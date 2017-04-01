Отец Абсолют — НА ПОРОГЕ ВОЗНЕСЕНИЯ (О ваших физических телах)

Здравствуйте, дети мои любимые!

И вновь мы поговорим с вами о том, как вам жить на Земле третьего измерения, своим сознанием и тонкими телами пребывая уже в Пятом.

Вы находитесь сейчас под пристальным наблюдением всех Высших Сил, поскольку этот уникальный эксперимент близится к завершению, и все, кто в состоянии вам помочь, вам помогают. И я думаю, что многие из вас ощущают это на себе.

Сегодня мы поговорим о ваших телах, и в первую очередь, о физическом теле, которое, находясь еще в третьем измерении, стремительно меняет свои параметры, насыщаясь энергиями все более высоких вибраций, спускающимися сейчас на Землю.

У некоторых из вас этот процесс проходит очень болезненно, особенно у пожилых людей, поскольку он накладывается на возрастные изменения, присущие человеку трехмерного мира.

А сейчас я постараюсь объяснить вам, каким образом физическое тело человека превращается в световое кристаллическое.

Оно, в отличие от ваших тонких тел, которые легко впитывают в себя поступающие на Землю энергии высоких вибраций, представляет собой грубоматериальную субстанцию, которая с трудом пропускает через себя энергетические потоки.

Это похоже на то, как льющиеся на Землю солнечные лучи, легко и свободно просачиваясь сквозь облака, упираются в земную твердь и не могут проникнуть дальше. И все же они напитывают Землю своим теплом.

Так же и высоковибрационные энергии, проходя через все ваши тонкие тела, «освещая» их и растворяя всю скопившуюся в них «темноту», меняют ваше сознание, эмоции, мироощущение.

Но, добравшись до вашего физического тела, они упираются в него, не в состоянии проникнуть вглубь и могут оказать лишь поверхностное действие.

Именно поэтому многие из вас ощущают движение энергий вдоль вашего тела, а иногда и покалывания, жжение, вибрации.

Но постепенно, по мере того, как ваш вибрационный уровень будет расти, ваше физическое тело начнет разрежаться и менять свою структуру.

И тогда энергиям будет уже легче проникать в него. Они начнут раздвигать клетки вашего тела, заполняя пространство между ними кристаллическими частицами, которые начнут растворять ткани вашего трехмерного тела, все больше и больше превращая его в световое кристаллическое.

Можно сказать, что высокие вибрации постепенно будут «разжижать» ваше тело. И это будет происходить до тех пор, пока оно не станет аморфным и настолько гибким и подвижным, что вы с легкостью сможете менять его очертания, уплотнять и разрежать его по своему желанию, регулировать его вес и объем.

Но самым главным его преимуществом станет то, что оно уже никогда не будет болеть, поскольку станет Божественным. Ведь вы знаете, что в основе всех болезней лежат ментальные или эмоциональные причины – ваши духовные несовершенства.

И поскольку в пространстве Пятого измерения нет никаких других энергий, кроме энергии Любви, то и любые несовершенства там просто невозможны.

Вы будете наслаждаться, дорогие мои, своими красивыми, молодыми, гибкими и подвижными телами. Вы будете развлекаться, как дети, – летать над Землей и ходить по воде.

Вам будет казаться, что вы живете в сказке, где можно исполнять все свои желания и сотворять своей мыслью все, что угодно, даже свои собственные тела…

Так оно и будет, родные мои. И я благословляю вас на это!

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами

Приняла Марта 6 апреля 2017 г

Источник материала сайт «Возрождение»