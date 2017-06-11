Описание средств перемещения во времени

1. Цель путешествий во времени — расширение и утончение духовного опыта на эволюционном пути к сфере гиперорганического сверхсознания. Опыт, обретаемый в этих странствиях, бесценен.
2. Вот основные цели телепатических технологий: восстановление личного магнетизма и жизненности; устранение всех видов социального дисбаланса (включая обезвреживание токсичных отходов); создание полярных колец для восстановления планетарного “трубопровода”, а также исследование высших измерений единой галактической жизни и духовных сфер сверхсознания и сублимированного сознания.
3. Вот перечень видов средств перемещений во времени: личные, исторические (включая сферу биогеохимической трансдукции), межпланетные и галактические. В соответствии с функциями небесных гармоник, их следует создавать именно в этой последовательности.
4. Все средства перемещений во времени являют собой ментальные проекции радиальных геометрических тел. В них используются структуры как кристаллов, так и растений, соответствующие наборам время-векторных потенциальностей. Все путешествия во времени начинаются с особого, сфокусированного мысленного исследования. Этот вид сенсорной телепортации призван определить, с помощью небесных гармоник, координаты время-векторных потенциальностей избранного маршрута.
5. Кристаллические средства перемещений во времени опираются на свойства радиальных проективных геометрий. Эти двухконцевые кристаллы обычно служат для индивидуальных исследований других измерений. Структура точек сборки двойника становится каркасом для одноместного “судна”.
6. Голографическая визуализация “транспортного средства” позволяет ментальной энергии самовоплотиться в восьмигранный объем. Точка “отправления” время-векторной потенциальности — одна вершина кристалла, а точка “прибытия” — другая. Телепатическое перемещение кристалла зависит от устойчивой ясности ума.
7. Базис коллективных средств перемещения во времени — радиальные геометрии растительного типа. Спиральная структура пятилепестковой розы используется для комплексных исследований. Как и в случае индивидуальных “транспортных средств”, их визуализация ведет к голографическому воплощению ментальных энергий в структуре объекта. Его пять лепестков предназначены для координации пяти точек время-векторных потенциалов. “Отправной пункт” — сердцевина цветка, а сфера исследования — его стебель и корневая система. Цветочно-радиальное проецирование служит исполнению телепатического намерения коллектива людей, и в полной мере зависит от их ментальной ясности и взаимоприятия.
8. Эти два основных типа средств перемещения во времени могут иметь весьма различный вид и структуру, в зависимости от сложности проецируемых форм. Как в кристаллическом, так и в растительном варианте телепатическое перемещение — вопрос полноты идентификации оси позвоночника трехмерного тела с центральной координирующей осью холонового двойника, обеспечивающего стабильность формы транспортного средства.
9. Базис индивидуального средства перемещения во времени — время-векторная потенциальность даты рождения (галактической сигнатуры), скоординированной с набором других сигнатур личной истории (родственников и друзей, решающих событий и пр.). Оно принадлежит к кристаллическому типу и координируется холоновым двойником. Эксперименты в этой сфере становятся возможными с началом сознательной фазы перехода из биосферы в ноосферу (1996-2000 гг.)
10. Процессу исторической и биогеохимической трансдукции помогают оба типа средств перемещений во времени — как кристаллические, так и пятилепестковые “растительные”. Кроме сенсорной телепортации, практика биогеохимической трансдукции включает в себя искусство телепатического редуцирования шкалы отсчета (в соответствии с геометриями атомных и молекулярных структур). Эксперименты в этой сфере также становятся возможными в период 1996-2000 гг.
11. Межпланетные средства перемещения во времени являют собой синтез обоих упомянутых типов. Их базис — время-векторные потенциальности, осуществляемые в расширенной временной шкале. При этом восстановленный электромагнитный трубопровод используется как “рельсы”. Эксперименты в этой сфере начнутся не ранее первой фазы навигации Корабля Времени Земля-2013, в 2000-2013 гг.
12. Средства путешествий по сфере галактической единой жизни — развивающиеся цветочно-кристаллические структуры со множеством центральных осей, синтез которых станет возможен не ранее 2013 года.
13. Навигация во времени невозможна вслепую. Инструменты надежной картографии времени — наборы галактической оснастки “Крылья Времени” и “Телектонон”. Они помогают организовать время-векторные потенциальности в единое тело времени (транспортное средство или их комплекс, инициирующие путешествия во времени), скоординированное с небесными гармониками. Назначение Карты Оракула “Крыльев Времени” — воссоединение время-векторных потенциальностей галактической “пятой силы”, с целью создания “челна души” — инструмента упорядоченного контакта с сущностями сферы сублимированного сознания.