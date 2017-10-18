Откровения умирающего масона Бильдербергского клуба

Золото и серебро – единственное, на что еще можно рассчитывать. Все активы и денежные средства, которые вы имеете, как можно скорее необходимо конвертировать в золото и серебро – срочно, пишет caplimpede.ro.

Поспешите, потому что иллюминаты готовят банки к краху, и это случится очень скоро. Мы входим в депрессию, скоро все будут совершенно бедными, и это случится в течение ближайших двух лет, мы падем до уровня крестьян и крестьянского быта. Вы не должны зависеть от недвижимости, активов (богатства, наследства, инвестиций и т.д.).

Банки дирижируют кризисом ипотечного кредитования, который будет регулироваться в соответствии с Законом, одобренным Конгрессом США две недели назад и позволяющим банкам отбирать недвижимость, не имея на то полномочий. Поэтому, если у вас есть ипотечный кредит, погасите его сейчас или продайте свой дом, чтобы иметь возможность приобрести другую недвижимость, оплатив ее в полном объеме, даже если денег от продажи хватит лишь на то, чтобы купить лачугу. Позаботьтесь о том, чтобы ваш скромный дом был полностью оплачен – миллионы людей потеряют свои дома!

Обама принял программу здравоохранения, разработанную под контролем банков и осуществляемую через страховые компании. Это правительство приняло скрытый законопроект, где ставит под контроль огнестрельное оружие, эвтаназию и т.д.

Правительство США много лет назад отдало Китаю Панамский канал. Это стратегия Совета по международным отношениям (CFR) и Трехсторонней комиссии!

Китай владеет 90% всех редкоземельных минералов – компонентами для технологий, оружия и т.д. Китай производит 80% компонентов оружия для армии США. США находятся в зависимости от Китая!

Китай является крупнейшим добытчиком природных минеральных ресурсов в мире. Она владеет более половиной добычи в Австралии. Китай владеет шахтами в Африке, США, на Ближнем Востоке, в Канаде! Китай держит монополию на 90% всех редкоземельных минералов!