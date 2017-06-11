Описание средств перемещения во времени

1. Цель путешествий во времени — расширение и утончение духовного опыта на эволюционном пути к сфере гиперорганического сверхсознания. Опыт, обретаемый в этих странствиях, бесценен.

2. Вот основные цели телепатических технологий: восстановление личного магнетизма и жизненности; устранение всех видов социального дисбаланса (включая обезвреживание токсичных отходов); создание полярных колец для восстановления планетарного “трубопровода”, а также исследование высших измерений единой галактической жизни и духовных сфер сверхсознания и сублимированного сознания.

3. Вот перечень видов средств перемещений во времени: личные, исторические (включая сферу биогеохимической трансдукции), межпланетные и галактические. В соответствии с функциями небесных гармоник, их следует создавать именно в этой последовательности.

4. Все средства перемещений во времени являют собой ментальные проекции радиальных геометрических тел. В них используются структуры как кристаллов, так и растений, соответствующие наборам время-векторных потенциальностей. Все путешествия во времени начинаются с особого, сфокусированного мысленного исследования. Этот вид сенсорной телепортации призван определить, с помощью небесных гармоник, координаты время-векторных потенциальностей избранного маршрута.

5. Кристаллические средства перемещений во времени опираются на свойства радиальных проективных геометрий. Эти двухконцевые кристаллы обычно служат для индивидуальных исследований других измерений. Структура точек сборки двойника становится каркасом для одноместного “судна”.