Одно простое упражнение для разблокировки вашей личной силы

Откройте свое подсознание, докопайтесь до корней своих проблем и развивайте свои интуитивные и психические способности, выполняя это одно простое упражнение каждый день.
Когда вы просыпаетесь и ваш ум еще спокоен, возьмите ручку и бумагу и начните писать.
Это упражнение требует от вас писать не менее 3-4 страниц без остановки. Даже если вы не знаете, что написать, вам нужно продолжать писать, даже если в написанном нет смысла.
Идея состоит в том, чтобы писать постоянно. Так вы начнете раскрывать мысли и чувства вашего подсознания.
Если вы не будете уверены в написании своих мыслей, вы можете попросить ваших ангелов-хранителей, духовных наставников или любую божественную энергию, с которой вы резонируете, прийти и помочь вам.
Вы будете знать, когда они будут присутствовать, поскольку ваше письмо может протекать более естественно, ускоряться или быть в другом стиле.
Чем больше вы обращаете внимание на энергию вокруг вас и чем больше вы остаетесь открытыми для процесса, тем больше вы будете испытывать.
Итак:
1.) Каждое утро, прежде чем что-либо сделать, возьмите свою тетрадь и ручку и начните писать 3-4 страницы, не останавливаясь.
2.) Дайте себе свободу писать все, что приходит вам в голову, не сдерживайте себя, пишите без правил. Это ваш личный журнал, и никто не должен его читать.
3.) Когда вы пишете, попросите вашего божественного наставника или ангелов вмешаться, чтобы предложить вам поддержку и совет.
4.) Не стесняйтесь перечитывать то, что вы пишете, но не концентрируйтесь на каждое слово. Если вы не хотите перечитывать, не делайте этого.
5.) Повторяйте этот процесс КАЖДЫЙ день в течение как минимум 20 дней для хорошего результата.