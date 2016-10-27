Откровения физика вернувшегося с того света

Ведущий конструктор ОКБ «Импульс» Владимир Ефремов умер внезапно. Зашелся в кашле, опустился на диван и затих. Родственники поначалу не поняли, что случилось ужасное. Подумали, что присел отдохнуть. Наталья первой вышла из оцепенения. Тронула брата за плечо:
— Володя, что с тобой?
Ефремов бессильно завалился на бок. Наталья попыталась нащупать пульс. Сердце не билось! Она стала делать искусственное дыхание, но брат не дышал.
Наталья, сама медик, знала, что шансы на спасение уменьшаются с каждой минутой. Пыталась «завести» сердце, массируя грудь. Заканчивалась восьмая минута, когда ее ладони ощутили слабый ответный толчок. Сердце включилось. Владимир Григорьевич задышал сам.
— Живой! — обняла его сестра. — Мы думали, что ты умер. Что уже все, конец!
— Конца нет, — прошептал Владимир Григорьевич. — Там тоже жизнь. Но другая. Лучше…
Владимир Григорьевич записал пережитое во время клинической смерти во всех подробностях. Его свидетельства бесценны. Это первое научное исследование загробной жизни ученым, который сам пережил смерть. Свои наблюдения Владимир Григорьевич опубликовал в журнале «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного технического университета», а затем рассказал о них на научном конгрессе.
Его доклад о загробной жизни стал сенсацией.
— Придумать такое невозможно! — заявил профессор Анатолий Смирнов, глава Международного клуба ученых.
Переход
Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна.
Он крупный специалист в области искусственного интеллекта, долгое время работал в ОКБ «Импульс». Участвовал в запуске Гагарина, внес вклад в разработку новейших ракетных систем. Четырежды его научный коллектив получал Государственную премию.
— До своей клинической смерти считал себя абсолютным атеистом, — рассказывает Владимир Григорьевич. — Доверял только фактам. Все рассуждения о загробной жизни считал религиозным дурманом. Честно говоря, о смерти тогда не думал. Дел на службе было столько, что и за десять жизней не расхлебать. Далее лечиться было некогда — сердце шалило, хронический бронхит замучил, прочие хвори досаждали.
12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, у меня случился приступ кашля. Почувствовал, что задыхаюсь. Легкие не слушались меня, пытался сделать вдох — и не мог! Тело стало ватным, сердце остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел последний воздух. В мозгу промелькнула мысль, что это последняя секунда моей жизни.
Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг появилось ощущение необычайной легкости. У меня уже ничего не болело — ни горло, ни сердце, ни желудок. Так комфортно чувствовал себя только в детстве. Не ощущал своего тела и не видел его. Но со мной были все мои чувства и воспоминания. Я летел куда-то по гигантской трубе. Ощущения полета оказались знакомыми — подобное случалось прежде во сне. Мысленно попытался замедлить полет, поменять его направление. Получилось! Ужаса и страха не было. Только блаженство. Попытался проанализировать происходящее. Выводы пришли мгновенно. Мир, в который попал, существует. Я мыслю, следовательно, тоже существую. И мое мышление обладает свойством причинности, раз оно может менять направление и скорость моего полета.
— Все было свежо, ярко и интересно, — продолжает свой рассказ Владимир Григорьевич. — Мое сознание работало совершенно иначе, чем прежде. Оно охватывало все сразу одновременно, для него не существовало ни времени, ни расстояний. Я любовался окружающим миром. Он был словно свернут в трубу. Солнца не видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий теней. На стенках трубы видны какие-то неоднородные структуры, напоминающие рельеф. Нельзя было определить, где верх, а где низ.
Попытался запоминать местность, над которой пролетал. Это было похоже на какие-то горы.
Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем моей памяти был поистине бездонным. Попробовал вернуться в то место, над которым уже пролетел, мысленно представив его. Все вышло! Это было похоже на телепортацию.
