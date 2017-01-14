Открою вам главную галактическую тайну

Из поколения в поколение человечество задается все теми же вопросами — в чем смысл жизни, как правильно прожить жизнь, как реализовать себя в окружающем мире, как достичь счастья и так далее. Мы уже свыклись с тем, что в этой жизни ответов на эти вопросы мы не получим и тайны мироздания так и останутся для нас нераскрытыми. Отнюдь – понять смысл жизни и реализовать себя в ней можно уже сегодня. Но для этого надо будет научиться воспринимать мир совершенно иначе. Я и хочу рассказать об опыте альтернативного восприятия мира или о частоте сознания.

Первое, что необходимо — это ощутить себя частью безбрежной вселенной, — остановитесь на минуту и представьте себе, что вы не житель маленькой планеты Земля, а в первую очередь вы житель этой галактики, вы неотъемлемая ее часть, вы состоите из того же самого вещества, что и окружающий вас мир. Физически ощутите себя частью вселенной. После этого мысленно протяните воображаемые нити от вашего тела ко всем планетам нашей системы, к центру нашей галактики – как только вы это сделаете, вы выберетесь из плена своего тела.

Большинство проблем современного человечества – в галактической «местечковости» — дальше нашей планеты мы и не смотрим. Наша цивилизация напрочь забыла о том, что мы — часть вселенной. Причина страданий и ущербности нашего мира – в потере контакта, связи с окружающим нас большим миром. Это было элементарно для древних Майя, но совершенно непостижимо для нашей цивилизации.

Новое – это всегда хорошо забытое старое.

Время. Время — это не что иное как ритм. После того, как вы ощутили себя частью Вселенной, вы должны начать жить в гармонии с космическими ритмами. Человечество и ранее прекрасно это понимало — молитва монаха есть не что иное как настройка на небесные (космические) ритмы. Задумайтесь на секунду — только вблизи нашей планеты несутся десятки крупных космических объектов — каждый из которых движется в своем ритме. Даже совершенно далекому от физики человеку станет ясно, что находясь на этой планете, мы подвержены воздействию ритмов движения Солнца, Луны, планет. На эти ритмы накладываются еще куда более мощные, но скрытые ритмы нашей и соседних галактик.

В обратном направлении – есть ритмы континента, страны, региона, города и даже конкретной квартиры или участка земли. Путешествующие люди заметили – в каждом месте восприятие мира меняется, наше сознание подвергается воздействию локальных ритмов.

Так как же «синхронизировать» свое сознание с окружающим миром? Существует ли проверенный и доступный любому человеку способ «настройки» сознания на частоту окружающей вселенной?

Да, такой способ имеется. Ученые давно уже выяснили, что независимо от религиозных или духовных традиций частота мозга целителей, верующих, шаманов, экстрасенсов во время молитвы синхронизируется с частотой Шумана. Настроив ваше сознание на этот ритм, вы обретете гармонию с окружающим вас миром и сможете получать знания непосредственно из окружающего пространства.

Сознание каждого человека работает на определенной частоте. Изменив частоту сознания, мы настроимся на совершенно другую реальность.

Когда вы достигните этого состояния, вы начнете получать информацию из окружающего мира, но вскоре вы поймете, что выразить полученные знания очень трудно, а то и совсем невозможно. Это так называемые «герметические» знания – они представляют собой информацию о том или ином ритме и не поддаются описанию. Эти знания несут информацию, как о смысле жизни отдельной личности, так и всей нашей цивилизации. Передать такую информацию можно только воспроизведя тот или иной ритм – логически описать словами не удаться.

Вот поэтому вдруг какая-то песня становится мега хитом или то или иное литературное произведение завоевывает исключительную популярность – дело не в логическом смысле изложенной в том или ином тексте информации, а в вибрационной составляющей (ритме) – вот этот ритм и содержит высшую истину, которую невозможно ни передать, ни выразить словами.

