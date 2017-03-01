Окружение влияет. И изменяет нас, хотим мы того или нет.
Штука даже не в том, что трудно жить среди алкоголиков и сохранять трезвость. Или, скажем, соблюдать строгую диету в окружении обжор. Штука не в том, что нам станут дружно говорить, как надо жить и какое мнение иметь по всякому вопросу, и мы тут же послушаемся, как глупые дураки.
Это — ну как сдерживать всем телом напор воды из трубы, которую вы прикрыли собой, и одновременно вышивать бисером. И не пять минут напоказ (с «напоказ» как раз нет проблем), а годами.
Поэтому окружение — это очень важно. Причем даже не с точки зрения «любят-ценят-защищают-мучают-нипанимают-воспитывают-поддерживают-чешут спинку». Все это, конечно, имеет значение, но на (условной) поверхности.
Штука в том, что мы в это постепенно превращаемся, точка.
Чем раньше человек оглядит свой ближний круг и задаст себе вопрос: «Хочу ли я в это превратиться?» — тем меньшая часть жизнь будет просрана, вот и все.
Искренний ответ «да» свидетельствует, что ответивший — один из самых счастливых людей в мире. В прошлой жизни он, вероятно, спас от буки сто голодных сирот, и теперь заживо вознесен на небеса. Если же превращаться в такое вам не хочется — что ж, кто предупрежден — вооружен». опубликовано econet.ru
Автор: Макс Фрай