус и Великая Оссиида, по местному Исида. По условиям планеты они создали свои тени-копии и они стали частью планетарной структуры. Назвали их естественно Нефтидой и Сетом. Земной опыт для этой пары был самым важным и совершенно захватывающим. Они отличались от детей земли своими сверхспособностями, своей легкостью и искренностью, невинным, ярчайшим светом своих сердец.

Но, что-то пошло не так и удалось по легенде разрушить только тело мужчины. Оссиида обладала хорошей струнной чувствительностью и сверхинтуицией и смогла распознать задуманное Сетом и Нефтидой. Ее невинность и чистота победила зависть у сестры и они в тайне от Сета , уже занявшего место Оссириуса начали собирать его тело.

Оссиида, это яркая представительница древнего рода, давшая начало многим космическим народам и цивилизациям. Она обладала очень мощной природной магией и была полностью посвящена в процесс одухотворения созданных творений. Ее земная сестра была лишена этого качества, так как это умение не могло еще усваиваться детьми Земли. Все тело Мужа Оссиида быстро нашла, но не могла найти его мужской орган, а без целостности тела не возможно было вернуть Дух и возродить Жизнь своему звездному супругу.

Но тело было восстановлено. И тогда великая Оссиида провела ритуал по воскрешению своего мужа . А смысл ритуала воскрешения сводился к великому таинству воссоединения мужского и женского начала через танец пламен и рождение нового творения, и в момент рождения дитя, пламенем сердца , в тело возвращалась жизнь. Это сопровождалось искрометным салютом и величайшей яростной радостью и эта радость разливалась в пространстве планеты, и тогда все живое ликовало и пело от возрождения ….

Я как то общалась с » Исидой» и мы разбирали все мифы сложенные о ней. И у нее просто было огромное негодование по поводу того, что ей приписывали наши местные из нашего времени по поводу ее печали о том, когда тело ее мужа разрубили на части и раскидали, а она один орган, именно половой орган, найти не могла , и после его обретения она возрадовалась целостности мужа и смогла его воскресить. А как это делали, это уже другая история. А когда боги радовались ,на землю падали искры живой плазменной энергии как звездочки, нежно и красиво, как фейерверки. И тогда люди делали такие дни с такими знамениями праздником ибо все живое в такие дни ликовало.

И когда в сейчас тот образ праздника пасхи и освобождения от смерти при оживлении и восстановления целостности Осириса облили ложью и грязью ,что собственно выражается нами в здесь к нашим телам , тогда Исида просто обиделась. А я тогда вместе с ней ту потрясающую великую и невинную радость и ликование при воскрешении Осириса проживала. Потом это проиграли Иисус с Марией Магдаленой

Приблизительно так проходил ритуал воскрешения:

«Я знаю, что такое настоящее прикосновение. Ты и напротив другой, вокруг бушуют неистовые золотые вихри, наших настоящих, не прошитых этой реальностью тел, мы дышим всем тем, что является нами, каждый вдох- выдох — это танец.

Начинается знакомство со взгляда, с четкого, покалывающего миллиардами тоненьких электрических иголочек-разрядов в эфирном слое, потом очень нежные объятия розовыми всполохами околосердечного пространства, все льется, переливается, танцует, каждая микрочастичка тебя.

Когда происходит очень бережное знакомство, ты выводишь свою страсть-магию и уже не сдерживаешь ее, но это тот же танец, без проникновения, просто ты, как бы облизываешь своим излучением другого. Когда возникает наивышее узнавание или просто атомное притяжение, в игру вступают твои, поразительно беспрекословно тебе подчиняющиеся, пламена Анахаты, они как руки, начинают переплетаться и ритмично обмениваться и вливаться в другого.

Танец пламенами, по истине, приносит несоразмерное удовлетворение и величайшую гармонию. После этого ты уже искрометно соединяешься всеми вихорками и завихрениями своего, просто удивительного тела… и когда наступает кульминация , мир вокруг озаряется великолепным фейерверком , созданным двумя, и в такой момент тихая нежная нега, с величайшей бережностью опускает все эти неимоверные искорки на твердь, на которой начинается Жизнь».

Еще про символы пасхи.

В самый первый сакральный смысл праздника была заложена невинная искренняя всепоглащающая радость от воскрешения возлюбленного, поэтому первые символы пасхи именно и были, как не странно, мужские половые органы. Если бы была потеряна печень то она стала бы символом пасхи.

Когда люди земли возненавидели свои по истине уникальные тела и они для них стали только инструментом добывания пищи, наслаждения и также причиняли невообразимую боль, то символы возрождения и воскрешение жизни были настолько низведены до вибраций обычной грязной похоти и сексуального насилия. Пришли Иисус с Марией Магдаленой и проиграли все то же воскрешение из мертвых, заменив все те же опостылевшие всем символы на менее безобидные. Как окрашенное куриное яйцо и хлеб накормивший тысячи человек…

А еще древний смысл этого праздника в том, что нефига копировать и становиться кем-то, кем ты не являешься, завидуя той неподдельной подлинности в другом. Создай свое, даже если тебя создали как копию.. И ты сможешь даже превзойти подлинника, ведь тебе не пришлось создавать то, чем они тебя одарили. Ты можешь делать с этим все, что захочешь, менять и трансформировать. Нет, нет, Земная пара совершила гадость и у них навсегда создался блок страха и вины перед содеянным,ч то не дает им использовать все привнесенные на планету дары.

Так что это праздник, истинной, женской , непревзойденной ничем Магии, Вечной Жизни, Всепоглощающей нежности и невинности и величайшей Гармонии Маат.

С Праздником вас милые нежные Богини…

А это для каждой из вас Богини от великой Исиды…

Посмотри на себя, ты же красавица!

Жизнь свою, оправдала надеждою.

Возродилась из пепла страдания

Фениксом ярким, искренним, нежным!

Душу свою воссоздать из забвения,

Собирать себя по кусочкам,

Сможешь сама в тонкое кружево

Ты же Богиня и уже бесконечная!