Отказавшись от соблазна воспринимать все логически, вы откроете для себя совершенно другую реальность – мир истинного знания.

Настроив свое сознание на космический ритм, вы начнете ориентироваться в другой реальности – научитесь, как воспринимать ее, так и как реализовывать ее в окружающем мире. Внезапно вам станут совершенно понятны очень простые вещи — а именно: Ощутив себя частичкой этого огромного мира у вас вдруг полностью пропадет страх перед смертью – вы поймете, что мир не может уничтожить самого себя.

Мы боимся смерти потому, что противопоставляем себя этому миру. Отказавшись от этого противопоставления в нашем сознании мы победим смерть. Затем вы поймете, что у каждого разумного существа в этом мире есть своя определенная задача. Вы поймете, что отдавать, помогать другим – это способ привнесения космической гармонии в наш «маленький» земной мир – вот это и есть смысл жизни – служить проводником высших знаний. Вот для этого мы и рождаемся в нем – для того, чтобы выполнить эту нелегкую, но интересную задачу.

К сожалению, для большинства людей это так и останется непостижимой тайной — собирая все больше и больше богатств, они становятся все более и более несчастными — а причина заключается в том, что они материализуют духовное, — действие противоречащее законам Вселенной. Материя – всего лишь производная духа, превращать духовное в материальное можно только ради умножения духовного, но никак это не может быть самоцелью. Испытав мимолетное наслаждение от полученного богатства, они гонятся за тем же самым ощущением, но наполнить себя они никогда не смогут — привнося дисгармонию в этот мир, они больше всего от нее страдают. Смысл жизни заключен в противоположном действии. Эта древняя мудрость очень хорошо выражена в христианской заповеди «раздай все свое имущество и будешь иметь сокровище на небесях» — правда, постичь эту крайне простую с галактической точки зрения истину дано лишь единицам.

Далее с вами начнут происходить интересные вещи. Если вы настроили свое сознание на космические ритмы, вы вскоре заметите, что люди начнут к вам тянуться – ваше взаимоотношение с этим миром станет более искренним, более наполненным. А потом вы поймете еще одну очень важную мысль, значение которой просто невозможно переоценить: Изменив свое сознание, вы уже изменили этот мир – сделали его добрее, вы передали полученную из глубин космоса информацию не в виде слов, а в виде тонких вибраций и это растворившись в нашем мире, вернулось и к вам — вы тоже стали счастливее.

Неважно чем вы занимаетесь, но в плодах вашей деятельности это обязательно проявится. Постройте дом, напишите статью, поиграйте с ребенком – в определенном смысле каждый ваш шаг становится священным, каждое ваше действие – священнодействием. Священнодействие – это очень просто. Священнодействие – это когда вы являетесь проводником между мирами. Так каждый из вас может стать немного богом – посланцем духовного. Вот в этом вы и найдете свое счастье.

Самое главное вы должны понимать, что глубинный смысл заключается не в словах, а в ритмах, которые эти слова передают. Так и смысл этой статьи – не в буквальном ее значении, а в заключенных в ней ритмах. Поэтому можно сколько угодно пытаться логически с ней соглашаться или логически ее опровергать — глубинный смысл это не затронет, так как он существует совершенно в другой реальности, к логике нашего мира не имеющей никакого отношения. Помните — доброта, счастье, гармония рядом с нами. И нам стоит только протянуть руку и все это будет нам дано.

И наконец, я хочу открыть вам самую главную галактическую тайну –

Не стремитесь изменить этот мир напрямую. Это лишь приведет к увеличению в нем страданий. Вместо этого измените свой внутренний мир, свое сознание – тем самым вы измените этот внешний мир правильным способом. Внешняя революция ничего не меняющая ничего изменить не может. Изменить мир может только революция внутренняя, революция сознания.

Изменив себя вы тем самым уже изменили весь этот мир. Удачи вам!