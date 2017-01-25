Одержание желанием на энергетическом уровне

«Много хочешь – мало получишь». Эта детская дразнилка имеет под собой основания. Только я бы ее перефразировал так: «чем сильнее хочешь, тем меньше получишь». Когда вы чересчур сильно хотите что-либо получить, так, что готовы все поставить на карту, вы создаете огромный избыточный потенциал, нарушающий равновесие. Равновесные силы отбросят вас на линии жизни, где предмета вашего желания нет и в помине.

Если обрисовать картину поведения человека, одержимого желанием, на энергетическом уровне, то это будет выглядеть примерно так. Кабан пытается поймать синюю птицу. Он очень хочет ее заполучить и при этом облизывается, громко хрюкает и роет землю от нетерпения. Естественно, птица улетает. Если же ловец прогуливается рядом с синей птицей с безразличным видом, тогда у него очень велики шансы схватить ее за хвост.

Можно выделить три формы желания. Первая форма – это когда сильное желание переходит в твердое намерение иметь и действовать. Тогда желание исполняется. Потенциал желания при этом рассеивается, потому что его энергия уходит на действие. Во второй форме – это бездеятельное томительное желание, которое представляет собой избыточный потенциал в чистом виде. Он висит в энергетическом поле, и в лучшем случае, бесполезно расходует энергию страждущего, а в худшем, притягивает разные неприятности.

Когда вы чересчур сильно хотите что-либо получить, так, что готовы все поставить на карту, вы создаете огромный избыточный потенциал, нарушающий равновесие.

Самой коварной является третья форма, когда сильное желание переходит в зависимость от предмета желания. Высокая значимость автоматически создает отношение зависимости. Отношение зависимости порождает сильный избыточный потенциал, вызывающий столь же сильное противодействие равновесных сил. Обычно устанавливаются отношения примерно такого рода. «Если я этого добьюсь, мое положение станет намного лучше». «Если я этого не добьюсь, моя жизнь теряет всякий смысл». «Если я это сделаю, я себе и всем покажу, чего стою». «Если я это не сделаю, грош мне цена». «Если я это получу, будет очень здорово». «Если я это не получу, будет очень плохо». И так далее, в различных вариациях.

Включаясь в отношения зависимости от предмета желания, вы будете вовлечены в такой бурный водоворот, где просто выбьетесь из сил в борьбе за желаемое. В конце концов, вы ничего не добьетесь и откажетесь от своего желания. Равновесие восстановлено и равновесным силам абсолютно безразлично, что вы от этого пострадали. А произошло это из-за того, что вы слишком хотели, чтобы желание исполнилось. Желание оказалось на одной чаше весов, а все остальное на другой.

Исполнению подлежит только первая форма, когда желание превращается в чистое намерение, свободное от избыточных потенциалов. Все мы привыкли, что в этом мире за все надо платить, ничто не дается даром. На самом деле мы расплачиваемся только за избыточные потенциалы, которые сами же создаем. В пространстве вариантов все бесплатно. Коль уж мы выражаемся в таких терминах, в качестве оплаты за исполнение желания выступает отсутствие значимости и отношений зависимости. Для перехода на линию жизни, где желаемое превращается в действительность, достаточно лишь энергии чистого намерения. О намерении мы поговорим позже. А сейчас только отметим, что чистое намерение – это единство желания и действия при отсутствии значимости. Например, свободное намерение сходить в киоск за газетой, является чистым.

Чем выше для вас значимость события, тем вероятнее провал. Если вы придаете очень большое значение тому, что имеете, и очень дорожите этим, тогда скорей всего равновесные силы это у вас отнимут. Если то, что вы хотите получить, тоже много для вас значит, тогда скорей всего вы это не получите. Необходимо снизить планку значимости, важности.

Чем выше для вас значимость события, тем вероятнее провал.

Например, вы без ума от вашей новой машины. Вы сдуваете с нее пылинки, бережете, ухаживаете, боитесь поцарапать, в общем, лелеете и боготворите. В результате создается избыточный потенциал. Ведь это вы наделили машину таким большим значением. А на самом деле в энергетическом поле ее значимость равна нулю. В результате, и к сожалению, равновесные силы вскоре найдут для вас обормота, который покалечит вашу машину. Или вы сами, будучи чересчур осторожными, куда-нибудь не впишетесь. Стоит вам перестать боготворить свою машину и начать относиться к ней обыкновенно, как опасность для нее резко снизится. Относиться обыкновенно – вовсе не означает беспечно. Вы можете безупречно ухаживать за машиной, не делая из нее идола.

Есть и другой аспект сильного желания иметь. Существует мнение, что если очень захотеть, то всего можно добиться. Казалось бы, можно предположить, что очень сильное желание вынесет вас на ту линию жизни, где оно исполняется. Однако это не так. Если ваше желание перешло в зависимость, своего рода психоз, истеричное стремление добиться своего во что бы то ни стало, значит, вы в душе не верите в его исполнение, а следовательно, транслируете излучение с «сильными помехами». Если нет веры, вы стараетесь изо всех сил себя убедить, нагнетая потенциал еще больше. На «дело всей жизни» может быть бесполезно потрачена вся жизнь. Единственно, что здесь можно сделать – это снизить значимость цели. Идти к своей цели, как в киоск за газетой.

Сильное желание избежать чего-либо является логическим продолжением недовольства окружающим миром или собой. Чем сильнее ваше желание избежать, тем мощнее избыточный потенциал. Чем больше вы этого не хотите, тем больше вероятность столкновения. Равновесным силам безразлично, как будет достигнуто равновесие. А достигнуто оно может быть двумя способами: либо отвести вас от столкновения, либо столкнуть. Лучше сознательно отказаться от неприятия, чтобы не создавать потенциал. Но это еще не все. Когда вы думаете о том, чего не хотите, вы излучаете энергию на частоте той линии, где это обязательно случится. Вы всегда получаете то, чего активно не хотите.

Происходит буквально следующая картина. Человек находится на торжественном приеме в посольстве, все кругом чинно, благовоспитанно, уравновешенно. И вдруг он начинает дико размахивать руками, топать ногами и отчаянно кричать, что не хочет, чтобы его сию минуту вывели отсюда. Естественно, появляется охрана, чудака берут под руки, он сопротивляется и вопит, но его немедленно выводят вон. Это слишком утрированная картина для реальности, но на энергетическом уровне все происходит с интенсивностью такой же силы.

Рассмотрим еще один пример. Допустим, вас среди ночи будит шум от соседей. Вы хотите спать, вам завтра на работу, а там веселье в самом разгаре. Чем сильнее вы будете хотеть, чтобы они там заткнулись, тем больше вероятность того, что это будет продолжаться еще долго. Чем больше вы будете злиться, тем неистовей будет веселье. Если вы их возненавидите в достаточной степени, можно гарантировать, что такие ночи будут повторяться все чаще и чаще. Для решения данной проблемы можно применить метод провала или гашения маятника. Гашение будет в том случае, если вы отнесетесь к ситуации с иронией. А можно вообще игнорировать, не проявлять никаких эмоций и интереса. Тогда будет провал маятника, да и потенциал не возникнет. Пусть вам принесет спокойствие сознание того, что у вас есть выбор, и вы знаете, как им воспользоваться. Вскоре соседи угомонятся. Вот так это работает, можете проверять.