Телевизор
— Пришла шальная мысль, — продолжает свое повествование Ефремов. — До какой степени можно влиять на окружающий мир? И нельзя ли вернуться в свою прошлую жизнь? Мысленно представил старый сломанный телевизор из своей квартиры. И увидел его сразу со всех сторон. Я откуда-то знал о нем все. Как и где он был сконструирован. Знал, где была добыта руда, из которой выплавили металлы, которые использованы в конструкции. Знал, какой сталевар это делал. Знал, что он женат, что у него проблемы с тещей. Видел все связанное с этим телевизором глобально, осознавая каждую мелочь. И точно знал, какая деталь неисправна. Потом, когда меня реанимировали, поменял тот транзистор Т-350 и телевизор заработал…
Было ощущение всесильности мысли. Наше КБ два года билось над решением сложнейшей задачи, связанной с крылатыми ракетами. И я вдруг, представив эту конструкцию, увидел проблему во всей многогранности. И алгоритм решения возник сам собой.
Потом я записал его и ВНЕДРИЛ…
Бог
Осознание того, что он не один на том свете, пришло к Ефремову постепенно.
— Мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно утрачивало односторонний характер, — рассказывает Владимир Григорьевич. — На сформулированный вопрос в моем сознании появлялся ответ. Поначалу такие ответы воспринимались как естественный результат размышлений. Но поступающая ко мне информация стала выходить за пределы тех знаний, которыми обладал при жизни. Знания, полученные в этой трубе, многократно превышали мой прежний багаж!
Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не имеющий границ. И Он обладает неограниченными возможностями, всесилен и полон любви. Этот невидимый, но осязаемый всем моим существом субъект делал все, чтобы не напугать меня. Я понял, что это Он показывал мне явления и проблемы во всей причинно-следственной связи. Я не видел Его, но чувствовал остро-остро. И знал, что это Бог…
Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. Меня тащили наружу, как морковку из грядки. Не хотелось возвращаться, все было хорошо. Все замелькало, и я увидел свою сестру. Она была испуганной, а я сиял от восторга…
Сравнение
Ефремов в своих научных работах описал загробный мир при помощи математических и физических терминов. В этой статье мы решили попытаться обойтись без сложных понятий и формул.
— Владимир Григорьевич, с чем можно сравнить мир, в который вы попали после смерти?
— Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не линейно, как у нас, они не растянуты во времени. Они идут одновременно и во все стороны. Объекты «на том свете» представлены в виде информационных блоков, содержание которых определяет их местонахождение и свойства. Все и вся находится друг с другом в причинно-следственной связи. Объекты и свойства заключены в единую глобальную информационную структуру, в которой все идет по заданным ведущим субъектом — то есть Богом — законам. Ему подвластно появление, изменение или удаление любых объектов, свойств, процессов, в том числе хода времени.
— Насколько свободен там в своих поступках человек, его сознание, душа?
— Человек, как источник информации, тоже может влиять на объекты в доступной ему сфере. По моей воле менялся рельеф «трубы», возникали земные объекты.
— Похоже на фильмы «Солярис» и «Матрица»…
— И на гигантскую компьютерную игру. Но оба мира, наш и загробный, реальны. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, хоть и обособлены один от другого, и образуют в совокупности с управляющим субъектом — Богом — глобальную интеллектуальную систему.
Наш мир более прост для осмысления, он имеет жесткий каркас констант, обеспечивающих незыблемость законов природы, связующим события началом выступает время.
В загробном мире констант либо нет вообще, либо их значительно меньше, чем в нашем, и они могут меняться. Основу построения того мира составляют информационные образования, содержащие всю совокупность известных и еще неизвестных свойств материальных объектов при полном отсутствии самих объектов. Так, как на Земле это бывает в условиях моделирования на ЭВМ. Я понял — человек видит там то, что хочет видеть. Поэтому описания загробного мира людьми, пережившими смерть, отличаются друг от друга. Праведник видит рай, грешник — ад…
Для меня смерть была ничем не передаваемой радостью, не сопоставимой ни с чем на Земле. Даже любовь к женщине по сравнению с пережитым там — ничто….
Библия
Священное Писание Владимир Григорьевич прочел уже после своего воскресения. И нашел подтверждение своему посмертному опыту и своим мыслям об информационной сущности мира.
