ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАЧАЛА ГИПНОТИЧЕСКОЙ АТАКИ

За три тысячи лет существования гипноза общее представление человечества об этом явлении продвинулось достаточно далеко, чтобы признать существование людей, которым ввести человека в транс проще, чем досчитать до десяти. Природный талант, помноженный на научный подход и большой опыт, позволяет им практически всегда добиваться своего. Чтобы предотвратить попытки манипулировать своим сознанием, мы рекомендуем тебе изучить основные признаки начала и конца гипнотической атаки.

Перегрузка сознания. Сразу оговоримся, что уличный гипноз и способы погружения в него существенно отличаются от тех, что используют врачи, работающие с подсознанием в медицинских целях. Арсенал таких гипнотезеров также широк, но зачастую сводится к попытке перегрузить сознание объекта информацией, поступающей извне. Для этой цели начинается массирования атака на органы чувств, вгоняющая организм в стресс.

Подмена цели. Не имея конкретной цели или крайне туманно себе ее представляя, ты рискуешь совсем скоро обзавестись чужой. Слоняешься по рынку без дела? Получи тогда «бесплатный iPhone», выполнив какие-то простые действия или заплатив совсем уж «смешные деньги». Такие маячки, закинутые в сознание, — все, что нужно для дальнейших манипуляций.