Оставьте в покое другого, займитесь собой

Когда я выходила из тяжелых отношений, я приличное время мысленно сильно за них держалась. То есть я понимала, что толку не будет, но мне все равно казалось, что я смогу что-то исправить.

Когда туман эйфории рассеялся, я начала видеть все психологические особенности другого человека. Я их всегда в глубине души знала, но, как и большинство из нас, пребывала в уверенности, что любовь способна на все, что человек может измениться.

Я искала статьи по теме зависимостей, об акцентуациях характера, о природе инфантильности и манипуляций и так далее, и тому подобное. Бросала у себя на странице, показывала человеку: «На, посмотри, вот же! Вот что происходит! В тебе так, вот так и вот этак все устроено!».

Догадываетесь, что я получала в ответ? Правильно, агрессию и «сама дура». А как вы хотели? То, на что вы тыкаете пальцем, человеку болит. Все особые модели поведения — это психологические защиты от душевных ран. Это выработанные годами стратегии поведения, которые позволяют относительно безбедно существовать в мире, не будучи целостными личностями.