Огнищение или Отжиг негатива свечой

Отжиг свечой — это также не менее древняя практика, как и отлив на воск. Очень безопасная, противопоказаний нет. Помогает продиагностировать, какие у вас есть психологические проблемы, в каких органах может это проявиться и одновременно таким образом можно снять мелкие сглазы, нашептывания, наговоры.

Для обжига нужна любая свеча и тот, кто будет вам помогать, которому вы доверяете. Зажигаете свечу и проводите её вдоль тела сверху вниз на расстоянии 3-5 см от тела, справа от человека (женщины) налево, у мужчин — наоборот. Так один круг. Потом спереди назад сверху вниз, начиная от чакры родник — так прочищаются все чакры. Получается, что человек будет как бы в две очищающие сферы помещен. Это как символ Звезда Лады Богородицы — такое движение, которое имеет смысл. Задача у того, кто проводит обжиг — внимательно подмечать, где свеча начинает трещать, коптить, плакать черными слезами, резко менять цвет пламени, размер. Кому проводят — закрыв глаза, расслабляется и наблюдает за ощущениями. Лучше отжиг делать стоя.

Что важно:

Когда вы беретесь отжигать свечой, то вы должны делать это в хорошем самочувствии.

Какие свечи лучше? Биоэнергетики считают, что парафиновые, белые, желательно почти без парафинового запаха, так как парафин сгорает без остатка. Мой опыт подсказывает — берите любые, которые вам по душе. Потому что воск тоже может сгореть без остатка.

Какие ощущения могут быть? Чувство вибрации в вашем теле, «гудения» в чакрах. Иногда озноб, зевота. Может стать плохо от внезапно нахлынувшей слабости. В этом случае работу прекращаем, идем пить чай или воду, отдыхаем до тех пор, пока силы не вернутся. Обычно сеанс продолжается 15-20 минут. Если вы чувствуете силу, то до 40 минут.

Не спешите сделать все и сразу, в очищении другого человека спешка ни к чему, избытком энергии можно причинить неприятности пациенту.

Что чувствует тот, кому делают обряд? Так же «гудение» в чакрах, чувство движения, как бы легкого ветерка в том месте, куда направлено внимание целителя. Так же может быть озноб, мурашки, тепло или холод. Может поташнивать, может появиться головокружение, может хотеться плакать. Описать все ощущения сложно, их очень много, я назвала самые распространенные.

Огнем свечи можно работать на разных уровнях, со всеми телами человека, как с физическим, так и с тонкими. Если вы почувствовали дурноту и тошноту и если вас «потряхивает», то работу сегодня больше не делайте, отложите на другое время. Такие признаки означают, что вы «зацепили» негатив. Поэтому всегда перед работой не забывайте о защитных действиях. Как минимум, держите камень гагат при себе, он впитывает негатив.

Как определить, насколько хорошо вы «почистили» человека: Во-первых, свеча перестанет коптить, как бы вы ей ни размахивали при работе. Во-вторых, у вас появится внутреннее чувство удовлетворения от сделанной работы. Если есть чувство, что хочется работать еще, не отмахивайтесь от него, это ваша интуиция подсказывает, что работа еще не закончена. В-третьих, обратите внимание на цвет ореола вокруг пламени свечи. У достаточно чистого человека цвет ореола соответствует цвету чакр, довольно яркий и заметный. Особенно хорошо, если при направлении свечи на проекцию темени вы увидите радужное свечение. Обычно оно бывает сиреневым, фиолетовым или белым, что тоже хорошо. Радужное свечение говорит о хорошей и сильной энергетике этого человека и о том, что в нем есть магические силы. Если цвет ореола не соответствует положенному цвету чакр, допустим, в области сердца цвет желтый вместо зеленого, то этот человек явно нуждается в более тонкой работе по регулировке цвета. Эта тема будет раскрываться в отдельном материале.

Парафин или воск, который натек во время работы, необходимо выбросить туда, где люди не ходят, или сжечь. Мы обычно выбрасываем в печь. Не давайте натекший парафин в руки человеку, выбросьте сами. Огарок свечи можно отдать человеку, пусть он дожжет его дома.

Детей исцелять огнем свечи лучше всего, когда они спят. Маленькому непоседе трудно и одну минуту посидеть спокойно, а тут его удерживают двадцать минут. И он не может расслабиться, и вам или маме беспокойство. От такого «лечения» толку не будет. Когда малыш спит, сядьте возле кровати и работайте. Желательно не больше 20 минут. Обычно неприятные ощущения, связанные с выгоранием негатива, чувствует не ребенок, а его мама. Это закономерно, ведь дети болеют не за себя, а из-за родительских проблем. Только не забудьте на свечу сделать «юбочку», чтобы — не дай Бог! — не капнуть на него горящим воском или парафином.

Эта методика работы со стихией огня не менее действенна, чем работа с воском или водой. Но более безопасна для того, кто отжигает. Многие негативные структуры выгорают в огне и нет нужды плавить воск, особенно, когда для этого нет подходящих условий.

Трактовка знаков при диагностике и очищении свечой:

Колород (чакра родник) — если здесь свеча коптит или как-то себя ведет необычно, закрыт канал взаимосвязи с Богами и Предками. Опыт показывает, что почти у всех крещеных людей так это и есть.

Уровень правого уха — не желает слушать других.

Левое ухо — не желает слышать себя.

Шея — отсутствует гибкость мышления.

Плечи — правое — для Мужчины — неумение брать на себя ответственность за жизнь тех, кого принял в свой мир, для Женщины — неумение доверять ответственность за жизнь своему мужчине.

Левое — для Мужчины — неумение доверять женщине, быть хранительницей, для Женщины — неумение брать ответственность за саму cебя в этом мире.

Локти — правый — отталкиваете кровных родственников, левый — отталкивание совершенствования самих себя («я не смогу, мне это не по плечу…»).

Бедра — правое — негармоничные взаимоотношения с отцом, левое — с мамой.

Колени — левое — неумение преклонить колено перед более мудрой женщиной (для мужчины — перед женой, тещей, для девушки — матерью, свекровью), правое — неумение преклонить колено перед более мудрым мужчиной (для мужчины — перед соратником, отцом, тестем, для женщины — перед мужем, отцом и свекром).

Ступни, щиколотки — неумение двигаться, левое-для женщины — к своей цели, для мужчины — навстречу к женщине. Правая — для Мужчины — к своей цели, для женщины — к мужчине.

Лоб — нежелание думать над существующими проблемами.

Глаза — нежелание видеть прошлое (левый глаз) и будущее (правый глаз). Близорукость — не желает видеть будущее, дальнозоркость — нежелание анализировать прошлые ошибки.

Горло — неумение речь правду самому себе (со стороны 7 шейного позвонка) и другим (на уровне ярёмной выемки, щитовидка).

Сердце — неумение любить: спереди — других, со стороны позвоночника — себя, прячется человек от любви.

Живот — неумение переваривать: спереди — свое настоящее, сзади — неумение принять свое прошлое. Поясница, с копчиком проблемы, геморрой — прошлое тянет, не отпускает.

Половые органы — неумение зарождать что-либо в этом мире: спереди — будущее, сзади — отпустить прошлое. Запоры — человек не расстается со своим прошлым, жалеет себя много. Диарея — слишком быстро все скинуть с себя стремится человек, не доводя ничего доконца.