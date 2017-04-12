Одно простое упражнение для разблокировки вашей личной силы

Когда вы просыпаетесь и ваш ум еще спокоен, возьмите ручку и бумагу и начните писать.

Это упражнение требует от вас писать не менее 3-4 страниц без остановки. Даже если вы не знаете, что написать, вам нужно продолжать писать, даже если в написанном нет смысла.

Идея состоит в том, чтобы писать постоянно. Так вы начнете раскрывать мысли и чувства вашего подсознания.

Если вы не будете уверены в написании своих мыслей, вы можете попросить ваших ангелов-хранителей, духовных наставников или любую божественную энергию, с которой вы резонируете, прийти и помочь вам.

Вы будете знать, когда они будут присутствовать, поскольку ваше письмо может протекать более естественно, ускоряться или быть в другом стиле.

Чем больше вы обращаете внимание на энергию вокруг вас и чем больше вы остаетесь открытыми для процесса, тем больше вы будете испытывать.