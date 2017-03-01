Окружение влияет. И изменяет нас, хотим мы того или нет.

Штука даже не в том, что трудно жить среди алкоголиков и сохранять трезвость. Или, скажем, соблюдать строгую диету в окружении обжор. Штука не в том, что нам станут дружно говорить, как надо жить и какое мнение иметь по всякому вопросу, и мы тут же послушаемся, как глупые дураки.

Окружение изменяет нас на более тонком и глубоком уровне. Постепенно и незаметно. Есть, конечно, люди с повышенной спротивляемостью среде. Я из их числа, очень хорошо знаю эту тему и могу сказать вот что: на то, чтобы не поддаться влиянию — не только и не столько социальному, а вот этому глубинному, незаметному — уходит хренова прорва сил.

Это — ну как сдерживать всем телом напор воды из трубы, которую вы прикрыли собой, и одновременно вышивать бисером. И не пять минут напоказ (с «напоказ» как раз нет проблем), а годами.

Поэтому окружение — это очень важно. Причем даже не с точки зрения «любят-ценят-защищают-мучают-нипанимают-воспитывают-поддерживают-чешут спинку». Все это, конечно, имеет значение, но на (условной) поверхности.

Штука в том, что мы в это постепенно превращаемся, точка.