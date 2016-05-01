Он умер, видел ад и рай, воскрес из мертвых, — Сайфиддин Ахмедов

Свидетельство основано на реальных событиях наших дней. Очевидец этих событий — человек, пострадавший в террористическом акте, получив 12 осколочных ран, он четыре раза пережил клиническую смерть за первые двое суток после взрыва.

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