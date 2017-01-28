Оставьте в покое другого, займитесь собой

Когда я выходила из тяжелых отношений, я приличное время мысленно сильно за них держалась. То есть я понимала, что толку не будет, но мне все равно казалось, что я смогу что-то исправить.
Когда туман эйфории рассеялся, я начала видеть все психологические особенности другого человека. Я их всегда в глубине души знала, но, как и большинство из нас, пребывала в уверенности, что любовь способна на все, что человек может измениться.
Я искала статьи по теме зависимостей, об акцентуациях характера, о природе инфантильности и манипуляций и так далее, и тому подобное. Бросала у себя на странице, показывала человеку: «На, посмотри, вот же! Вот что происходит! В тебе так, вот так и вот этак все устроено!».
Догадываетесь, что я получала в ответ? Правильно, агрессию и «сама дура». А как вы хотели? То, на что вы тыкаете пальцем, человеку болит. Все особые модели поведения — это психологические защиты от душевных ран. Это выработанные годами стратегии поведения, которые позволяют относительно безбедно существовать в мире, не будучи целостными личностями.
Сейчас я могу с уверенностью сказать, что человек может измениться. Человек действительно может измениться. Но только в одном случае (читайте внимательно!) — КОГДА САМ ЭТОГО ЗАХОЧЕТ.
Вы, наверное, думаете, что станете тем самым мотиватором, для которого, ради которого, вопреки которому ваш близкий человек захочет измениться? Не обольщайтесь. Ваше влияние не больше, чем погода за окном. К вам, возможно, приспособятся, возьмут зонтик в случае непогоды, но менять свои убеждения, а еще больше — структуру своей личности — ради тучек за окном… В себе ли вы?
Вот если самого человека внезапно перестанет устраивать, что во время дождя ему тоскливо, а в жару он страдает…. Когда ему самому надоест, что он глубоко несчастен, неуспешен, что жизнь складывается не так, как хочется, или еще что… Или, чем Бог не шутит, во сне посетит озарение, что «хреново я как-то живу»… Вот тогда все возможно.
Но вы уже будете далеко от эпицентра взрыва… И лучше бы вам быть подальше, чтоб не накрыло взрывной волной… Потому что признать, что «я сам был причиной всего в своей жизни» — очень трудное испытание. Как правило, причиной неудач назначается тот, кто рядом… Или был рядом… Пока еще тот человек пройдет долгий путь к пониманию, с кого все начинается в нашей жизни… Если захочет идти…
Доналд Уолш писал, что «лучшее, что мы можем сделать для человека в любви — предоставить ему большую порцию себя самого». Это не злость, не месть, не «посмотри-ка, как тебе будет без меня». Это спокойная убежденность, что каждый человек имеет право быть тем и быть с тем в себе, что у него есть. Даже то, что вы временно (а это всегда временно) состоите в паре, не дает вам право изменять другого человека.
Мы ответственны только за себя самих. Мы рождаемся отдельно друг от друга и уйдем сами по себе. У каждого из нас своя собственная жизнь и предназначение.
Ваша воля распространяется только на вашу жизнь. И не надо строить из себя Господа, думая, что вы вправе влиять на судьбу другого человека. Оставьте в покое другого, займитесь собой.
У психологов есть принцип — не решать проблемы клиента без запроса. Да, собственно, без запроса он еще и не стал клиентом. Поэтому и вам стоит следовать этому золотому правилу мироздания: «Не надо вмешиваться там, где вас не просят», Я подчеркиваю, взрослый, психически здоровый (а о его здоровье судить не вам) человек в состоянии разобраться со своими проблемами или попросить о помощи, если не может их решить.
Станьте творцом своей судьбы — это лучшее, что вы можете сделать в жизни. Если кому-то нужно измениться рядом с вами, это произойдет. Вы станете мотиватором самим фактом своей реализации. Если другого человека ваш путь не привлекает, не вдохновляет, то и это здорово — у него, очевидно, своя дорога. А с вами рядом пойдут те, чьи пути лежат поблизости от вашего.
One thought on “Оставьте в покое другого, займитесь собой”
Господи! Как это верно!!! Абсолютная истина!