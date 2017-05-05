Откуда повелась традиция стучать по дереву

Даже не особенно суеверные люди, когда говорят о чём-нибудь хорошем, нет-нет, да и постучат по дереву – чтобы не спугнуть удачу. Откуда взялась эта традиция?

Задолго до возникновения христианства и ислама, язычники в разных концах Земли – от Британии до Индии – поклонялись деревьям, которым они приписывали разные мифические свойства. Одни использовали их в качестве оракулов, другие так или иначе применяли их при совершении религиозных обрядов, третьи, как древние кельты, считали их домом определённых духов или богов.

Исследователи Стефан Бечтель и Дебора Ааронсон убеждены, что существующая сегодня традиция стучать по дереву связана с языческой верой в то, что в нём живёт некий дух.

Первая версия заключается в том, что когда-то европейцы отгоняли стуком злых духов от, чтобы те не подслушали их сокровенных разговоров и не напакостили бы от зависти.

Согласно второй версии, молящиеся прикасались к дереву, чтобы попросить о чём-нибудь живущего внутри бога, либо стук был выражением благодарности древесному духу за «исполнение» какой-то просьбы. С веками религиозная составляющая была забыта, но ассоциация между стуком по дереву и удачей оказалась живучей.

«В любом случае, таким нехитрым способом человек пытался обезопасить себя от зависти и гнева – пишет Бетчель в своей «Книге удачи». – От зависти злых духов или гнева богов по отношению к слишком самоуверенным смертным, которые приписывают удачу самим себе или забывают поблагодарить за оказанную им милость».