Паисий Святогорец: чтобы больной стал здоров, надо идти на какую-то жертву

Если мы просим чего-то у Бога и при этом сами ничем не жертвуем, то наша просьба недорого стоит. Если я сижу сложа руки и говорю: «Боже мой, прошу Тебя, исцели такого-то больного», а сам при этом не иду ни на какую жертву, то я все равно, что просто произношу хорошие слова, т.е. бросаю их на ветер.
Если же у меня есть любовь, если у меня есть жертва, то Христос, увидев их, исполнит моё прошение — конечно, если это пойдёт на пользу другому. Поэтому, когда люди просят вас помолиться о больном, говорите им, чтобы сами они тоже молились или, по крайней мере, старались избавиться от своих недостатков.
Ко мне приходят некоторые люди и просят: «Исцели меня, я слышал, что ты можешь мне помочь». Однако эти люди хотят получить помощь, не прикладывая никаких усилий. К примеру, ты говоришь человеку: «Не ешь сладкое, соверши эту жертву, чтобы тебе помог Бог». А они тебе отвечают: «Почему? Неужели Бог не может помочь мне и без этой жертвы?» Такие люди не могут пожертвовать чем-то даже для себя самих. Где уж там они пожертвуют собой ради другого! Но есть и такие, кто не ест сладкого, чтобы Христос помог страдающим от сахарного диабета, или не спят, чтобы Христос дал немного сна тем, кто страдает бессонницей. Поступая так, человек вступает в родство с Богом. И тогда Бог подает людям Свою Благодать.
Когда человек говорит мне, что он не может помолиться о ком-то из своих больных родных, я советую ему пойти ради этого больного на жертву, пожертвовать чем-то, что наносит вред его собственному здоровью.
Как-то раз ко мне в каливу приехал один человек из Германии. У него была дочка, которая постепенно становилась парализованной. Врачи от девочки отказались. Несчастный отец находился в совершенном отчаянии. «Соверши и ты какую-то жертву ради здоровья своего ребёнка, — посоветовал я ему. — Поклоны ты класть не можешь, молиться ты тоже не можешь. Ладно, что уж там. А скажи: сколько сигарет в день ты выкуриваешь?» — «Четыре с половиной пачки», — ответил он. «Выкуривай одну пачку, — сказал я ему, — а деньги, которые ты тратил бы на остальные три с половиной пачки, давай в милостыню какому-нибудь бедняку». — «Отче, — сказал он мне, — пусть мой ребёнок выздоровеет, и я брошу курить совсем». — «Нет, — говорю, — когда он выздоровеет, это уже не будет иметь цены. Ты должен бросить курить сейчас.
Оставь курение. Неужели ты не любишь своего ребёнка?» — «Я не люблю своего ребёнка?! Да я ради него брошусь вниз с шестого этажа», — ответил он мне. «Я не говорю тебе, чтобы ты бросился вниз с шестого этажа, я говорю, чтобы ты бросил курить. Если ты совершишь безумный поступок и бросишься вниз с шестого этажа, то ты оставишь своего ребёнка беспризорным и сам потеряешь свою душу. Я советую тебе сделать кое-что более лёгкое: бросить курить. Бросай прямо сейчас!». Но он ни за что не хотел бросить курить, а в конечном итоге ушёл от меня в слезах! Ну как можно помочь такому человеку? А вот те, кто тебя слушают, получают помощь.
В другой раз пришел человек, задыхавшийся от пешего пути. Я понял, что он много курит, и сказал ему: «Чудак-человек, что же ты столько куришь? Ведь ты заболеешь». Немного отдышавшись, он сказал: «Моя жена очень больна, и она может умереть. Прошу тебя, помолись, чтобы произошло чудо. Врачи в бессилии опустили руки». — «А любишь ли ты свою жену?» — спросил я его. «Люблю». — «Тогда почему сам ты не хочешь ей помочь? Сама она сделала то, что могла, врачи тоже сделали все возможное. Ты сейчас пришел сюда и просишь меня, чтобы я тоже сделал то, что я могу: то есть чтобы я помолился о том, чтобы ей помог Бог.
Однако что сделал ты сам, для того чтобы твоя жена получила помощь?» — «А что могу сделать я, Геронда?» — удивился он. «Если, — сказал я ему, — ты бросишь курить, то твоя жена выздоровеет». Я подумал о том, что если Бог увидит, что выздоровление духовно не поможет его жене, то, бросив курить, этот человек, по крайней мере, сам избавится от того зла, которое приносит курение. Прошёл месяц, и он радостный пришёл, чтобы меня поблагодарить. «Геронда, — сказал он мне, — я бросил курить и моя жена выздоровела». Спустя время он снова пришёл ко мне, был очень расстроен и рассказал о том, что потихоньку опять начал покуривать и его жена снова тяжело заболела. «Ну, — сказал я ему, — теперь лекарство ты знаешь сам. Бросай курить». опубликовано econet.ru