— В Евангелии от Иоанна сказано, что «в начале было Слово, — цитирует Библию Ефремов. — И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Не это ли намек на то, что в Писании под «словом» имеется в виду некая глобальная информационная суть, включающая в себя всеобъемлющее содержание всего?
Свой посмертный опыт Ефремов применил на практике. Ключ ко многим сложным задачам, которые приходится решать в земной жизни, он принес оттуда.
— Мышление всех людей обладает свойством причинности, — говорит Владимир Григорьевич. — Но мало кто догадывается об этом. Чтобы не причинить зла себе и другим, нужно следовать религиозным нормам жизни. Святые книги продиктованы Творцом, это техника безопасности человечества…
— Владимир Ефремов: «Смерть для меня сейчас не страшна. Я знаю, что это дверь в другой мир». опубликовано econet.ru
48 thoughts on “Откровения физика вернувшегося с того света”
Пережила,что-то подобное тунель с ярким светом и такое блаженство, а потом мне показале моего ребенка 9 месячного который остался на земле, и голос спросил Вы готовы перейти в иной мир, и тут в моем сознание приходит,что я сына оставила, и я как закричу нет, не не выполнила свою программу. Меня вернули на землю. Я вижу свое тело с верху как его везут на каталке по коридору больнице, затем завезли в полату и хлопают по лицу, и в мое тела, что-то влетае в грудной области и прихожу в сознание. Вокруг меня много врачей перепугоных.
Мой муж был четырежды в состоянии клинической смерти. Так вот он говорил, что никакой трубы не было, ничего не было!!!
Добрый день,Галина. Как не странно , у меня было абсолютно идентично… и мои возможности были расширенными. .. мог перемещаться и творить только силой одной мысли… любое желание , разумное, только силой мысли. .. и труба. . и вопрос Готов ли перейти и много что еще…
Подтверждаю, так и есть, я тоже это испытал, непередаваемое ощущение!
Была безграничность. Не было ни боли, ничего! Только разум, как безграничный наблюдатель.
Как узнать куда попал близкий человек в рай или в ад? Мой папа умер в этом году летом.
Если в смертном одре не метался не кричал от ужаса, а после смерти нет выделений каловых масс и мочи, то в ад не попал!
Ni v rai ni v ad. On popal v duhovniy mir. Posle velikogo suda ludi budut ili v adu ili v rau. A seichas on v duhovnom mire. Tam on prodolzhaet obuchatcya. Esli ne prinyal Evangelie v zemnoi zhizni, u nego budet vozmozhnost prinyat ego v duhovnom mire.
А чего тут узнавать? Как жил — туда и попал…
Каждый,или почти каждый, считает,что живёт правильно.
да я верю,что ,что то происходит с людьми ,когда наступает эта загадочная смерь,хочется много прочитать об этом,подскажите какая книга и её адрес для пересылки,спасибо.
Нил Дональд Уолш. Книга «Дома с богом». Я слушаю аудио версию в исполнении Nikosho на youtube.
Все что Вам необходимо прочитать — это Библия, Божье слово достаточно )
Давно читал эту книгу Раймонд Моуди «Жизнь после смерти» http://modernlib.ru/books/moudi_raymond/zhizn_posle_zhizni/read
http://modernlib.ru/books/moudi_raymond/zhizn_posle_zhizni/read
Книги Анастасии Новых. В в её книге «Аллатра», описано всё. Но лучше начать с первой её книги «Сэнсэй».
Читайте Аир Эль в проза.ру
Библия
Почитайте Майкл Ньютон Путешествия души.
Ответом является Бог.
Читайте Библию!
Бог с Вами. Библия то тут причем. Пересказанная сказка от 4 глупцов. Каким боком она на том недоразвитом языке к богу то. Эмоцией разве что. И про Коран то же самое. В Торе хоть иносказания есть, намеки на гипотезы. Да и то — абстракции. Не пудрите бого-стремящимся людям мозги религиозным бредом. Бог (как и поиск пути к нему) и религия — антагонизмы. Упрощенное понимание бога и каноны «от него» это уж скорее от сатаны (иблиса)
Вот!!! Первый здравомыслящий человек!
