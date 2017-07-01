Очищение свечами: избавление от негативной энергии

Люди давно заметили особую силу пламени свечи. Именно поэтому, без нее не обходится ни один магический ритуал. Свечи несут положительную энергию, поэтому их широко используют в церкви. Узнайте как сжечь негатив в огне свечи.

Очищение дома с помощью свечей

Квартира может годами накапливать отрицательную энергетику. В жилище остается сильный негативный осадок после ссор или болезней. Нужно регулярно проводить очищение дома, особенно после того как там случилась беда.

Перед тем как провести ритуал очищения квартиры с помощью свечи, нужно посетить церковь и прочитать молитву Богородице и в храме приобрести три церковные свечки.

Дома, перед началом ритуала прочите молитву «Отче Наш». Зажгите свечи, возьмите их в правую руку. После чего пройтись по дому, начав с северной части и закончив на южной. Заходите в каждую комнату, останавливайтесь в центре и произносите слова очищения:

«Все, что не нужно из дома уйдет в пламя свечи, да не вернется.

Все, что нужно прибудет, да останется навсегда. Аминь!»

Самоочищение со свечей

Чтобы стать удачливее и счастливее, нужно прежде всего избавиться от негативной энергетики. Сделать это можно с помощью всего одной свечи. Понадобится толстая красная свеча на которую в полночь нужно провести заговор. Заверните свечу в черную хлопковую ткань. Ровно в 12 часов ночи встаньте и шепотом повторите заговор, держа свечу в левой в руке:

«Будешь для меня помощницей, спасительницей.

Да наделит пламя твое Луна силой и энергией. Аминь!»

После этого подожгите свечу и над ее пламенем, по часовой стрелки проведите правой ладонью три раза. В этот момент громко произносите текст заговора на очищение:

«Да не будет ничего плохого и недоброго у рабы Божьей (свое имя),

А лишь удача, да счастье ожидают в будущем. Аминь»

Как очиститься от негатива с помощью свечи

Если близкий человек регулярно терпит неудачи или часто болеет, ему можно помочь изгнав из него негатив и нечисть церковной свечой.

Ритуал проводится на закате. Человек, который нуждается в очищении должен лечь на белое постельное белье и повязать на голову красную ленту. Над его телом нужно водить зажженной свечой, произнося при этом очищающие слова:

«Да не будет знать горя и бед человек.

Да уйдет все дурное в огонь и останется там отныне и на веки. Аминь!»

Для лучшего эффекта заговор нужно повторять через день в течение недели. Это не является Черной магией, поэтому такой обряд подойдет даже для маленьких детей.

Специалисты в области биоэнергетики давно признали силу свечей. К из помощи можно прибегнуть с целью очиститься от негатива. Они помогут абсолютно любому человеку. Главное правильно соблюдать инструкции и искренне желать результата.