Мне тоже пришлось пройти через «маленькую» смерть. Ощущение были похожие: тунель, энергетический поток мыслей, но нет тело. Тоже блаженство, спокойствие и красивая природа. И мне было предложено, либо остаться, либо вернуться. Так у меня только родился сын, я не могла его оставить и ради него вернулась. Когда стала приходить в себя помню, что меня били по щекам врачи и говорили «она приходит в себя». После этого пришло какое-то осознание того, что пока мы здесь и сейчас мы много можем и должны сделать, чтобы там наши мысли не убивали нас, что что-то мы не сделали из-за своей лени или страха.
Какое счастье — народ ПРОБУЖДАЕТСЯ!!
Пережила подобный опыт на 5 день после операции кесарево сечение. Видела себя со стороны, знала, что умерла, но возвращаться не хотелось — испытывала непередаваемое чувство блаженства. Освобождения. Но за стеной была моя 5-дневная дочка. Я подумала, что ее нельзя оставлять сиротой и очнулась в своем теле. В диком ознобе. Потом долго хотелось вернуться обратно
Я никогда не бывал в состоянии клинической смерти. Но однажды, когда в средине 90-х страшные опасности и огромные трудности обступали мня и мою семью со всех сторон, я вдруг почувствовал, что на самом деле жизнь так устроена, что никакие опасности никому из нас не угрожают. Что бы с нами не случилось. Состояние блаженства это доставило, наверно, как в раю. Может это психика так защищалась от стресса, но больше это было похоже на то, что кто-то дал мне понять, что на самом деле зла нет.
Человек во время умирания видит туннель и мыслит глобально (вспоминает жизнь, решает нерешенные задачи, прозревает) лишь только потому, что в его мозгу происходит био—химическая реакция, в результате которой информация, записанная в нейронных переплетениях, высвобождается в процессе остановки поступления химических веществ, которые обычно поступают к ним во время жизни. Таким образом, после того, как вся информация, записанная на мозг человека в виде нейронных связей, дизинтегрируется, то перестанет существовать и весь мир человека, и сам он. Так что после смерти ничего нет.
Сами то поняли что пишите? «ниформация высвобождается…» это бред! Информация записанная на какой либо носитель не является «веществом» которое может высвободиться. При разрушении носителя информация разрушается, а не высвобождается. Какой бы носитель ни был, будь это бумага с текстом или нейронные связи. Возможно при остановке жизненных процессов и происходит какая-то «аварийная обработка недообработанных данных» мозгом, но списать это на «выделение информации из разрушающегося носителя» — профанация. Тем более, получение в состоянии клинической смерти такой информации, которая была совершенно неизвестна мозгу при жизни не представляется возможным если следовать вашему тезису, но наблюдения тех, кто имеет опыт клинической смерти доказывают обратное. Информация при этом получается и при чем новая для данного человека. Именно получается извне, а не синтезируется в виде анализа ранее полученных данных. То есть человек получает НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а не просто анализирует старую.
Как раз не бред! А единственно разумное и, кстати, научное объяснение, которое совершенно не противоречит нашим современным знаниям.
А вот Рай и Ад, вера в Ту жизнь…
Понимаете, само вот это утверждение в виде предположения… Уже звучит как желание не умирать, надежда на бессмертие. А это уже мечта Человечества с первого дня, когда Оно получило осознание собственного Я.
Новой информации нет. Это видимость получения новой информации. И это очень хорошо видно из рассказов людей, которые пережили клиническую жизнь. Просто почитайте внимательно и увидите. Примерно такой же эффект, когда вроде как вдруг понимание, решение давно мучащей задачи, приходит во сне — то же высвобождение информации, свобода мысли…
Просто в повседневной жизни человек не может настолько высвободить хранящуюся в его мозгу информацию, чтобы найти решение. А тут все само собой.
…А дальше ничто, дальше пустота 🙂
И не следует этого боятся. Ведь вы пришли из пустоты.
И вот, как раз, глупость мечтать о том, что где-то живут души умерших. Хотя бы потому, что жизнь вообще, даже не только Номо-Сапиенс с его самосознанием, имеет начало. Следовательно, когда, предположим, Бог создавал человека, то души рождались вместе с человеком… Откуда они брались? Бог создавал, разумеется. И какой ему смысл коллекционировать души? Создавать и собирать?
Если у души есть начало — обязан быть и конец. И нет смысла ни Богу, ни Природе собирать где-то души.
Другое дело, если душа переселяется…
Но опять же: начало-то было!
На это не может ответить никто,Вы там были?А Ефремов был,он не глупее Вас,физик…
вы считаете, что всё объяснили?
Если это — правда, то сознание, а, значит, и жизнь, прекрасны!!!
А если неправда — то не прекрасны? Тогда какие? Может мерзкие? 🙂
Странная у вас логика.
…Но веселая! 😉
Когда касаешься предмета как основания на котором строишь или объясняешь свои видения, тогда и всем и в се последующие мысли надо проверять на вшивость этим же основанием. Здравого смысла и причинно следственных связей никто не отменял. А потому дорогие мои двуногие сограждане, предлагаю усердно читать Библию. Усердно, чтобы внимание не рассеивалось. Иначе можно составить удивительные казусы и метаморфозы, кие я выше читал. Будьте здравы умом.
Уважаемый, Двуногий согражданин!
Библия, конечно, книжка интересная!
Но чтобы жить праведно, достаточно знать и не нарушать Уголовный Кодекс.
Почему так цинично???
Да потому хотя бы, что цели этих двух книжек примерно одинаковы: правила существования в социуме. Да и обе придуманы людьми.
Так что будьте здравы умом и читайте Мастера и Маргариту. Тут Вам и интереснее много, и мозги просветляет, в отличие от всяких канонов, кои мозги призваны запудривать и заставить человека быть как все
А коли есть Бог — так ответим перед Ним! Но никак не перед книжкой, пусть то хоть Библия, и не перед попом, тем паче!
Когда окажетесь там уже поздно будет выбирать в рай или ад, в земной жизни каждому человеку дано право выбора.А БИБЛИЯ продиктована БОГОМ!
Сорри, токма щас приметил: «тогда и всем и в се последующие мысли надо проверять на вшивость этим же основанием».
Вопрос: а если не прошел проверку на вшивость???? На костер ведьму? Или может живьем закопать?
Почему именно Библию, а не Веды, например?
Даа, самое интересное забыл!
Ремонтом телевизоров занимаюсь давно…
Не помню телевизоров, где был бы транзистор с порядковым номером в схеме Т350.
Но эт так, для приколу!
В видео Т-315 на 17.07 минуте За порогом бытия, увидеть другими глазами, душой и телом света https://www.youtube.com/watch?v=gxSRe-H9j_E
Каждый получает по вере своей . Смерть скорей всего как сон — ты что видишь даже чувствуешь но ничего изменить не можешь и как долго этот сон продолжается никто не знает . Так никто не возвращался после 9 дня , 40 дня … жизнь после смерти существует но как долго она продолжается ….там никто ответа дать не может .
А я верю во все что написал физик ! С одной стороны…И зачем ему врать с другой стороны? :))
Человек написал что он испытал…Клинической смерти…Зачем вам ребята писать ерунду?!
Какой же это ученый? Это шарлатан (((
В 2003 году меня на «зебре»сбила машина и я подумала»это-все» в тот же миг перед глазами возникло два фото-моего отца,погибшего в аварии очень давно и коллеги по работе ,погибщем тоже в аварии ,но пару месяцев назад. И голос «тебе сюда еще рано». Потом я уже ничего не помню.Врачи меня долго собирали,но до сих пор я думаю какую программу я тут еще не выполнила? И значит каким то образом мой отец и коллега там встретились и там есть жизнь?
В Библии все рассказано.Дверь в рай-принять Иисуса Христа в этой жизни.
Почему видения в предсмертном состоянии рассматриваются в таком ключе? Автор статьи начал задыхаться, от недостатка кислорода в мозгу возникла красочная галлюцинация. Кто-то так свои трипы от психоделиков описывает, это же не принимается за истину.